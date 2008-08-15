Abstimmungsergebnisse 2008

Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 15. Mai 2008 in Köln.

Vom Grundkapital in Höhe von 4.361.319.993 Stück Aktien waren zur Abstimmung 2.557.893.390 Stück Aktien anwesend. Dies entspricht einer Präsenz zur Abstimmung von 58,65 Prozent des Grundkapitals.

Abstimmungs-ergebnisse Nein- Stimmen Ja- Stimmen Ja- Stimmen

in % zu TOP 2*) 7.970.333 2.475.549.247 99,68 zu TOP 3 13.031.770 2.521.466.518 99,49 zu TOP 4 Monika Brandl 12.353.999 2.521.943.550 99,51 Josef Falbisoner 12.357.528 2.521.940.923 99,51 Dr. Hubertus von Grünberg 13.320.076 2.520.978.951 99,47 Lawrence H. Guffey 13.341.658 2.520.959.324 99,47 Ulrich Hocker 13.232.368 2.520.999.040 99,48 Lothar Holzwarth 12.359.081 2.521.938.961 99,51 Sylvia Kühnast 12.355.925 2.521.938.704 99,51 Waltraud Litzenberger 12.355.652 2.521.938.172 99,51 Michael Löffler 12.359.466 2.521.934.664 99,51 Ingrid Matthäus-Maier 13.322.786 2.520.974.476 99,47 Dr. Thomas Mirow 13.314.177 2.520.979.874 99,47 Prof. Dr. Wolfgang Reitzle 13.302.536 2.520.992.154 99,48 Prof. Dr. Wulf v. Schimmelmann 13.304.733 2.520.994.021 99,48 Dr. Klaus G. Schlede 13.304.845 2.520.994.103 99,48 Wolfgang Schmitt 12.393.670 2.521.904.278 99,51 Lothar Schröder 12.374.630 2.521.924.976 99,51 Michael Sommer 12.385.590 2.521.913.204 99,51 Ursula Steinke 12.361.970 2.521.936.459 99,51 Bernhard Walter 13.301.978 2.520.996.799 99,48 Wilhelm Wegner 12.358.582 2.521.939.173 99,51 Dr. Klaus Zumwinkel 13.336.635 2.520.963.467 99,47 zu TOP 5 4.050.062 2.541.713.173 99,84 zu TOP 6 17.251.191 2.529.372.468 99,32 zu TOP 7 60.176.292 2.465.828.955 97,62 zu TOP 8 12.530.078 2.522.632.465 99,51 zu TOP 9 915.392 2.533.140.153 99,96 zu TOP 10 990.360 2.531.587.783 99,96 zu TOP 11 892.789 2.531.598.212 99,96 zu TOP 12 891.146 2.531.605.220 99,96 zu TOP 13 896.178 2.531.571.100 99,96 zu TOP 14 896.223 2.531.570.030 99,96 zu TOP 15 895.385 2.531.588.761 99,96 zu TOP 16 818.406 2.531.590.194 99,97 zu TOP 17 3.302.227 2.529.527.329 99,87 Antrag auf Sonderprüfung von Herrn Gutsche 1.587.308.071 1.071.620 0,07

*TOP= Tagesordnungpunkt