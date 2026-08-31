Festgestellter Jahresabschluss der Deutschen Telekom AG zum 31. Dezember 2020 (PDF, 495 KB)
Anteilsbesitzlisten gemäß §§ 285 HGB zum 31.12.2020 (PDF, 174 KB)
Konzernabschluss (PDF, 0,99 MB)
Anteilsbesitzlisten gemäß §§ 313 HGB zum 31.12.2020 (PDF, 174 KB)
Zusammengefasster Lage- und Konzernlagebericht (PDF, 1,28 MB)
Bericht des Aufsichtsrats (PDF, 74 KB)
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (PDF, 41 KB)
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach §§ 289a und 315a des Handelsgesetzbuchs (PDF, 79 KB)