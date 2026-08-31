Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2007

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, dem 3. Mai 2007, um 10:00 Uhr, auf dem Gelände der Kölnarena, Willy-Brandt-Platz 1, 50679 Köln, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

1. Vorlagen an die Hauptversammlung gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes.



2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Der im Geschäftsjahr 2006 erzielte Bilanzgewinn von € 3.160.382.630,24 wird wie folgt verwendet:

Ausschüttung einer Dividende von € 0,72

je dividendenberechtigter Stückaktie = € 3.123.552.199,68

und

Vortrag des Restbetrags auf neue Rechnung = € 36.830.430,56.

Die vorstehende Dividendensumme und der vorstehende auf neue Rechnung vorzutragende Restbetrag basieren auf dem am 12. Februar 2007 dividendenberechtigten Grundkapital in Höhe von € 11.105.963.376,64, eingeteilt in 4.338.266.944 Stückaktien.

Die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien kann sich bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von € 0,72 je dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet. Die Anpassung erfolgt dabei wie folgt: Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und damit die Dividendensumme vermindert, erhöht sich der auf neue Rechnung vorzutragende Betrag entsprechend. Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und damit die Dividendensumme erhöht, vermindert sich der auf neue Rechnung vorzutragende Betrag entsprechend.

Die Dividende ist zahlbar am 4. Mai 2007.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006.



4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006.



5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 sowie des Abschlussprüfers für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts gemäß §§ 37w Abs. 5, 37y Nr. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes.



6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und deren Verwendung mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts.



7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals I und III sowie entsprechende Änderung von § 5 der Satzung.



8. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Übermittlung von Informationen im Wege der Datenfernübertragung an die Aktionäre der Deutschen Telekom AG sowie Ergänzung von § 4 der Satzung.



9. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds.



(Wahlvorschlag des Aufsichtsrats: Herr Lawrence H. Guffey.)



10. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds.



(Wahlvorschlag des Aufsichtsrats: Herr Ulrich Hocker.)



11. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der T-Mobile International AG.



12. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Plinius Telekommunikationsdienste GmbH.



13. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Sallust Telekommunikationsdienste GmbH.



14. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Tibull Telekommunikationsdienste GmbH.