Abstimmungsergebnis zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG am 1. April in Bonn

Die Hauptversammlung hat über die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 10 und dem Verlangen der Deutsche Schutzvereinigung für

Wertpapierbesitz e. V. (DSW), Düsseldorf, handelnd namens und kraft Vollmacht der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München, zu Tagesordnungspunkt

11 bei einer Präsenz von 3.245.285.647 mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien und unter Berücksichtigung von für 27.801.297 Stückaktien zugegangenen

Briefwahlstimmen, das entspricht zusammen 68,74 % des in 4.761.458.596 Stückaktien eingeteilten Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst: