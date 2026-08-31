|21. Februar 2019
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Einberufung der Hauptversammlung und Bekanntmachung der Tagesordnung im elektronischen Bundesanzeiger.
Beginn der Frist für die Einreichung von Gegenanträgen.
|Ab 26. Februar 2019
|Versand (Post- und E-Mail-Versand) der Mitteilung der Einberufung mit Tagesordnung und Beschlussvorschlägen der Verwaltung an die Aktionäre. Aktionäre, die nicht selbst, sondern deren Depotbank im Aktienregister eingetragen ist, erhalten die Unterlagen über ihre Depotbank sofern diese Unterlagen angefordert haben.
|27. Februar 2019
|Beginn Internetdialog, der u.a. die Möglichkeit der Eintrittskartenbestellung und der Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bietet.
|28. Februar 2019
|Beginn Eintrittskartenversand nach Bestellungseingang
|13. März 2019, 24:00 Uhr MEZ
|Fristende für die Einreichung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen zum Zwecke der Zugänglichmachung durch die Gesellschaft.
|25. März 2019, 24:00 Uhr MEZ
|Anmeldestopp für die Hauptversammlung. Eingang Anmeldung bei der Gesellschaft
|28. März 2019
|Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG im Word Conference Center Bonn (WCCB).
Einlass: ab 08:00 Uhr
Beginn: 10:00 Uhr
Ende: nach Feststellung und Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse
|02. April 2019
|Dividendenausschüttung gemäß Beschlussfassung durch die Hauptversammlung.
Die ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG fand am 28. März 2019 in Bonn statt.
Rede von CEO Tim Höttges
Hier finden Sie die Medieninformation
Abstimmungsergebnisse
Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 28. März 2019 in Bonn
Internetdialog
Informationen zum Internetdialog für Aktionärinnen und Aktionäre.
Nutzungsbedingungen für den Internetdialog (PDF, 223 KB)
Datenschutzhinweise (PDF, 184 KB)
DTAG - Jahresabschluss zum 31.12.2018 (PDF, 2,75 MB)
Anteilsbesitzlisten gemäß §§ 285 HGB zum 31.12.2018 (PDF, 148 KB)
Konzernabschluss zum 31.12.2018 (PDF, 1,73 MB)
Anteilsbesitzlisten gemäß §§ 313 HGB zum 31.12.2018 (PDF, 179 KB)
Zusammengefasster Lagebericht zum 31.12.2018 (PDF, 1,41 MB)
Bericht des Aufsichtsrats (PDF, 238 KB)
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (PDF, 65 KB)
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 (HGB) (PDF, 114 KB)
|Satzung
|Angaben zu den Rechten der Aktionäre
|Gegenanträge und Wahlvorschläge
|Download (PDF, 154 KB)
|Download (PDF, 124 KB)
|Artikel