Green Future Best Practice Awards

Am 3. Juli 2025 wurden die Gewinner der Green Future Awards im Rahmen einer festlichen Zeremonie bekannt gegeben und geehrt.

Wenn bereits bei Design und Entwicklung von technologischen Komponenten eine grüne Perspektive mitgedacht wird, können Emissionen aus der Produktion, der Nutzungsphase und dem End-of-Life-Management von Produkten und Lösungen gemindert werden. Dies sind wichtige Hebel, um die sogenannten Scope-3-Emissionen der Deutschen Telekom zu reduzieren. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, die Gesamtemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren und bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Während die Deutsche Telekom bereits erhebliche Fortschritte bei der Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen aus dem direkten Betrieb erzielt hat, bleiben die Scope-3-Emissionen aus der Wertschöpfungskette eine Herausforderung, die nur in Zusammenarbeit mit Lieferanten und Partnern gelöst werden kann.

Der Green Future Best Practice Award wird in den folgenden Kategorien vergeben: