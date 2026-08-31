Senden Sie bitte – außer im Fall von 3b – das gesamte ausgefüllte Formular, ggf. einschließlich Weisungsbogen, rechtzeitig an DTAG Hauptversammlung 2016, c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH, 20683 Hamburg oder per Telefax an 0228 181-78879. Alternativ können Sie uns das ausgefüllte Formular auch eingescannt im PDF-Format über den passwortgeschützten Internetdialog unter http://www.telekom.com/hv-service oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse hv-service@telekom.de zukommen lassen. Auch im Fall der Vollmachtserteilung ist eine form- und fristgemäße Anmeldung erforderlich. Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 18. Mai 2016, 24:00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit – MESZ).
Für Fragen rund um die Hauptversammlung steht Ihnen die HV-Hotline unter 0228 181-55
Vollmachts- und Weisungsformular (PDF, 118 KB)