Abstimmungsergebnisse 2010

Die Ergebnisse der Abstimmung.

Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 03. Mai 2010 in Köln.

Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversammlung vom 3. Mai 2010 hat beschlossen, den im Geschäftsjahr 2009 erzielten Bilanzgewinn zur Zahlung einer Dividende von € 0,78 je dividendenberechtigte Stückaktie zu verwenden.

Dividendenbekanntmachung (PDF, 29 KB)

Steuerfreie Dividende

Da die Dividende in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG (nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen) geleistet wird, erfolgt die Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Bei inländischen Aktionären unterliegt die Dividende nicht der Besteuerung.

Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG am 30. April 2009 in Köln