Die Aktionäre stimmten in Köln dem Dividendenvorschlag des Vorstands zu. Telekom-Chef René Obermann hatte zuvor die Strategie des Konzerns und die Maßnahmen zu Telekom Service erläutert. Ver.di erneuerte in Köln die Kritik am geplanten Personalumbau.
Jahresabschluss und Lagebericht DTAG zum 31.12.2006 (PDF, 1,01 MB)
Konzernabschluss zum 31.12.2006 (PDF, 642 KB)
Konzernlagebericht 2006 (PDF, 336 KB)
Bericht des Aufsichtsrats (PDF, 76 KB)
Anteilsbesitzliste DTAG gem. §285 HGB zum 31.12.2006 (PDF, 90 KB)
Anteilbesitzliste Konzern gem. §313 HGB zum 31.12.2006 (PDF, 66 KB)
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (PDF, 103 KB)
Erläuterung der Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (PDF, 404 KB)
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag DTAG TMO (PDF, 1,21 MB)
Gemeinsamer Bericht DTAG TMO (PDF, 1,65 MB)
Jahresabschluss und Lagebericht T-Mobile 2006 (PDF, 1,40 MB)
Jahresabschluss und Lagebericht T-Mobile 2005 (PDF, 1,28 MB)
Jahresabschluss und Lagebericht T-Mobile 2004 (PDF, 1,43 MB)
Die Aktionäre stimmten in Köln dem Dividendenvorschlag des Vorstands zu. Telekom-Chef René Obermann hatte zuvor die Strategie des Konzerns und die Maßnahmen zu Telekom Service erläutert. Ver.di erneuerte in Köln die Kritik am geplanten Personalumbau.
Aktionäre stimmen für Dividende
Dividendenbekanntmachung
Nach Beschluss der Hauptversammlung wurde am 4. Mai eine Dividende von 0,72 Euro je dividendenberechtigte Stückaktie ausgezahlt.
Dividendenbekanntmachung (PDF, 95 KB)
Einladung und Unterlagen
Die Tagesordnung zur HV 2007 auf einen Blick.
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Gegenanträge
Gegenanträge und Wahlvorschläge
Stellungnahme
Stellungnahme zu den Gegenanträgen
Satzung
Die Satzung der Deutschen Telekom AG gibt Aufschluss über wichtige Indikatoren der Aktiengesellschaft, wie etwa die Höhe des Grundkapitals oder die Bestimmungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung.
Das Geschäftsjahr 2006 war operativ für die Deutsche Telekom geprägt von zwei gegenläufigen Entwicklungen: hartem Wettbewerb und deutlichem Preisverfall im Inland einerseits sowie weiterem Wachstum des internationalen Geschäfts andererseits. Insgesamt stieg der Konzernumsatz auf 61,3 Milliarden Euro, ein Plus von 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf der Basis eines bereinigten Konzernüberschusses von 3,9 Milliarden Euro sowie eines Free Cash-Flows (vor Investitionen in Mobilfunk-Spektrum in den USA) von 5,7 Milliarden Euro schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 3. Mai 2007 die Ausschüttung einer Dividende in Vorjahreshöhe von 0,72 Euro je Aktie vor.