Am Mittwoch, den 31. Mai 2017 hat die ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG in der LANXESS arena in Köln stattgefunden.
Dividende für das Geschäftsjahr 2016
- Dividende von 0,60 Euro je Aktie (Ausschüttung der Bardividende vorraussichtlich am 28. Juni 2017)
- steuerfreie Ausschüttung
- Umtausch der Dividende in neue Aktien möglich
Weitere Informationen zur Aktiendividende finden Sie hier:
Rede von CEO Tim Höttges
Jahresabschluss DTAG zum 31.12.2016 (PDF, 499 KB)
Anteilsbesitzlisten gemäß §§ 285 HGB zum 31.12.2016 (PDF, 125 KB)
Konzernabschluss zum 31.12.2016 (PDF, 125 KB)
Anteilsbesitzlisten gemäß §§ 313 HGB zum 31.12.2016 (PDF, 1,53 MB)
Zusammengefasster Lagebericht zum 31.12.2016 (PDF, 1,20 MB)
Bericht des Aufsichtsrats (PDF, 1,65 MB)
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (PDF, 586 KB)
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 (HGB) (PDF, 1,65 MB)
Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 31. Mai 2017 in Köln
Die Hauptversammlung hat über die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 bei einer Präsenz von 3.092.434.715 mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien und unter Berücksichtigung von für 16.471.138 Stückaktien zugegangenen Briefwahlstimmen, das entspricht zusammen 66,47 % des in 4.676.902.033 Stückaktien eingeteilten Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:
Tabelle sortieren
sortieren nachAbgegebenegültige Stimmen =Anzahl Aktien aufsteigendAbgegebenegültige Stimmen =Anzahl Aktien absteigendAnteil deshierdurch vertreteneneingetragenen Grundkapitals aufsteigendAnteil deshierdurch vertreteneneingetragenen Grundkapitals absteigendJa-Stimmen aufsteigendJa-Stimmen absteigendAnteil Ja-Stimmen aufsteigendAnteil Ja-Stimmen absteigendNein-Stimmen aufsteigendNein-Stimmen absteigend
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Abgegebene
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Anteil des
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Ja-Stimmen
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Anteil
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Nein-Stimmen
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TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns
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3.102.227.456
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66,33 %
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3.090.673.385
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99,63 %
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11.554.071
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TOP 3 Entlastung der Mitglieder des
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3.083.861.333
|
65,94 %
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3.045.757.501
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98,76 %
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38.103.832
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TOP 4 Entlastung der Mitglieder des
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3.014.210.347
|
64,45 %
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2.919.888.070
|
96,87 %
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94.322.277
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TOP 5 Bestellung des Abschlussprüfers
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3.101.791.051
|
66,32%
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3.009.906.985
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97,04 %
|
91.884.066
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TOP 6 Aufhebung Genehmigtes Kapital
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3.103.447.912
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66,36 %
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2.759.126.706
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88,91 %
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344.321.206
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TOP 7 Wahl eines
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3.039.147.152
|
64,98 %
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2.813.863.273
|
92,59 %
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225.283.879
|Satzung
|Angaben zu den Rechten der Aktionäre
|Lebenslauf der Kandidatin
|Satzung der Deutschen Telekom zur Hauptversammlung 2017 (PDF, 737 KB)
|Hauptversammlung 2017: Angaben zu den Rechten der Aktionären (PDF, 622 KB)
|Lebenslauf Dagmar P. Kollmann (PDF, 651 KB)