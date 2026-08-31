Dividendenbekanntmachung

Nach Beschluss der Hauptversammlung wurde am 4. Mai eine Dividende von 0,72 Euro je dividendenberechtigte Stückaktie ausgezahlt.

Dividendenbekanntmachung (PDF, 95 KB)

Einladung und Unterlagen

Die Tagesordnung zur HV 2007 auf einen Blick.

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Gegenanträge

Gegenanträge und Wahlvorschläge

Stellungnahme

Stellungnahme zu den Gegenanträgen

Satzung

Die Satzung der Deutschen Telekom AG gibt Aufschluss über wichtige Indikatoren der Aktiengesellschaft, wie etwa die Höhe des Grundkapitals oder die Bestimmungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung.

Satzung der Deutschen Telekom AG