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Abstimmungsergebnis zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG am 1. April in Bonn

Die Hauptversammlung hat über die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 10 und dem Verlangen der Deutsche Schutzvereinigung für

Wertpapierbesitz e. V. (DSW), Düsseldorf, handelnd namens und kraft Vollmacht der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München, zu Tagesordnungspunkt

11 bei einer Präsenz von 3.245.285.647 mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien und unter Berücksichtigung von für 27.801.297 Stückaktien zugegangenen

Briefwahlstimmen, das entspricht zusammen 68,74 % des in 4.761.458.596 Stückaktien eingeteilten Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:

 

Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien  Anteil des hierdurch vertretenen eingetragenen Grundkapitals Ja-Stimmen Anteil Ja-Stimmen Nein-Stimmen 

 

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

 

3.268.104.978

68,64 %

3.263.659.027

99,86 %

4.445.951

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020

3.259.392.086

68,45 %

3.249.664.673

99,70 %

9.727.413

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

3.238.785.586

68,02 %

2.869.805.469

88,61 %

368.980.117

TOP 5 Beschlussfassungen über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Abschlussprüfers für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Geschäftsjahr 2021 und eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen

     

a) Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 bestellt.

3.265.676.537

68,59 %

3.077.408.502

94,23 %

188.268.035

b) Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird zudem zum Abschlussprüfer für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts (§ 115 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes) im Geschäftsjahr 2021 bestellt.

3.265.676.537

68,58 %

3.076.546.264

94,22 %

188.778.210

c) Die von der Hauptversammlung am 19. Juni 2020 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossene Bestellung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzberichte (§ 115 Abs. 7 des Wertpapierhandelsgesetzes) für das erste Quartal 2021 wird aufgehoben; stattdessen wird die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzberichte (§ 115 Abs. 7 des Wertpapierhandelsgesetzes) für das erste Quartal 2021 bestellt.

3.264.700.952

68,57 %

3.083.605.601

 94,45 %

181.095.351

d) Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird zudem zum Abschlussprüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzberichte (§ 115 Abs. 7 des Wertpapierhandelsgesetzes) für das dritte Quartal im Geschäftsjahr 2021 und das erste Quartal im Geschäftsjahr 2022 bestellt.

3.264.632.859

68,56 %

3.075.698.758

94,21 %

188.934.101

 

TOP 6 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds - Frau Dr. Helga Jung

 

3.247.309.310

68,20 %

3.178.936.560

97,89 %

68.372.750

TOP 7 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts sowie der Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien unter Herabsetzung des Grundkapitals

3.263.484.678

68,54 %

3.049.950.955

93,46 %

213.533.723

 

TOP 8 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten beim Erwerb eigener Aktien mit möglichem Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts

 

3.261.635.570

68,50 %

3.060.955.509

93,85 %

200.680.061

 

TOP 9 Beschlussfassungen über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder

 

3.259.295.909

68,45 %

2.369.399.841

72,70 %

889.896.068

 

TOP 10 Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

 

3.222.056.884

67,67 %

3.194.779.986

99,15 %

27.276.898

 

TOP 11 Beschlussfassung über die Ergänzung von § 16 Abs. 3 der Satzung der Deutschen Telekom AG

 

3.243.406.742

68,12 %

1.475.967.171

45,51 %

1.767.439.571

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