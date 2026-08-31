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Green Future Best Practice Awards

2 Minute Lesezeit

Technologische Innovation ist ein Schlüsselelement zur Lösung der Klimakrise. Mit den Green Future Best Practice Awards würdigt und fördert die Deutsche Telekom Best Practices von Partnerunternehmen, die vorbildlich den Weg zu einer klimafreundlichen, zirkulären Industrie weisen und wesentliche Bereiche für die Erreichung der strategischen Umweltziele der Deutschen Telekom unterstützen. Die Preisverleihung findet im Rahmen der jährlichen Telekom Campus Fair in Bonn statt. Eine Veranstaltung, die Trends und Entwicklungen in der  ICT-Technologie und -Innovation in den Mittelpunkt stellt.

Gewinner und Jury der Green Future Best Practice Awards 2024

Am 3. Juli 2025 wurden die Gewinner der Green Future Awards im Rahmen einer festlichen Zeremonie bekannt gegeben und geehrt.

Wenn bereits bei Design und Entwicklung von technologischen Komponenten eine grüne Perspektive mitgedacht wird, können Emissionen aus der Produktion, der Nutzungsphase und dem End-of-Life-Management von Produkten und Lösungen gemindert werden. Dies sind wichtige Hebel, um die sogenannten Scope-3-Emissionen der Deutschen Telekom zu reduzieren. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, die Gesamtemissionen (Scope 1, 2 und 3) bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren und bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Während die Deutsche Telekom bereits erhebliche Fortschritte bei der Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen aus dem direkten Betrieb erzielt hat, bleiben die Scope-3-Emissionen aus der Wertschöpfungskette eine Herausforderung, die nur in Zusammenarbeit mit Lieferanten und Partnern gelöst werden kann.

Der Green Future Best Practice Award wird in den folgenden Kategorien vergeben:

  • Kategorie 1.1 – DT Scope 1 & 2 Reduktion: Nokia
  • Kategorie 1.2 – DT Scope 3 Reduktion: 2 Gewinner: Intel & Pssystec
  • Kategorie 2 – Kreislaufwirtschaft: Pandas
  • Kategorie 3 – Nachhaltige Innovation: In diesem Jahr haben wir keinen Gewinner gekürt. Dennoch sind wir inspiriert von den Fortschritten, die wir gesehen haben, und freuen uns darauf, welche Durchbrüche das kommende Jahr bringen wird.
Gewinner Kategorie 1.1 – Nokia – Transport OTN Transition mit TDG
Gewinner Kategorie 1.2 - Intel - Green Now & Future
Gewinner Kategorie 1.2 - Pssystec - Smart Box Energy Monitoring
Gewinner Kategorie 2 – Kreislaufwirtschaft: Pandas

Die Green Future Best Practice Awards sind einer der Ansätze der Deutschen Telekom, ihre Scope-3-Emissionen zu reduzieren. Darüber hinaus sind Nachhaltigkeitskriterien auch Teil der Einkaufsprozesse der Deutschen Telekom. Durch die Bevorzugung von Produkten mit einem grüneren Fußabdruck bereits in Ausschreibungen und Einkauf werden die positiven Auswirkungen neuer Technologien wie Ressourcenschonung oder Effizienzsteigerungen verstärkt. Die Auszeichnung innovativer Produkte und Lösungen in diesem Bereich stimuliert Forschung und Entwicklung und kann dazu beitragen, den Weg zu einer netto-klimaneutralen, zirkulären Wirtschaft zu beschleunigen.

Net zero as a team sport

Suppliers are important partners on the road to climate neutrality. At Deutsche Telekom, ecological criteria for purchasing projects must be taken into account in the decision.

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