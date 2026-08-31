Die Aktivitäten der Magyar Telekom Gruppe umfassen Festnetz- und Mobilfunkdienste für Privatkundinnen, Angebote für kleine und mittlere Unternehmen sowie Informations- und Kommunikationsdienste für Geschäftskundinnen.

Das Unternehmen ist über Millionen von Verbindungen mit dem Alltag seiner Kundinnen und Kunden verbunden – über Telefonie, Internet, TV und IT. In allen Bereichen bietet es ein hochwertiges, zuverlässiges und besonders breites Leistungsspektrum. Ziel ist es, die Digitalisierung als Chance für Fortschritt für alle nutzbar zu machen.

Das Unternehmen hat sein mehrjähriges Netzmodernisierungsprogramm fortgeführt. Dieses zielt darauf ab, die Servicequalität zu verbessern und die Kapazitäten zu erhöhen, um der wachsenden Nachfrage nach Sprach- und Datenverkehr gerecht zu werden.

Mit dem Ausbau des 5G-Zugangs steigt auch die Nachfrage nach schnellen und sicheren privaten Mobilfunknetzen im Unternehmensumfeld. Magyar Telekom bietet hierfür private Campusnetze als kommerzielle Lösung an, die eine flexible und leistungsfähige Konnektivität ermöglichen und zugleich vom öffentlichen Netz getrennt sind.

Digitale Transformation

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen will Magyar Telekom nicht nur IKT-Dienste bereitstellen, sondern auch die Bevölkerung über die sichere und verantwortungsvolle Nutzung des Internets aufklären. Im Rahmen dieser Initiativen legt das Unternehmen besonderen Wert auf die Online- und physische Sicherheit von Kindern.

Die Nachhaltigkeitsbemühungen der Magyar Telekom Gruppe wurden von mehreren internationalen Organisationen für verantwortungsbewusstes Investieren anerkannt.