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Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 03. Mai 2010 in Köln.

3 Minute Lesezeit

Vom Grundkapital in Höhe von 4.361.319.993 Stück Aktien waren zur Abstimmung über die Vorschläge der Verwaltung (TOPs 2 bis 19) 2.560.106.967 Stück Aktien anwesend. Dies entspricht einer Präsenz zur Abstimmung von 58,70 Prozent des Grundkapitals. In Bezug auf die Abstimmung über den Antrag von Herrn Giebel auf Abwahl des Versammlungsleiters lag die Präsenz bei 2.560.352.036 Stück Aktien, das sind 58,71 % des Grundkapitals und in Bezug auf die Abstimmung über die Vertagungsanträge von Herrn Giebel zu TOP 9 und TOP 10 lag die Präsenz bei 2.559.683.936 Stück Aktien, das sind 58,69 % des Grundkapitals.

Gültige Stimmen
gesamt		Gültige Stimmen
in % vom GK		Ja-Stimmen
gesamt
Ja-Stimmen in %
der gültigen Stimmen		Nein-Stimmen
gesamt
Nein-Stimmen in %
der gültigen Stimmen		Ergebnis
Antrag von Herrn Giebel auf Abwahl des Versammlungsleiters1.598.535.30236,65439.0930,031.598.096.20999,07abgelehnt
Vertagungsantrag von Herrn Giebel zu TOP 91.601.010.91736,71320.6020,021.600.690.31599,08abgelehnt
Vertagungsantrag von Herrn Giebel zu TOP 101.601.010.68736,71321.3520,021.600.689.33599,08abgelehnt
Abstimmung über den Vorschlag der Verwaltung
TOP 2: Gewinnverwendung2.524.947.84257,892.514.790.50799,6010.157.3350,40angenommen
TOP 3: Entlastung Vorstand2.551.023.01458,492.543.346.58699,707.676.4280,30angenommen
TOP 4: Vertagung Entlastung Dr. Klaus Zumwinkel2.550.563.05158,482.545.027.98199,785.535.0700,22angenommen
TOP 5: Entlastung Aufsichtsrat
zu TOP 5: Prof. Dr. Ulrich Lehner2.518.958.13457,762.511.472.48899,707.485.6460,30angenommen
zu TOP 5: Jörg Asmussen2.518.958.12357,762.511.463.94599,707.494.1780,30angenommen
zu TOP 5: Hermann Josef Becker2.519.115.17157,762.511.632.22199,707.482.9500,30angenommen
zu TOP 5: Monika Brandl2.519.115.50457,762.511.636.42699,707.479.0780,30angenommen
zu TOP 5: Hans Martin Bury2.518.957.51457,762.511.471.16499,707.486.3500,30angenommen
zu TOP 5: Josef Falbisoner2.519.114.58257,762.511.634.42799,707.480.1550,30angenommen
zu TOP 5: Dr. Hubertus v. Grünberg2.518.956.78857,762.511.394.82199,707.561.9670,30angenommen
zu TOP 5: Lawrence H. Guffey2.518.956.78857,762.511.470.07199,707.486.7170,30angenommen
zu TOP 5: Ulrich Hocker2.518.957.15957,762.511.472.70399,707.484.4560,30angenommen
zu TOP 5: Lothar Holzwarth2.519.114.74257,762.511.633.08799,707.481.6550,30angenommen
zu TOP 5: Hans-Jürgen Kallmeier2.519.113.97157,762.511.632.89099,707.481.0810,30angenommen
zu TOP 5: Sylvia Kühnast2.519.114.58357,762.511.634.13099,707.480.4530,30angenommen
zu TOP 5: Waltraud Litzenberger2.519.114.78657,762.511.635.19499,707.479.5920,30angenommen
zu TOP 5: Michael Löffler2.511.632.88657,762.511.632.88699,707.481.6140,30angenommen
zu TOP 5: Prof. Dr. Wolfgang Reitzle2.518.956.14057,762.511.469.54199,707.486.5990,30angenommen
zu TOP 5: Prof. Dr. Wulf v. Schimmelmann2.518.957.28757,762.511.469.25099,707.488.0370,30angenommen
zu TOP 5: Lothar Schröder2.519.114.58757,762.511.630.63199,707.483.9560,30angenommen
zu TOP 5: Dr. Ulrich Schröder2.518.956.78057,762.511.473.44599,707.483.3350,30angenommen
zu TOP 5: Michael Sommer2.519.115.06757,762.511.540.33699,707.574.7310,30angenommen
zu TOP 5: Dr. h.c. Bernhard Walter2.518.957.65057,762.511.394.69799,707.562.9530,30angenommen
TOP 6: Vorstandsvergütungssystem2.533.376.75458,092.429.772.04695,91103.604.7080,09angenommen
TOP 7: Wahl des Abschlussprüfers2.535.159.45458,132.523.749.48399,5511.409.9710,45angenommen
TOP 8: Erwerb und Verwendung eigener Aktien2.550.837.64858,492.519.870.00998,7930.967.6391,21angenommen
TOP 9: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds2.549.715.35558,462.519.128.88698,8030.586.4691,20angenommen
TOP 10: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds2.550.996.77258,492.517.505.27598,6933.491.4971,31angenommen
TOP 11: Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag Erste DFMG2.537.742.60658,192.537.050.36399,97692.2430,03angenommen
TOP 12: Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag TMGH Nr. 22.538.604.68658,212.537.978.77699,98625.9100,02angenommen
TOP 13: Bedingtes Kapital 20102.536.209.11158,152.450.599.71796,6285.609.3943,38angenommen
TOP 14: Aufsichtsratsvergütungssystem2.547.408.09158,412.510.548.56298,5536.859.5291,45angenommen
TOP 15: Änderung § 2 der Satzung2.549.945.53958,472.549.033.31599,96912.2240,04angenommen
TOP 16: Änderung § 14 der Satzung2.550.733.38958,492.550.005.56699,97727.8230,03angenommen
TOP 17: Änderung § 15 der Satzung2.537.530.18958,182.536.765.91999,97764.2700,03angenommen
TOP 18: Änderung § 16 der Satzung wg. online-Teilnahme2.550.809.78458,492.549.087.50799,931.722.2770,07angenommen
TOP 19: Änderung § 16 der Satzung wg. Briefwahl2.550.937.74058,492.549.585.80199,951.351.9390,05angenommen

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