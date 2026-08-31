Gewinnverwendung AR (DOCX, 40 KB)
Gewinnverwendung VS (DOCX, 40 KB)
Festgestellter Jahresabschluss der Deutschen Telekom AG zum 31. Dezember 2021 (PDF, 1,64 MB)
Anteilsbesitzlisten gemäß §§ 285 HGB zum 31.12.2021 (PDF, 241 KB)
Konzernabschluss (PDF, 1,08 MB)
Anteilsbesitzlisten gemäß §§ 313 HGB zum 31.12.2021 (PDF, 175 KB)
Zusammengefasster Lage- und Konzernlagebericht (PDF, 1,42 MB)
Bericht des Aufsichtsrats (PDF, 96 KB)
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (PDF, 58 KB)
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289a und 315a des Handelsgesetzbuchs (PDF, 93 KB)