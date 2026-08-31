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Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 17. Mai 2018 in Bonn

Die Hauptversammlung hat über die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 11 bei einer Präsenz von 3.151.305.476 mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien und unter Berücksichtigung von für 69.887.977 Stückaktien zugegangenen Briefwahlstimmen, das entspricht zusammen 67,65 % des in 4.761.458.596 Stückaktien eingeteilten Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:

 Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien  Anteil des hierdurch vertretenen eingetragenen Grundkapitals Ja-Stimmen Anteil Ja-Stimmen Nein-Stimmen 
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. 3.213.183.92567,48%3.200.785.12299,61%12.398.803
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017. 3.192.483.95167,05%3.123.056.09697,83%69.427.855
TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 3.153.228.02366,22%2.905.807.40192,15%247.420.622
TOP 5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Abschlussprüfers für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Geschäftsjahr 2018 und eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen. 3.212.602.46667,47%3.034.853.48094,47%177.748.986
TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014 und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital2018) und entsprechende Änderung von § 5 der Satzung. 3.214.510.84867,51%3.136.465.18897,57%78.045.660
TOP 7 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds. - Frau Margret Suckale 3.197.151.66667,15%3.129.646.72897,89%67.504.938
TOP 8 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds. - Herrn Dr. Günter Bräunig 3.212.755.37767,47%2.951.122.45691,86%261.632.921
TOP 9 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds. - Herrn Harald Krüger 3.212.490.50767,47%3.150.794.20198,08%61.696.306
TOP 10 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds. - Herrn Prof. Dr. Ulrich Lehner 3.192.731.74167,05%2.718.136.82285,14%474.594.919
TOP 11 Beschlussfassung über die Änderung von § 16 Abs. 1 der Satzung.3.214.053.82767,5%3.209.770.76299,87%4.283.065

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