Abstimmungsergebnisse 2008

Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 15. Mai 2008 in Köln.
Vom Grundkapital in Höhe von 4.361.319.993 Stück Aktien waren zur Abstimmung 2.557.893.390 Stück Aktien anwesend. Dies entspricht einer Präsenz zur Abstimmung von 58,65 Prozent des Grundkapitals.
|Abstimmungs-ergebnisse
|Nein- Stimmen
|Ja- Stimmen
|Ja- Stimmen
in %
|zu TOP 2*)
|7.970.333
|2.475.549.247
|99,68
|zu TOP 3
|13.031.770
|2.521.466.518
|99,49
|zu TOP 4
|Monika Brandl
|12.353.999
|2.521.943.550
|99,51
|Josef Falbisoner
|12.357.528
|2.521.940.923
|99,51
|Dr. Hubertus von Grünberg
|13.320.076
|2.520.978.951
|99,47
|Lawrence H. Guffey
|13.341.658
|2.520.959.324
|99,47
|Ulrich Hocker
|13.232.368
|2.520.999.040
|99,48
|Lothar Holzwarth
|12.359.081
|2.521.938.961
|99,51
|Sylvia Kühnast
|12.355.925
|2.521.938.704
|99,51
|Waltraud Litzenberger
|12.355.652
|2.521.938.172
|99,51
|Michael Löffler
|12.359.466
|2.521.934.664
|99,51
|Ingrid Matthäus-Maier
|13.322.786
|2.520.974.476
|99,47
|Dr. Thomas Mirow
|13.314.177
|2.520.979.874
|99,47
|Prof. Dr. Wolfgang Reitzle
|13.302.536
|2.520.992.154
|99,48
|Prof. Dr. Wulf v. Schimmelmann
|13.304.733
|2.520.994.021
|99,48
|Dr. Klaus G. Schlede
|13.304.845
|2.520.994.103
|99,48
|Wolfgang Schmitt
|12.393.670
|2.521.904.278
|99,51
|Lothar Schröder
|12.374.630
|2.521.924.976
|99,51
|Michael Sommer
|12.385.590
|2.521.913.204
|99,51
|Ursula Steinke
|12.361.970
|2.521.936.459
|99,51
|Bernhard Walter
|13.301.978
|2.520.996.799
|99,48
|Wilhelm Wegner
|12.358.582
|2.521.939.173
|99,51
|Dr. Klaus Zumwinkel
|13.336.635
|2.520.963.467
|99,47
|zu TOP 5
|4.050.062
|2.541.713.173
|99,84
|zu TOP 6
|17.251.191
|2.529.372.468
|99,32
|zu TOP 7
|60.176.292
|2.465.828.955
|97,62
|zu TOP 8
|12.530.078
|2.522.632.465
|99,51
|zu TOP 9
|915.392
|2.533.140.153
|99,96
|zu TOP 10
|990.360
|2.531.587.783
|99,96
|zu TOP 11
|892.789
|2.531.598.212
|99,96
|zu TOP 12
|891.146
|2.531.605.220
|99,96
|zu TOP 13
|896.178
|2.531.571.100
|99,96
|zu TOP 14
|896.223
|2.531.570.030
|99,96
|zu TOP 15
|895.385
|2.531.588.761
|99,96
|zu TOP 16
|818.406
|2.531.590.194
|99,97
|zu TOP 17
|3.302.227
|2.529.527.329
|99,87
|Antrag auf Sonderprüfung von Herrn Gutsche
|1.587.308.071
|1.071.620
|0,07
*TOP= Tagesordnungpunkt