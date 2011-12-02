Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 03. Mai 2010 in Köln.

Vom Grundkapital in Höhe von 4.361.319.993 Stück Aktien waren zur Abstimmung über die Vorschläge der Verwaltung (TOPs 2 bis 19) 2.560.106.967 Stück Aktien anwesend. Dies entspricht einer Präsenz zur Abstimmung von 58,70 Prozent des Grundkapitals. In Bezug auf die Abstimmung über den Antrag von Herrn Giebel auf Abwahl des Versammlungsleiters lag die Präsenz bei 2.560.352.036 Stück Aktien, das sind 58,71 % des Grundkapitals und in Bezug auf die Abstimmung über die Vertagungsanträge von Herrn Giebel zu TOP 9 und TOP 10 lag die Präsenz bei 2.559.683.936 Stück Aktien, das sind 58,69 % des Grundkapitals.

Gültige Stimmen

gesamt Gültige Stimmen

in % vom GK Ja-Stimmen

gesamt

Ja-Stimmen in %

der gültigen Stimmen Nein-Stimmen

gesamt

Nein-Stimmen in %

der gültigen Stimmen Ergebnis Antrag von Herrn Giebel auf Abwahl des Versammlungsleiters 1.598.535.302 36,65 439.093 0,03 1.598.096.209 99,07 abgelehnt Vertagungsantrag von Herrn Giebel zu TOP 9 1.601.010.917 36,71 320.602 0,02 1.600.690.315 99,08 abgelehnt Vertagungsantrag von Herrn Giebel zu TOP 10 1.601.010.687 36,71 321.352 0,02 1.600.689.335 99,08 abgelehnt Abstimmung über den Vorschlag der Verwaltung TOP 2: Gewinnverwendung 2.524.947.842 57,89 2.514.790.507 99,60 10.157.335 0,40 angenommen TOP 3: Entlastung Vorstand 2.551.023.014 58,49 2.543.346.586 99,70 7.676.428 0,30 angenommen TOP 4: Vertagung Entlastung Dr. Klaus Zumwinkel 2.550.563.051 58,48 2.545.027.981 99,78 5.535.070 0,22 angenommen TOP 5: Entlastung Aufsichtsrat zu TOP 5: Prof. Dr. Ulrich Lehner 2.518.958.134 57,76 2.511.472.488 99,70 7.485.646 0,30 angenommen zu TOP 5: Jörg Asmussen 2.518.958.123 57,76 2.511.463.945 99,70 7.494.178 0,30 angenommen zu TOP 5: Hermann Josef Becker 2.519.115.171 57,76 2.511.632.221 99,70 7.482.950 0,30 angenommen zu TOP 5: Monika Brandl 2.519.115.504 57,76 2.511.636.426 99,70 7.479.078 0,30 angenommen zu TOP 5: Hans Martin Bury 2.518.957.514 57,76 2.511.471.164 99,70 7.486.350 0,30 angenommen zu TOP 5: Josef Falbisoner 2.519.114.582 57,76 2.511.634.427 99,70 7.480.155 0,30 angenommen zu TOP 5: Dr. Hubertus v. Grünberg 2.518.956.788 57,76 2.511.394.821 99,70 7.561.967 0,30 angenommen zu TOP 5: Lawrence H. Guffey 2.518.956.788 57,76 2.511.470.071 99,70 7.486.717 0,30 angenommen zu TOP 5: Ulrich Hocker 2.518.957.159 57,76 2.511.472.703 99,70 7.484.456 0,30 angenommen zu TOP 5: Lothar Holzwarth 2.519.114.742 57,76 2.511.633.087 99,70 7.481.655 0,30 angenommen zu TOP 5: Hans-Jürgen Kallmeier 2.519.113.971 57,76 2.511.632.890 99,70 7.481.081 0,30 angenommen zu TOP 5: Sylvia Kühnast 2.519.114.583 57,76 2.511.634.130 99,70 7.480.453 0,30 angenommen zu TOP 5: Waltraud Litzenberger 2.519.114.786 57,76 2.511.635.194 99,70 7.479.592 0,30 angenommen zu TOP 5: Michael Löffler 2.511.632.886 57,76 2.511.632.886 99,70 7.481.614 0,30 angenommen zu TOP 5: Prof. Dr. Wolfgang Reitzle 2.518.956.140 57,76 2.511.469.541 99,70 7.486.599 0,30 angenommen zu TOP 5: Prof. Dr. Wulf v. Schimmelmann 2.518.957.287 57,76 2.511.469.250 99,70 7.488.037 0,30 angenommen zu TOP 5: Lothar Schröder 2.519.114.587 57,76 2.511.630.631 99,70 7.483.956 0,30 angenommen zu TOP 5: Dr. Ulrich Schröder 2.518.956.780 57,76 2.511.473.445 99,70 7.483.335 0,30 angenommen zu TOP 5: Michael Sommer 2.519.115.067 57,76 2.511.540.336 99,70 7.574.731 0,30 angenommen zu TOP 5: Dr. h.c. Bernhard Walter 2.518.957.650 57,76 2.511.394.697 99,70 7.562.953 0,30 angenommen TOP 6: Vorstandsvergütungssystem 2.533.376.754 58,09 2.429.772.046 95,91 103.604.708 0,09 angenommen TOP 7: Wahl des Abschlussprüfers 2.535.159.454 58,13 2.523.749.483 99,55 11.409.971 0,45 angenommen TOP 8: Erwerb und Verwendung eigener Aktien 2.550.837.648 58,49 2.519.870.009 98,79 30.967.639 1,21 angenommen TOP 9: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds 2.549.715.355 58,46 2.519.128.886 98,80 30.586.469 1,20 angenommen TOP 10: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds 2.550.996.772 58,49 2.517.505.275 98,69 33.491.497 1,31 angenommen TOP 11: Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag Erste DFMG 2.537.742.606 58,19 2.537.050.363 99,97 692.243 0,03 angenommen TOP 12: Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag TMGH Nr. 2 2.538.604.686 58,21 2.537.978.776 99,98 625.910 0,02 angenommen TOP 13: Bedingtes Kapital 2010 2.536.209.111 58,15 2.450.599.717 96,62 85.609.394 3,38 angenommen TOP 14: Aufsichtsratsvergütungssystem 2.547.408.091 58,41 2.510.548.562 98,55 36.859.529 1,45 angenommen TOP 15: Änderung § 2 der Satzung 2.549.945.539 58,47 2.549.033.315 99,96 912.224 0,04 angenommen TOP 16: Änderung § 14 der Satzung 2.550.733.389 58,49 2.550.005.566 99,97 727.823 0,03 angenommen TOP 17: Änderung § 15 der Satzung 2.537.530.189 58,18 2.536.765.919 99,97 764.270 0,03 angenommen TOP 18: Änderung § 16 der Satzung wg. online-Teilnahme 2.550.809.784 58,49 2.549.087.507 99,93 1.722.277 0,07 angenommen TOP 19: Änderung § 16 der Satzung wg. Briefwahl 2.550.937.740 58,49 2.549.585.801 99,95 1.351.939 0,05 angenommen