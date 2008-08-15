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Abstimmungsergebnisse 2008

2 Minute Lesezeit

Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 15. Mai 2008 in Köln.

Vom Grundkapital in Höhe von 4.361.319.993 Stück Aktien waren zur Abstimmung 2.557.893.390 Stück Aktien anwesend. Dies entspricht einer Präsenz zur Abstimmung von 58,65 Prozent des Grundkapitals.

Abstimmungs-ergebnisseNein- StimmenJa- StimmenJa- Stimmen
in %
zu TOP 2*)7.970.3332.475.549.24799,68
zu TOP 313.031.7702.521.466.51899,49
zu TOP 4
Monika Brandl12.353.9992.521.943.55099,51
Josef Falbisoner12.357.5282.521.940.92399,51
Dr. Hubertus von Grünberg13.320.0762.520.978.95199,47
Lawrence H. Guffey13.341.6582.520.959.32499,47
Ulrich Hocker13.232.3682.520.999.04099,48
Lothar Holzwarth12.359.0812.521.938.96199,51
Sylvia Kühnast12.355.9252.521.938.70499,51
Waltraud Litzenberger12.355.6522.521.938.17299,51
Michael Löffler12.359.4662.521.934.66499,51
Ingrid Matthäus-Maier13.322.7862.520.974.47699,47
Dr. Thomas Mirow13.314.1772.520.979.87499,47
Prof. Dr. Wolfgang Reitzle13.302.5362.520.992.15499,48
Prof. Dr. Wulf v. Schimmelmann13.304.7332.520.994.02199,48
Dr. Klaus G. Schlede13.304.8452.520.994.10399,48
Wolfgang Schmitt12.393.6702.521.904.27899,51
Lothar Schröder12.374.6302.521.924.97699,51
Michael Sommer12.385.5902.521.913.20499,51
Ursula Steinke12.361.9702.521.936.45999,51
Bernhard Walter13.301.9782.520.996.79999,48
Wilhelm Wegner12.358.5822.521.939.17399,51
Dr. Klaus Zumwinkel13.336.6352.520.963.46799,47
zu TOP 54.050.0622.541.713.17399,84
zu TOP 617.251.1912.529.372.46899,32
zu TOP 760.176.2922.465.828.95597,62
zu TOP 812.530.0782.522.632.46599,51
zu TOP 9915.3922.533.140.15399,96
zu TOP 10990.3602.531.587.78399,96
zu TOP 11892.7892.531.598.21299,96
zu TOP 12891.1462.531.605.22099,96
zu TOP 13896.1782.531.571.10099,96
zu TOP 14896.2232.531.570.03099,96
zu TOP 15895.3852.531.588.76199,96
zu TOP 16818.4062.531.590.19499,97
zu TOP 173.302.2272.529.527.32999,87
Antrag auf Sonderprüfung von Herrn Gutsche1.587.308.0711.071.6200,07

*TOP= Tagesordnungpunkt

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