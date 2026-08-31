Aktionäre begrüßen Weiterentwicklung

Auf der Hauptversammlung der Deutschen Telekom hat Konzernchef René Obermann eine positive Zwischenbilanz der strategischen Ziele des Konzerns gezogen. Aktionärsvertreter begrüßten die Ergebnisse weitgehend und zeigten sich mit der geplanten Weiterentwicklung grundsätzlich einverstanden.

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Abstimmungsergebnisse 2009

Vom Grundkapital in Höhe von 4.361.319.993 Stück Aktien waren zur Abstimmung 2.667.199.337 Stück Aktien anwesend. Dies entspricht einer Präsenz zur Abstimmung von 61,16 Prozent des Grundkapitals.

Abstimmungsergebnisse 2009

Dividendenbekanntmachung

Nach Beschluss der Hauptversammlung wurde am 15. Mai eine Dividende von 0,78 Euro je dividendenberechtigte Stückaktie ausgezahlt.

Dividendenbekanntmachung (PDF, 29 KB)

Gegenanträge

Gegenanträge und Wahlvorschläge zur HV 2009

Stellungnahme

Stellungnahme zu den Gegenanträgen