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Archiv: Hauptversammlungen

Am Mittwoch, den 25. Mai 2016, hat die ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG in der LANXESS arena in Köln stattgefunden. Weitere Informationen finden Sie hier.

Informationen zur Möglichkeit Ihre Dividende in Form von Aktien zu erhalten finden Sie hier: Aktiendividende 2015

Rede von CEO Tim Höttges

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Alle Dokumente zur Hauptversammlung auf einen Blick

Satzung Angaben zu den Rechten der AktionäreLebenslauf der Kandidatin
Satzung der Deutschen Telekom zur Hauptversammlung 2016 (PDF, 39 KB)Hauptversammlung 2016: Angaben zu den Rechten der Aktionären (PDF, 97 KB)HV 2016 Lebenslauf Helga Jung (PDF, 203 KB)

Hauptversammlung 2026

Die ordentliche Hauptversammlung der Deutschen Telekom fand am 01. April 2026 in Bonn statt.

Weitere Informationen

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05.10.2026

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Die Deutsche Telekom wird am Montag, den 5. Oktober 2026 einen Investorentag dazu halten, wie die Chancen der Künstlichen Intelligenz erschlossen werden.

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05.11.2026

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Am Donnerstag, den 5. November 2026, wird die Deutsche Telekom AG ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen.

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Am Donnerstag, den 25. Februar 2027, veröffentlicht die Deutsche Telekom AG ihre Finanzergebnisse Q4 bzw. 2026.

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