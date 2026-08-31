Festgestellter Jahresabschluss der Deutschen Telekom AG zum 31. Dezember 2022 (PDF, 2,12 MB)
Anteilsbesitzlisten gemäß §§ 285 HGB zum 31.12.2022 (PDF, 135 KB)
Konzernabschluss (PDF, 1,09 MB)
Anteilsbesitzlisten gemäß §§ 313 HGB zum 31.12.2022 (PDF, 261 KB)
Zusammengefasster Lage- und Konzernlagebericht (PDF, 1,55 MB)
Bericht des Aufsichtsrats (PDF, 130 KB)
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289a und 315a des Handelsgesetzbuchs (PDF, 89 KB)
Angepasster Gewinnverwendungsbeschluss des Vorstandes (PDF, 200 KB)