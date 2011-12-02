Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 03. Mai 2010 in Köln.

Vom Grundkapital in Höhe von 4.361.319.993 Stück Aktien waren zur Abstimmung über die Vorschläge der Verwaltung (TOPs 2 bis 19) 2.560.106.967 Stück Aktien anwesend. Dies entspricht einer Präsenz zur Abstimmung von 58,70 Prozent des Grundkapitals. In Bezug auf die Abstimmung über den Antrag von Herrn Giebel auf Abwahl des Versammlungsleiters lag die Präsenz bei 2.560.352.036 Stück Aktien, das sind 58,71 % des Grundkapitals und in Bezug auf die Abstimmung über die Vertagungsanträge von Herrn Giebel zu TOP 9 und TOP 10 lag die Präsenz bei 2.559.683.936 Stück Aktien, das sind 58,69 % des Grundkapitals.
|Gültige Stimmen
gesamt
|Gültige Stimmen
in % vom GK
|Ja-Stimmen
gesamt
|Ja-Stimmen in %
der gültigen Stimmen
|Nein-Stimmen
gesamt
|Nein-Stimmen in %
der gültigen Stimmen
|Ergebnis
|Antrag von Herrn Giebel auf Abwahl des Versammlungsleiters
|1.598.535.302
|36,65
|439.093
|0,03
|1.598.096.209
|99,07
|abgelehnt
|Vertagungsantrag von Herrn Giebel zu TOP 9
|1.601.010.917
|36,71
|320.602
|0,02
|1.600.690.315
|99,08
|abgelehnt
|Vertagungsantrag von Herrn Giebel zu TOP 10
|1.601.010.687
|36,71
|321.352
|0,02
|1.600.689.335
|99,08
|abgelehnt
|Abstimmung über den Vorschlag der Verwaltung
|TOP 2: Gewinnverwendung
|2.524.947.842
|57,89
|2.514.790.507
|99,60
|10.157.335
|0,40
|angenommen
|TOP 3: Entlastung Vorstand
|2.551.023.014
|58,49
|2.543.346.586
|99,70
|7.676.428
|0,30
|angenommen
|TOP 4: Vertagung Entlastung Dr. Klaus Zumwinkel
|2.550.563.051
|58,48
|2.545.027.981
|99,78
|5.535.070
|0,22
|angenommen
|TOP 5: Entlastung Aufsichtsrat
|zu TOP 5: Prof. Dr. Ulrich Lehner
|2.518.958.134
|57,76
|2.511.472.488
|99,70
|7.485.646
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Jörg Asmussen
|2.518.958.123
|57,76
|2.511.463.945
|99,70
|7.494.178
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Hermann Josef Becker
|2.519.115.171
|57,76
|2.511.632.221
|99,70
|7.482.950
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Monika Brandl
|2.519.115.504
|57,76
|2.511.636.426
|99,70
|7.479.078
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Hans Martin Bury
|2.518.957.514
|57,76
|2.511.471.164
|99,70
|7.486.350
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Josef Falbisoner
|2.519.114.582
|57,76
|2.511.634.427
|99,70
|7.480.155
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Dr. Hubertus v. Grünberg
|2.518.956.788
|57,76
|2.511.394.821
|99,70
|7.561.967
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Lawrence H. Guffey
|2.518.956.788
|57,76
|2.511.470.071
|99,70
|7.486.717
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Ulrich Hocker
|2.518.957.159
|57,76
|2.511.472.703
|99,70
|7.484.456
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Lothar Holzwarth
|2.519.114.742
|57,76
|2.511.633.087
|99,70
|7.481.655
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Hans-Jürgen Kallmeier
|2.519.113.971
|57,76
|2.511.632.890
|99,70
|7.481.081
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Sylvia Kühnast
|2.519.114.583
|57,76
|2.511.634.130
|99,70
|7.480.453
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Waltraud Litzenberger
|2.519.114.786
|57,76
|2.511.635.194
|99,70
|7.479.592
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Michael Löffler
|2.511.632.886
|57,76
|2.511.632.886
|99,70
|7.481.614
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Prof. Dr. Wolfgang Reitzle
|2.518.956.140
|57,76
|2.511.469.541
|99,70
|7.486.599
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Prof. Dr. Wulf v. Schimmelmann
|2.518.957.287
|57,76
|2.511.469.250
|99,70
|7.488.037
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Lothar Schröder
|2.519.114.587
|57,76
|2.511.630.631
|99,70
|7.483.956
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Dr. Ulrich Schröder
|2.518.956.780
|57,76
|2.511.473.445
|99,70
|7.483.335
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Michael Sommer
|2.519.115.067
|57,76
|2.511.540.336
|99,70
|7.574.731
|0,30
|angenommen
|zu TOP 5: Dr. h.c. Bernhard Walter
|2.518.957.650
|57,76
|2.511.394.697
|99,70
|7.562.953
|0,30
|angenommen
|TOP 6: Vorstandsvergütungssystem
|2.533.376.754
|58,09
|2.429.772.046
|95,91
|103.604.708
|0,09
|angenommen
|TOP 7: Wahl des Abschlussprüfers
|2.535.159.454
|58,13
|2.523.749.483
|99,55
|11.409.971
|0,45
|angenommen
|TOP 8: Erwerb und Verwendung eigener Aktien
|2.550.837.648
|58,49
|2.519.870.009
|98,79
|30.967.639
|1,21
|angenommen
|TOP 9: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
|2.549.715.355
|58,46
|2.519.128.886
|98,80
|30.586.469
|1,20
|angenommen
|TOP 10: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
|2.550.996.772
|58,49
|2.517.505.275
|98,69
|33.491.497
|1,31
|angenommen
|TOP 11: Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag Erste DFMG
|2.537.742.606
|58,19
|2.537.050.363
|99,97
|692.243
|0,03
|angenommen
|TOP 12: Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag TMGH Nr. 2
|2.538.604.686
|58,21
|2.537.978.776
|99,98
|625.910
|0,02
|angenommen
|TOP 13: Bedingtes Kapital 2010
|2.536.209.111
|58,15
|2.450.599.717
|96,62
|85.609.394
|3,38
|angenommen
|TOP 14: Aufsichtsratsvergütungssystem
|2.547.408.091
|58,41
|2.510.548.562
|98,55
|36.859.529
|1,45
|angenommen
|TOP 15: Änderung § 2 der Satzung
|2.549.945.539
|58,47
|2.549.033.315
|99,96
|912.224
|0,04
|angenommen
|TOP 16: Änderung § 14 der Satzung
|2.550.733.389
|58,49
|2.550.005.566
|99,97
|727.823
|0,03
|angenommen
|TOP 17: Änderung § 15 der Satzung
|2.537.530.189
|58,18
|2.536.765.919
|99,97
|764.270
|0,03
|angenommen
|TOP 18: Änderung § 16 der Satzung wg. online-Teilnahme
|2.550.809.784
|58,49
|2.549.087.507
|99,93
|1.722.277
|0,07
|angenommen
|TOP 19: Änderung § 16 der Satzung wg. Briefwahl
|2.550.937.740
|58,49
|2.549.585.801
|99,95
|1.351.939
|0,05
|angenommen