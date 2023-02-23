Abstimmungsergebnis zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG am 7. April. 2022 in Bonn

Die Hauptversammlung hat über die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 10 bei einer Präsenz von 3.502.450.048 mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien und unter Berücksichtigung von für 27.539.874 Stückaktien zugegangenen Briefwahlstimmen, das entspricht zusammen 70,79 % des in

4.986.458.596 Stückaktien eingeteilten Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst: