Ab 26. Februar 2019

Versand (Post- und E-Mail-Versand) der Mitteilung der Einberufung mit Tagesordnung und Beschlussvorschlägen der Verwaltung an die Aktionäre. Aktionäre, die nicht selbst, sondern deren Depotbank im Aktienregister eingetragen ist, erhalten die Unterlagen über ihre Depotbank sofern diese Unterlagen angefordert haben.