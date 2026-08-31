Abstimmungsergebnisse 2011

Die Ergebnisse der Abstimmung.

Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 03. Mai 2010 in Köln.

Dividendenbekanntmachung

Da die Dividende in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG (nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen) geleistet wird, erfolgt die Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Bei inländischen Aktionären unterliegt die Dividende nicht der Besteuerung.

Dividendenbekanntmachung (PDF, 125 KB)

Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG am 12. Mai 2011 in Köln