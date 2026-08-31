Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 17. Mai 2018 in Bonn
Die Hauptversammlung hat über die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 11 bei einer Präsenz von 3.151.305.476 mit jeweils einer Stimme ausgestatteten Stückaktien und unter Berücksichtigung von für 69.887.977 Stückaktien zugegangenen Briefwahlstimmen, das entspricht zusammen 67,65 % des in 4.761.458.596 Stückaktien eingeteilten Grundkapitals, wie folgt Beschluss gefasst:
|Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien
|Anteil des hierdurch vertretenen eingetragenen Grundkapitals
|Ja-Stimmen
|Anteil Ja-Stimmen
|Nein-Stimmen
|TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
|3.213.183.925
|67,48%
|3.200.785.122
|99,61%
|12.398.803
|TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017.
|3.192.483.951
|67,05%
|3.123.056.096
|97,83%
|69.427.855
|TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
|3.153.228.023
|66,22%
|2.905.807.401
|92,15%
|247.420.622
|TOP 5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Abschlussprüfers für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Geschäftsjahr 2018 und eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen.
|3.212.602.466
|67,47%
|3.034.853.480
|94,47%
|177.748.986
|TOP 6 Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014 und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital2018) und entsprechende Änderung von § 5 der Satzung.
|3.214.510.848
|67,51%
|3.136.465.188
|97,57%
|78.045.660
|TOP 7 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds. - Frau Margret Suckale
|3.197.151.666
|67,15%
|3.129.646.728
|97,89%
|67.504.938
|TOP 8 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds. - Herrn Dr. Günter Bräunig
|3.212.755.377
|67,47%
|2.951.122.456
|91,86%
|261.632.921
|TOP 9 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds. - Herrn Harald Krüger
|3.212.490.507
|67,47%
|3.150.794.201
|98,08%
|61.696.306
|TOP 10 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds. - Herrn Prof. Dr. Ulrich Lehner
|3.192.731.741
|67,05%
|2.718.136.822
|85,14%
|474.594.919
|TOP 11 Beschlussfassung über die Änderung von § 16 Abs. 1 der Satzung.
|3.214.053.827
|67,5%
|3.209.770.762
|99,87%
|4.283.065