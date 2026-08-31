Satzung der Deutschen Telekom

Satzung der Deutschen Telekom AG (PDF, 39 KB)

Angaben zu den Rechten der Aktionäre

Sollten Sie als Aktionär von Ihren Rechten zur Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG), zur Stellung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen (§ 126 Abs. 1 und § 127 AktG) oder dem Auskunftsrecht (§ 131 Abs. 1 AktG) Gebrauch machen wollen, beachten sie bitte folgende Hinweise zu wichtigen Voraussetzungen und Fristen:

Angaben zu den Rechten der Aktionäre (PDF, 92 KB)

Lebensläufe der Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat

Hier finden Sie ergänzende Informationen zu den Kandidaten, die zu den Tagesordnungspunkten 6 und 7 vom Aufsichtsrat zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden.

Lebenslauf Dr. Wulf H. Bernotat (PDF, 94 KB)

Lebenslauf Prof. Dr. Michael Kaschke (PDF, 98 KB)