Wie wir uns in der Forschung engagieren
Für uns ist die aktive Auseinandersetzung mit der Forschung zu Mobilfunk und Gesundheit eine zentrale Begleitmaßnahme zur Weiterentwicklung der Mobilfunktechnik.
Für uns ist die aktive Auseinandersetzung mit der Forschung zu Mobilfunk und Gesundheit eine zentrale Begleitmaßnahme zur Weiterentwicklung der Mobilfunktechnik.
Es gehört zu den Grundsätzen der wissenschaftlichen Forschung, vorliegende Erkenntnisse im Licht neuer Entwicklungen immer wieder zu überprüfen. Weitere Forschung kann sinnvoll sein, weil sich die Mobilfunktechnik oder die wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden weiterentwickeln – oder weil neue Erkenntnisse zu neuen Fragestellungen führen.
Die Deutsche Telekom engagiert sich wissenschaftlich in zwei Bereichen: Zum einen tauschen unsere Fachexperten sich regelmäßig mit wissenschaftlichen Institutionen und Forschern über den Stand der Forschung aus. Zum anderen fördert die Deutsche Telekom Forschungsprojekte, um offene wissenschaftliche Fragen zum Thema Mobilfunk und Gesundheit zu klären.