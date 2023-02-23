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Abstimmungsergebnis zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG am 7. April. 2022 in Bonn

2 Minute Lesezeit

Die Hauptversammlung hat über die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 10 bei einer Präsenz von 3.502.450.048 mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien und unter Berücksichtigung von für 27.539.874 Stückaktien zugegangenen Briefwahlstimmen, das entspricht zusammen 70,79 % des in

4.986.458.596 Stückaktien eingeteilten Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:

BI_Abstimmungsergebnisse

 

Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien  

Anteil des hierdurch
vertretenen
eingetragenen
Grundkapitals

Ja-Stimmen 

Anteil Ja-Stimmen 

Nein-Stimmen 

 

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

 

3.501.586.605

70,22 %

3.492.084.999

99,73 %

9.501.606

 

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

 

3.479.532.167

69,78 %

3.471.400.779

99,77 %

8.131.388

 

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

 

3.363.511.352

67,45 %

3.092.977.314

91,96 %

270.534.038

 

TOP 5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers

 

3.500.273.746

70,20 %

3.483.256.280

99,51 %

17.017.466

 

TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat

 

     

 

a) Wahlen zum Aufsichtsrat - Dr. Frank Appel

 

3.496.956.919

70,13 %

2.931.239.320

83,82 %

565.717.599

 

b) Wahlen zum Aufsichtsrat - Katja Hessel

 

3.491.122.650

70,01 %

3.424.501.651

98,09 %

66.620.999

 

c) Wahlen zum Aufsichtsrat - Dagmar P. Kollmann

 

3.489.986.142

69,99 %

3.149.867.634

90,25 %

340.118.508

 

d) Wahlen zum Aufsichtsrat - Stefan B. Wintels

 

3.490.713.686

70,00 %

3.422.421.094

98,04 %

68.292.592

 

TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017 und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2022

 

3.402.166.015

68,23 %

3.167.537.111

93,10 %

234.628.904

 

TOP 8 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder

 

3.456.341.858

69,31 %

3.264.845.005

94,46 %

191.496.853

TOP 9 Beschlussfassung über die Änderung von § 13 der
Satzung und die Vergütung des Aufsichtsrats

3.493.521.327

70,06 %

3.448.680.112

98,72 %

44.841.215

TOP 10 Beschlussfassung über die Billigung des
Vergütungsberichts

3.487.165.369

69,93 %

2.873.147.164

82,39 %

614.018.205

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