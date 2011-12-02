Wie wir uns in der Forschung engagieren

Es gehört zu den Grundsätzen der wissenschaftlichen Forschung, vorliegende Erkenntnisse im Licht neuer Entwicklungen immer wieder zu überprüfen. Weitere Forschung kann sinnvoll sein, weil sich die Mobilfunktechnik oder die wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden weiterentwickeln – oder weil neue Erkenntnisse zu neuen Fragestellungen führen.

Wir fördern Forschungsprojekte

Die Deutsche Telekom engagiert sich wissenschaftlich in zwei Bereichen: Zum einen tauschen unsere Fachexperten sich regelmäßig mit wissenschaftlichen Institutionen und Forschern über den Stand der Forschung aus. Zum anderen fördert die Deutsche Telekom Forschungsprojekte, um offene wissenschaftliche Fragen zum Thema Mobilfunk und Gesundheit zu klären.

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