Marken und Wachstum

T-Mobile US betreibt zwei Hauptmarken: T-Mobile und Metro by T-Mobile. Über diese bietet das Unternehmen landesweit mobile Dienste sowie an ausgewählten Standorten glasfaserbasierte Internetangebote, Endgeräte und Zubehör an. Im Jahr 2020 expandierte T-Mobile durch die Übernahme von Sprint. Das Wachstum setzte sich 2024 mit den Übernahmen von Mint Mobile und Ultra Mobile fort, die weiterhin als eigenständige Marken bestehen. Im Jahr 2025 folgte eine weitere Expansion durch die Übernahme der Mobilfunkaktivitäten des US-Anbieters UScellular, die am 1. August abgeschlossen wurde. Zudem gründete T-Mobile zwei Gemeinschaftsunternehmen im Glasfaserbereich: Lumos (Abschluss am 1. April) und Metronet (Abschluss am 24. Juli). Darüber hinaus fungiert T-Mobile als Netzbetreiber für verschiedene virtuelle Mobilfunkanbieter (MVNOs).

Netzinfrastruktur und Produkte

T-Mobile US betreibt das größte, schnellste und am häufigsten ausgezeichnete Mobilfunknetz der fünften Generation (5G) in den Vereinigten Staaten – mit landesweitem Standalone-5G, landesweitem 5G Advanced, einer führenden Frequenzausstattung sowie einer cloudbasierten, KI-gestützten Architektur. Neben Mobilfunkdiensten für Privat- und Geschäftskund*innen bietet T-Mobile US auch eine Lösung für Hochgeschwindigkeitsinternet auf Basis seines landesweiten 5G-Netzes (festnetzbasierter drahtloser Zugang, FWA). T-Mobile Home Internet erreicht 70 Millionen Haushalte in den USA. T-Mobile Fiber bietet Internet über Glasfaser und ist derzeit an ausgewählten Standorten verfügbar.

T-Systems

T-Systems, das Geschäftskundensegment der Deutschen Telekom, bietet mit Niederlassungen in zahlreichen Städten der USA Kund*innen in den USA und Kanada maßgeschneiderte digitale Lösungen an, darunter Cloud-Dienste sowie Leistungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit.