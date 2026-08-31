Jahresabschluss DTAG zum 31.12.2010 (PDF, 1,50 MB)
Anteilsbesitzliste gem. § 285 zum 31.12.2010 (PDF, 240 KB)
Konzernabschluss zum 31.12.2010 (PDF, 939 KB)
Zusammengefasster Lagebericht zum 31.12.2010 (PDF, 928 KB)
Anteilsbesitzliste gem. § 313 zum 31.12.2010 (PDF, 28 KB)
Bericht des Aufsichtsrats 2010 (PDF, 131 KB)
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (PDF, 44 KB)
Erläuternder Bericht gem. § 289 und § 315 Handelsgesetzbuch, HGB (PDF, 106 KB)
Ergebnisabführungsvertrag (PDF, 641 KB)
Änderungsvereinbarung zum Ergebnisabführungsvertrag (PDF, 548 KB)
Gemeinsamer Bericht (PDF, 1,53 MB)
Jahresabschluss und Lagebericht DeTeFleetService 2008 (PDF, 3,58 MB)
Jahresabschluss und Lagebericht DeTeFleetService 2009 (PDF, 3,83 MB)
Ergebnisabführungsvertrag (PDF, 319 KB)
Änderungsvereinbarung zum Ergebnisabführungsvertrag (PDF, 647 KB)
Gemeinsamer Bericht (PDF, 1,11 MB)
Jahresabschluss und Lagebericht VCS 2008 (PDF, 6,34 MB)
Jahresabschluss und Lagebericht VCS 2009 (PDF, 6,52 MB)
Ergebnisabführungsvertrag (PDF, 253 KB)
Änderungsvereinbarung zum Ergebnisabführungsvertrag (PDF, 539 KB)
Gemeinsamer Bericht (PDF, 32 KB)
Jahresabschluss und Lagebericht VTS 2008 (PDF, 4,49 MB)
Jahresabschluss und Lagebericht VTS 2009 (PDF, 1,84 MB)
Ergebnisabführungsvertrag (PDF, 265 KB)
Änderungsvereinbarung zum Ergebnisabführungsvertrag (PDF, 611 KB)
Gemeinsamer Bericht (PDF, 32 KB)
Jahresabschluss und Lagebericht VTS 2008 (PDF, 437 KB)
Jahresabschluss und Lagebericht VTS 2009 (PDF, 3,69 MB)
Ergebnisabführungsvertrag
(PDF, 265 KB)
Änderungsvereinbarung zum Ergebnisabführungsvertrag
(PDF, 611 KB)
Gemeinsamer Bericht
(PDF, 32 KB)
Jahresabschluss und Lagebericht Telekom Training 2008
(PDF, 437 KB)
Jahresabschluss und Lagebericht Telekom Training 2009
(PDF, 3,69 MB)
Jahresabschluss und Lagebericht Telekom Training 2010 (PDF, 4,09 MB)
Ergebnisabführungsvertrag
Änderungsvereinbarung zum Ergebnisabführungsvertrag
Gemeinsamer Bericht
Jahresabschluss Traviata 2008
Jahresabschluss Traviata 2009
Jahresabschluss Traviata 2010
Jahresabschluss und Lagebericht DTAG zum 31.12.2008
Anteilsbesitzliste gem. § 285 zum 31.12.2008
Konzernabschluss zum 31.12.2008
Konzernlagebericht zum 31.12.2008
Anteilsbesitzliste gem. § 313 zum 31.12.2008
Jahresabschluss und Lagebericht DTAG zum 31.12.2009
Anteilsbesitzliste gem. § 285 zum 31.12.2009
Konzernabschluss zum 31.12.2009
Konzernlagebericht zum 31.12.2009
Anteilsbesitzliste gem. § 313 zum 31.12.2009
Jahresabschluss DTAG zum 31.12.2010
Anteilsbesitzliste gem. § 285 zum 31.12.2010
Konzernabschluss zum 31.12.2010
Zusammengefasster Lagebericht zum 31.12.2010
Anteilsbesitzliste gem. § 313 zum 31.12.2010
Ergebnisabführungsvertrag
Änderungsvereinbarung zum Ergebnisabführungsvertrag
Gemeinsamer Bericht
Jahresabschluss Scout24 2008
Jahresabschluss und Lagebericht Scout24 2009
Jahresabschluss Scout24 2010
Ergebnisabführungsvertrag
Änderungsvereinbarung zum Ergebnisabführungsvertrag
Gemeinsamer Bericht
Jahresabschluss T-Mobile Worldwide 2008
Jahresabschluss T-Mobile Worldwide 2009
Jahresabschluss T-Mobile Worldwide 2010
Ergebnisabführungsvertrag
Änderungsvereinbarung zum Ergebnisabführungsvertrag
Gemeinsamer Bericht
Jahresabschluss und Lagebericht Telekom Deutschland 2008
Jahresabschluss und Lagebericht Telekom Deutschland 2009
Jahresabschluss Telekom Deutschland 2010
Ergebnisabführungsvertrag
Änderungsvereinbarung zum Ergebnisabführungsvertrag
Gemeinsamer Bericht
Jahresabschluss MagyarCom 2008
Jahresabschluss und Lagebericht MagyarCom 2009
Jahresabschluss MagyarCom 2010
Lesen Sie die Rede von René Obermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, bei der Hauptversammlung am 12. Mai 2011.
Rede von René Obermann (PDF, 45 KB)
Abstimmungsergebnisse 2011
Die Ergebnisse der Abstimmung.
Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 03. Mai 2010 in Köln.
Dividendenbekanntmachung
Da die Dividende in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG (nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen) geleistet wird, erfolgt die Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Bei inländischen Aktionären unterliegt die Dividende nicht der Besteuerung.
Dividendenbekanntmachung (PDF, 125 KB)
Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG am 12. Mai 2011 in Köln