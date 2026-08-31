Jahresabschluss und Lagebericht DTAG zum 31.12.2009 (PDF, 1,29 MB)
Anteilsbesitzliste gem. § 285 zum 31.12.2009 (PDF, 48 KB)
Konzernabschluss zum 31.12.2009 (PDF, 629 KB)
Konzernlagebericht zum 31.12.2009 (PDF, 482 KB)
Anteilsbesitzliste gem. § 313 zum 31.12.2009 (PDF, 40 KB)
Bericht des Aufsichtsrats 2009 (PDF, 87 KB)
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (PDF, 348 KB)
Erläuternder Bericht gem. § 289 und § 315 Handelsgesetzbuch, HGB (PDF, 2,12 MB)
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag DTAG, Erste DFMG DTAG (PDF, 2,17 MB)
Gemeinsamer Bericht DTAG, Erste DFMG DTAG (PDF, 5,49 MB)
Jahresabschluss und Lagebericht 1. KG zum 31.12.2007 (PDF, 2,44 MB)
Jahresabschluss und Lagebericht 1. KG zum 31.12.2008 (PDF, 2,57 MB)
Jahresabschluss und Lagebericht 1. KG zum 31.12.2009 (PDF, 2,81 MB)
Jahresabschluss und Lagebericht DTAG zum 31.12.2007 (PDF, 627 KB)
Anteilsbesitzliste gem. § 285 zum 31.12.2007 (PDF, 46 KB)
Konzernabschluss zum 31.12.2007 (PDF, 727 KB)
Konzernlagebericht zum 31.12.2007 (PDF, 393 KB)
Anteilsbesitzliste gem. § 313 zum 31.12.2007 (PDF, 39 KB)
Jahresabschluss und Lagebericht DTAG zum 31.12.2008 (PDF, 524 KB)
Anteilsbesitzliste gem. § 285 zum 31.12.2008 (PDF, 77 KB)
Konzernabschluss zum 31.12.2008 (PDF, 567 KB)
Konzernlagebericht zum 31.12.2008 (PDF, 357 KB)
Anteilsbesitzliste gem. § 313 zum 31.12.2008 (PDF, 67 KB)
Jahresabschluss und Lagebericht DTAG zum 31.12.2009 (PDF, 1,29 MB)
Anteilsbesitzliste gem. § 285 zum 31.12.2009 (PDF, 48 KB)
Konzernabschluss zum 31.12.2009 (PDF, 629 KB)
Konzernlagebericht zum 31.12.2009 (PDF, 482 KB)
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag TMGH2+DTAG (PDF, 2,02 MB)
Gemeinsamer Bericht TMGH2 und DTAG (PDF, 5,49 MB)
JahresabschlussTMGH2 zum 31.12.2007 (PDF, 9,36 MB)
Jahresabschluss TMGH2 zum 31.12.2008 (PDF, 366 KB)
Jahresabschluss TMGH2 zum 31.12.2009 (PDF, 323 KB)
Jahresabschluss und Lagebericht_DTAG zum 31.12.2007 (PDF, 627 KB)
Anteilsbesitzliste gem. §285 zum 31.12.2007 (PDF, 46 KB)
Konzernabschluss zum 31.12.2007 (PDF, 727 KB)
Konzernlagebericht zum 31.12.2007 (PDF, 393 KB)
Anteilsbesitzliste gem. § 313 zum 31.12.2007 (PDF, 39 KB)
Jahresabschluss_und_Lagebericht_DTAG zum 31.12.2008 (PDF, 524 KB)
Anteilsbesitzliste gem. § 285 zum 31.12.2008 (PDF, 77 KB)
Konzernabschluss zum 31.12.2008 (PDF, 567 KB)
Konzernlagebericht zum 31.12.2008 (PDF, 357 KB)
Anteilsbesitzlistegem. § 313 zum 31.12.2008 (PDF, 67 KB)
Jahresabschluss+Lagebericht DTAG zum 31.12.2009 (PDF, 1,29 MB)
Anteilsbesitzliste gem. §285 zum 31.12.2009 (PDF, 48 KB)
Konzernabschluss zum 31.12.2009 (PDF, 629 KB)
Konzernlagebericht zum 31.12.2009 (PDF, 482 KB)
Weg in die Gigabit-Gesellschaft
Auf der Hauptversammlung der Telekom haben Aktionärsvertreter die Dividendenpläne des Konzerns grundsätzlich begrüßt. Das Unternehmen will außerdem die großen Zukunftschancen der Branche nutzen.
Abstimmungsergebnisse 2010
Die Ergebnisse der Abstimmung.
Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 03. Mai 2010 in Köln.
Dividendenbekanntmachung
Die ordentliche Hauptversammlung vom 3. Mai 2010 hat beschlossen, den im Geschäftsjahr 2009 erzielten Bilanzgewinn zur Zahlung einer Dividende von € 0,78 je dividendenberechtigte Stückaktie zu verwenden.
Dividendenbekanntmachung (PDF, 29 KB)
Steuerfreie Dividende
Da die Dividende in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG (nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen) geleistet wird, erfolgt die Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Bei inländischen Aktionären unterliegt die Dividende nicht der Besteuerung.
Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG am 30. April 2009 in Köln
Geschäftsbericht 2009
Die Deutsche Telekom hat die angepassten Finanzziele für das Gesamtjahr 2009 erreicht und dabei die Gewinnmarge des Konzerns gesteigert.