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Abstimmungsergebnisse 2009

2 Minute Lesezeit

Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 30. April 2009 in Köln.

Vom Grundkapital in Höhe von 4.361.319.993 Stück Aktien waren zur Abstimmung 2.667.199.337 Stück Aktien anwesend. Dies entspricht einer Präsenz zur Abstimmung von 61,16 Prozent des Grundkapitals.

Abstimmungs-ergebnisseNein- StimmenJa- StimmenJa- Stimmen
in %
zu TOP 2*)25.326.7622.611.802.14399,04
zu TOP 310.403.0062.649.739.22299,61
zu TOP 46.582.2672.654.305.67399,75
zu TOP 5
Prof. Dr. Ulrich Lehner8.240.4102.651.392.06899,69
Jörg Asmussen8.308.3322.651.324.51099,69
Hermann Josef Becker7.831.8632.651.798.49199,71
Monika Brandl7.836.8452.651.794.38399,71
Hans Martin Bury8.256.8052.651.373.66099,69
Josef Falbisoner7.877.2832.651.753.78499,70
Dr. Hubertus von Grünberg8.257.3152.651.377.88699,69
Lawrence H. Guffey8.266.5512.651.368.24399,69
Ulrich Hocker8.238.1142.651.397.02599,69
Lothar Holzwarth7.836.5582.651.798.58199,71
Hans-Jürgen Kallmeier7.835.8702.651.799.34599,71
Sylvia Kühnast7.837.5802.651.796.96799,71
Waltraud Litzenberger7.837.0412.651.798.42299,71
Michael Löffler7.847.7862.651.784.38199,70
Ingrid Matthäus-Maier8.239.1632.651.396.83999,69
Dr. Thomas Mirow8.225.8002.651.409.66799,69
Dr. Arndt Overlack8.240.1282.651.394.99799,69
Prof. Dr. Wolfgang Reitzle8.211.0732.651.410.39899,69
Prof. Dr. Wulf v. Schimmelmann8.212.3972.651.408.88299,69
Dr. Klaus G. Schlede8.210.8302.651.414.86699,69
Lothar Schröder7.893.9622.651.732.78099,70
Dr. Ulrich Schröder8.226.7852.651.400.59099,69
Michael Sommer7.929.3402.651.655.62699,70
Bernhard Walter8.219.1472.651.406.19699,69
Wilhelm Wegner7.855.5272.651.778.74899,70
zu TOP 65.301.4812.637.198.15999,80
zu TOP 740.331.5742.608.624.06898,48
zu TOP 831.358.3782.607.515.42198,81
zu TOP 911.567.5652.627.166.90099,56
zu TOP 10814.0232.640.349.00699,97
zu TOP 11206.275.7392.447.612.96792,23
zu TOP 1219.974.8462.637.440.60599,25
zu TOP 135.966.1712.651.067.38399,78
zu TOP 148.538.3382.648.127.36699,68
Antrag von Herrn Giebel zu TOP 81.588.941.725103.4480,01
Antrag von Herrn Giebel zu TOP 91.588.938.879109.7270,01

*TOP= Tagesordnungpunkt

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