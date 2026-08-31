Jahresabschluss und Lagebericht DTAG zum 31.12.2007 (PDF, 524 KB)
Anteilsbesitzliste DTAG gem. §285 HGB zum 31.12.2007 (PDF, 72 KB)
Konzernabschluss zum 31.12.2007 (PDF, 563 KB)
Anteilbesitzliste Konzern gem. §313 HGB zum 31.12.2007 (PDF, 353 KB)
Konzernlagebericht 2007 (PDF, 63 KB)
Bericht des Aufsichtsrats (PDF, 89 KB)
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (PDF, 127 KB)
Erläuterung der Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (PDF, 562 KB)
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag DTAG, Interactive Media CCSP (PDF, 322 KB)
Gemeinsamer Bericht DTAG, Interactive Media CCSP (PDF, 1,00 MB)
Jahresabschluss und Lagebericht 2006, Interactive Media CCSP (PDF, 16,30 MB)
Jahresabschluss und Lagebericht 2007, Interactive Media CCSP (PDF, 8,09 MB)
Jahresabschluss und Lagebericht 2008, Interactive Media CCSP (PDF, 5,92 MB)
Jahresabschluss und Lagebericht DTAG zum 31.12.2006 (PDF, 1,01 MB)
Anteilsbesitzliste gem. § 285 zum 31.12.2006 (PDF, 90 KB)
Konzernabschluss zum 31.12.2006 (PDF, 642 KB)
Konzernlagebericht zum 31.12.2006 (PDF, 336 KB)
Anteilsbesitzliste gem. § 313 zum 31.12.2006 (PDF, 66 KB)
Jahresabschluss und Lagebericht DTAG zum 31.12.2007 (PDF, 627 KB)
Anteilsbesitzliste gem. § 285 zum 31.12.2007 (PDF, 41 KB)
Konzernabschluss zum 31.12.2007 (PDF, 723 KB)
Konzernlagebericht zum 31.12.2007 (PDF, 389 KB)
Anteilsbesitzliste gem. § 313 zum 31.12.2007 (PDF, 35 KB)
Jahresabschluss und Lagebericht DTAG zum 31.12.2008 (PDF, 524 KB)
Anteilsbesitzliste gem. § 285 zum 31.12.2008 (PDF, 72 KB)
Konzernabschluss zum 31.12.2008 (PDF, 563 KB)
Konzernlagebericht zum 31.12.2008 (PDF, 353 KB)
Die Deutsche Telekom hat im Geschäftsjahr 2008 ihre Finanzziele insgesamt übererfüllt und legt bei den Geschäftszahlen kräftig zu.
Aktionäre begrüßen Weiterentwicklung
Auf der Hauptversammlung der Deutschen Telekom hat Konzernchef René Obermann eine positive Zwischenbilanz der strategischen Ziele des Konzerns gezogen. Aktionärsvertreter begrüßten die Ergebnisse weitgehend und zeigten sich mit der geplanten Weiterentwicklung grundsätzlich einverstanden.
Abstimmungsergebnisse 2009
Vom Grundkapital in Höhe von 4.361.319.993 Stück Aktien waren zur Abstimmung 2.667.199.337 Stück Aktien anwesend. Dies entspricht einer Präsenz zur Abstimmung von 61,16 Prozent des Grundkapitals.
Dividendenbekanntmachung
Nach Beschluss der Hauptversammlung wurde am 15. Mai eine Dividende von 0,78 Euro je dividendenberechtigte Stückaktie ausgezahlt.
Dividendenbekanntmachung (PDF, 29 KB)
Gegenanträge
Gegenanträge und Wahlvorschläge zur HV 2009