Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien Anteil des hierdurch vertretenen eingetragenen Grundkapitals Ja-Stimmen Anteil Ja-Stimmen Nein-Stimmen

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. 3.213.183.925 67,48% 3.200.785.122 99,61% 12.398.803

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017. 3.192.483.951 67,05% 3.123.056.096 97,83% 69.427.855

TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 3.153.228.023 66,22% 2.905.807.401 92,15% 247.420.622

TOP 5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Abschlussprüfers für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Geschäftsjahr 2018 und eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen. 3.212.602.466 67,47% 3.034.853.480 94,47% 177.748.986

TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014 und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital2018) und entsprechende Änderung von § 5 der Satzung. 3.214.510.848 67,51% 3.136.465.188 97,57% 78.045.660

TOP 7 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds. - Frau Margret Suckale 3.197.151.666 67,15% 3.129.646.728 97,89% 67.504.938

TOP 8 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds. - Herrn Dr. Günter Bräunig 3.212.755.377 67,47% 2.951.122.456 91,86% 261.632.921

TOP 9 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds. - Herrn Harald Krüger 3.212.490.507 67,47% 3.150.794.201 98,08% 61.696.306

TOP 10 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds. - Herrn Prof. Dr. Ulrich Lehner 3.192.731.741 67,05% 2.718.136.822 85,14% 474.594.919