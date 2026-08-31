Finden Sie hier die Einberufung zur Hauptversammlung einschließlich der ausführlichen Tagesordnung.
Am Donnerstag den 21. Mai 2015, hat die ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG in der LANXESS Arena in Köln stattgefunden. Alle Informationen zu der Veranstaltung finden Sie hier.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gemäß § 172 AktG am 25. Februar 2015 gebilligt und damit den Jahresabschluss festgestellt. Deshalb ist eine Feststellung des Jahresabschlusses oder eine Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung nach § 173 AktG nicht erforderlich. Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss, Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats sind vielmehr, ebenso wie der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs der Hauptversammlung zugänglich zu machen, ohne dass es nach dem Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf.
Jahresabschluss DTAG zum 31.12.2014 (PDF, 2,35 MB)
Anteilsbesitzlisten gemäß §§ 285 HGB zum 31.12.2014 (PDF, 216 KB)
Konzernabschluss zum 31.12.2014 (PDF, 771 KB)
Anteilsbesitzlisten gemäß §§ 313 HGB zum 31.12.2014 (PDF, 140 KB)
Zusammengefasster Lagebericht zum 31.12.2014 (PDF, 1,41 MB)
Bericht des Aufsichtsrats (PDF, 344 KB)
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (PDF, 54 KB)
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 (HGB) (PDF, 107 KB)
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien, die sämtlich mit jeweils einem Stimmrecht versehen sind, beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 4.535.571.247 (Angabe gemäß § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Alt. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes).
Zur Vollmachts- und ggf. Weisungserteilung können sie dieses Formular verwenden.
Satzung der Deutschen Telekom
Satzung der Deutschen Telekom AG (PDF, 39 KB)
Angaben zu den Rechten der Aktionäre
Sollten Sie als Aktionär von Ihren Rechten zur Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG), zur Stellung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen (§ 126 Abs. 1 und § 127 AktG) oder dem Auskunftsrecht (§ 131 Abs. 1 AktG) Gebrauch machen wollen, beachten sie bitte folgende Hinweise zu wichtigen Voraussetzungen und Fristen:
Angaben zu den Rechten der Aktionäre (PDF, 92 KB)
Lebensläufe der Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat
Hier finden Sie ergänzende Informationen zu den Kandidaten, die zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7 vom Aufsichtsrat zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden.
Lebenslauf Dr. Wulf H. Bernotat (PDF, 94 KB)
Die Hauptversammlung hat über die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 bei einer Präsenz von 2.592.741.463 mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien und unter Berücksichtigung von für 16.149.581 Stückaktien zugegangenen Briefwahlstimmen, das entspricht zusammen 57,52 % des in 4.535.571.247 Stückaktien eingeteilten Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:
|
|Ergebnis
|Gültige Stimmen
gesamt
|Gültige Stimmen
in % vom GK
|Ja-Stimmen
gesamt
|Ja-Stimmen in %
der gültigen Stimmen
|Nein-Stimmen
gesamt
|Nein-Stimmen in %
der gültigen Stimmen
|
zu TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns
|angenommen
|2.599.988.522
|57,32 %
|2.595.618.850
|99,83 %
|4.369.672
|0,17
|
zu TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014
|angenommen
|2.598.492.245
|57,29 %
|2.593.848.479
|99,82 %
|4.643.766
|0,18
|
zu TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
|angenommen
|2.548.068.295
|56,18 %
|2.517.388.628
|98,80 %
|30.679.667
|1,20
|
zu TOP 5: Bestellung des Abschlussprüfers
|angenommen
|2.584.719.006
|56,99 %
|2.419.261.700
|93,60 %
|165.457.306
|6,40
|
zu TOP 6: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds (Dr. Wulf H. Bernotat)
|angenommen
|2.587.302.650
|57,04 %
|2.346.129.856
|90,68 %
|241.172.794
|9,32
|
zu TOP 7: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds (Prof. Dr. Michael Kaschke)
|angenommen
|2.589.495.072
|57,09 %
|2.416.277.722
|93,31 %
|173.217.350
|6,69