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Archiv: Hauptversammlungen

Die ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG fand am 17. Mai 2018 statt.

Rede von CEO Tim Höttges

00:00

Hier finden Sie die Medieninformation.

Abstimmungsergebnisse 

Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 17. Mai 2018 in Bonn

Alle Dokumente zur Hauptversammlung auf einen Blick

Satzung Angaben zu den Rechten der AktionäreGegenanträge und Wahlvorschläge
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