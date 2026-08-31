Mit großer Mehrheit haben die Aktionäre die Vorschläge von Telekom-Vorstand und Aufsichtsrat in der Hauptversammlung angenommen. Sie stimmten für die Zahlung einer Dividende von 0,78 Euro, wählten neue Aufsichtsratsmitglieder und entlasteten die Manager
Jahresabschluss und Lagebericht DTAG zum 31.12.2007 (PDF, 627 KB)
Anteilsbesitzliste DTAG gem. §285 HGB zum 31.12.2007 (PDF, 41 KB)
Konzernabschluss zum 31.12.2007 (pdf, 723,8 KB) (PDF, 723 KB)
Anteilbesitzliste Konzern gem. §313 HGB zum 31.12.2007 (PDF, 35 KB)
Konzernlagebericht 2007 (PDF, 389 KB)
Bericht des Aufsichtsrats (PDF, 88 KB)
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (PDF, 259 KB)
Erläuterung der Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (PDF, 1,06 MB)
Mit großer Mehrheit haben die Aktionäre die Vorschläge von Telekom-Vorstand und Aufsichtsrat in der Hauptversammlung angenommen. Sie stimmten für die Zahlung einer Dividende von 0,78 Euro, wählten neue Aufsichtsratsmitglieder und entlasteten die Manager.
Abstimmungsergebnisse 2008
Vom Grundkapital in Höhe von 4.361.319.993 Stück Aktien waren zur Abstimmung 2.557.893.390 Stück Aktien anwesend.
Dividendenbekanntmachung
Nach Beschluss der Hauptversammlung wurde am 15. Mai eine Dividende von 0,78 Euro je dividendenberechtigte Stückaktie ausgezahlt.
Dividendenbekanntmachung (PDF, 29 KB)
Gegenanträge
Gegenanträge und Wahlvorschläge zur HV 2008.