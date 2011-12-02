Diese Überzeugung stützt sich auf aktuelle Erkenntnisse unabhängiger nationaler und internationaler Expertengremien, die ständig alle relevanten Studien auswerten und die Sicherheitsstandards überprüfen. Hierzu zählen beispielsweise die Internationale Strahlenschutzkommission (ICNIRP) oder die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Dies gilt auch für den Kommunikationsstandard 5G. Viele technische Aspekte von 5G sind mit denen bisheriger Mobilfunkstandards vergleichbar. Zudem sind auch viele Erkenntnisse zu früheren Mobilfunkgenerationen auf 5G übertragbar. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat sich intensiv damit beschäftigt.

Verantwortungsvoller Umgang

Wir wollen unsere Mobilfunk-Infrastruktur und unsere Produkte so effizient, umwelt- und gesundheitsverträglich wie möglich gestalten und weiterentwickeln. Gleiches gilt für die zugrunde liegenden Prozesse. Deshalb haben wir uns zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema Mobilfunk und Gesundheit verpflichtet.

Konzernweite EMF-Leitlinie

Daher haben wir 2023 unsere konzernweite EMF-Leitlinie (PDF, 143 KB) erneuert. Diese beinhaltet ein einheitliches Verständnis unserer Mobilfunk-Landesgesellschaften, welche Maßnahmen bezüglich des Themas „Mobilfunk und Gesundheit“ relevant sind. Diese Maßnahmen beziehen sich auf Grundprinzipien der Transparenz, der verständlichen Information, der Beteiligung der Kommunen und der Orientierung an wissenschaftlichen Fakten.