Die Joint Alliance for CSR wurde 2010 von den Gründungsmitgliedern Deutsche Telekom, France Telekom und Telekom Italien ins Leben gerufen und hat seither weltweit Mitglieder dazugewonnen.

JAC zielt darauf ab, die Umsetzung von Corporate Social Responsibility (CSR) Aspekten bei wichtigen multinationalen Zulieferern der ICT Industrie zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Die Mitglieder teilen Best Practices und kombinieren ihre jeweiligen Ressourcen, um langfristig eine Verbesserung der internationale CSR Umsetzung auf verschiedenen Ebenen der ICT Zulieferkette zu erreichen.

Seit der Gründung hat JAC die Anzahl der weltweiten Audits deutlich erhöht und dadurch für Einhaltung, Verbreitung und Verbesserung von CSR Standards in der ICT Zulieferkette gesorgt.

Telekommunikationsunternehmen weltweit sind eingeladen, sich JAC anzuschließen.

Hier geht es zur Joint Alliance for CSR.