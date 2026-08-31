Abstimmungsergebnis zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG am 1. April in Bonn
Die Hauptversammlung hat über die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 10 und dem Verlangen der Deutsche Schutzvereinigung für
Wertpapierbesitz e. V. (DSW), Düsseldorf, handelnd namens und kraft Vollmacht der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München, zu Tagesordnungspunkt
11 bei einer Präsenz von 3.245.285.647 mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien und unter Berücksichtigung von für 27.801.297 Stückaktien zugegangenen
Briefwahlstimmen, das entspricht zusammen 68,74 % des in 4.761.458.596 Stückaktien eingeteilten Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:
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|Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien
|Anteil des hierdurch vertretenen eingetragenen Grundkapitals
|Ja-Stimmen
|Anteil Ja-Stimmen
|Nein-Stimmen
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TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
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3.268.104.978
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68,64 %
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3.263.659.027
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99,86 %
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4.445.951
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TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
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3.259.392.086
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68,45 %
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3.249.664.673
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99,70 %
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9.727.413
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TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
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3.238.785.586
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68,02 %
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2.869.805.469
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88,61 %
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368.980.117
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TOP 5 Beschlussfassungen über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Abschlussprüfers für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Geschäftsjahr 2021 und eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen
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a) Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 bestellt.
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3.265.676.537
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68,59 %
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3.077.408.502
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94,23 %
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188.268.035
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b) Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird zudem zum Abschlussprüfer für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts (§ 115 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes) im Geschäftsjahr 2021 bestellt.
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3.265.676.537
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68,58 %
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3.076.546.264
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94,22 %
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188.778.210
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c) Die von der Hauptversammlung am 19. Juni 2020 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossene Bestellung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzberichte (§ 115 Abs. 7 des Wertpapierhandelsgesetzes) für das erste Quartal 2021 wird aufgehoben; stattdessen wird die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzberichte (§ 115 Abs. 7 des Wertpapierhandelsgesetzes) für das erste Quartal 2021 bestellt.
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3.264.700.952
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68,57 %
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3.083.605.601
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94,45 %
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181.095.351
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d) Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird zudem zum Abschlussprüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzberichte (§ 115 Abs. 7 des Wertpapierhandelsgesetzes) für das dritte Quartal im Geschäftsjahr 2021 und das erste Quartal im Geschäftsjahr 2022 bestellt.
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3.264.632.859
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68,56 %
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3.075.698.758
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94,21 %
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188.934.101
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TOP 6 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds - Frau Dr. Helga Jung
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3.247.309.310
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68,20 %
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3.178.936.560
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97,89 %
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68.372.750
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TOP 7 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts sowie der Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien unter Herabsetzung des Grundkapitals
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3.263.484.678
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68,54 %
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3.049.950.955
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93,46 %
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213.533.723
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TOP 8 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Eigenkapitalderivaten beim Erwerb eigener Aktien mit möglichem Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts
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3.261.635.570
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68,50 %
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3.060.955.509
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93,85 %
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200.680.061
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TOP 9 Beschlussfassungen über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
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3.259.295.909
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68,45 %
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2.369.399.841
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72,70 %
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889.896.068
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TOP 10 Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
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3.222.056.884
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67,67 %
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3.194.779.986
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99,15 %
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27.276.898
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TOP 11 Beschlussfassung über die Ergänzung von § 16 Abs. 3 der Satzung der Deutschen Telekom AG
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3.243.406.742
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68,12 %
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1.475.967.171
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45,51 %
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1.767.439.571