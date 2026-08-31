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Archiv: Hauptversammlungen

Die ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG fand am 1. April 2021 statt.

Rede von CEO Tim Höttges

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Hier finden Sie die Medieninformation und die Rede von Timotheus Höttges (PDF, 103 KB).

Weitere Details zur Dividende, die auch in diesem Jahr steuerfrei ausgeschüttet wird, finden sie hier.

Abstimmungsergebnis

Abstimmungsergebnis zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG am 1. April in Bonn

Internetdialog

Informationen zum Internetdialog für Aktionärinnen und Aktionäre.

Nutzungsbedingungen für den Internetdialog (PDF, 223 KB)

Datenschutzhinweise (PDF, 184 KB)

Internetdialog

Alle Dokumente zur Hauptversammlung auf einen Blick

Erläuterung zu TOP9Erläuterungen zum Tagesordnungsergänzungsverlangen
Download (PDF, 33 KB)Download (PDF, 37 KB)
Gegenanträge und WahlvorschlägeStimmbestätigung
Artikel

Hinweise zur Bestätigung des Zugangs einer elektronisch abgegebenen Stimme (PDF, 22 KB)

Hinweise zur Bestätigung der Stimmzählung (PDF, 26 KB)

Hauptversammlung 2026

Die ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Telekom fand am 01. April 2026 in Bonn statt.

Weitere Informationen

Aktuelle Investor Relations Publikationen

Die nächsten Investor Relations Termine im Überblick

05.10.2026

Deutsche Telekom AI Investor Day

Die Deutsche Telekom wird am Montag, den 5. Oktober 2026 einen Investorentag dazu halten, wie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erschlossen werden.

weitere Informationen

05.11.2026

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2026

Am Donnerstag, den 5. November 2026, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.

25.02.2027

Finanzergebnisse Q4 2026

Am Donnerstag, den 25. Februar 2027, veröffentlicht die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4 bzw. 2026.

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