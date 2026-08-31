Am Mittwoch, den 31. Mai 2017 hat die ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG in der LANXESS arena in Köln stattgefunden.

Dividende für das Geschäftsjahr 2016

- Dividende von 0,60 Euro je Aktie (Ausschüttung der Bardividende vorraussichtlich am 28. Juni 2017)

- steuerfreie Ausschüttung

- Umtausch der Dividende in neue Aktien möglich

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Aktiendividende 2016