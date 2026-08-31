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Archiv: Hauptversammlungen

Am Mittwoch, den 31. Mai 2017 hat die ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG in der LANXESS arena in Köln stattgefunden.

Dividende für das Geschäftsjahr 2016

- Dividende von 0,60 Euro je Aktie (Ausschüttung der Bardividende vorraussichtlich am 28. Juni 2017)

- steuerfreie Ausschüttung

- Umtausch der Dividende in neue Aktien möglich

Weitere Informationen zur Aktiendividende finden Sie hier:

Aktiendividende 2016

Rede von CEO Tim Höttges

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Alle Dokumente zur Hauptversammlung auf einen Blick

Satzung Angaben zu den Rechten der AktionäreLebenslauf der Kandidatin
Satzung der Deutschen Telekom zur Hauptversammlung 2017 (PDF, 737 KB)Hauptversammlung 2017: Angaben zu den Rechten der Aktionären (PDF, 622 KB)Lebenslauf Dagmar P. Kollmann (PDF, 651 KB)

Hauptversammlung 2026

Die ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Telekom fand am 01. April 2026 in Bonn statt.

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