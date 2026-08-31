Jahresabschluss DTAG zum 31.12.2017 (PDF, 3,35 MB)
Anteilsbesitzlisten gemäß §§ 285 HGB zum 31.12.2017 (PDF, 121 KB)
Konzernabschluss zum 31.12.2017 (PDF, 1,58 MB)
Anteilsbesitzlisten gemäß §§ 313 HGB zum 31.12.2017 (PDF, 168 KB)
Zusammengefasster Lagebericht zum 31.12.2017 (PDF, 2,98 MB)
Bericht des Aufsichtsrats (PDF, 203 KB)
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (PDF, 68 KB)
Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 4 (HGB) (PDF, 113 KB)