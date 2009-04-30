Abstimmungsergebnisse 2009

Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 30. April 2009 in Köln.
Vom Grundkapital in Höhe von 4.361.319.993 Stück Aktien waren zur Abstimmung 2.667.199.337 Stück Aktien anwesend. Dies entspricht einer Präsenz zur Abstimmung von 61,16 Prozent des Grundkapitals.
|Abstimmungs-ergebnisse
|Nein- Stimmen
|Ja- Stimmen
|Ja- Stimmen
in %
|zu TOP 2*)
|25.326.762
|2.611.802.143
|99,04
|zu TOP 3
|10.403.006
|2.649.739.222
|99,61
|zu TOP 4
|6.582.267
|2.654.305.673
|99,75
|zu TOP 5
|Prof. Dr. Ulrich Lehner
|8.240.410
|2.651.392.068
|99,69
|Jörg Asmussen
|8.308.332
|2.651.324.510
|99,69
|Hermann Josef Becker
|7.831.863
|2.651.798.491
|99,71
|Monika Brandl
|7.836.845
|2.651.794.383
|99,71
|Hans Martin Bury
|8.256.805
|2.651.373.660
|99,69
|Josef Falbisoner
|7.877.283
|2.651.753.784
|99,70
|Dr. Hubertus von Grünberg
|8.257.315
|2.651.377.886
|99,69
|Lawrence H. Guffey
|8.266.551
|2.651.368.243
|99,69
|Ulrich Hocker
|8.238.114
|2.651.397.025
|99,69
|Lothar Holzwarth
|7.836.558
|2.651.798.581
|99,71
|Hans-Jürgen Kallmeier
|7.835.870
|2.651.799.345
|99,71
|Sylvia Kühnast
|7.837.580
|2.651.796.967
|99,71
|Waltraud Litzenberger
|7.837.041
|2.651.798.422
|99,71
|Michael Löffler
|7.847.786
|2.651.784.381
|99,70
|Ingrid Matthäus-Maier
|8.239.163
|2.651.396.839
|99,69
|Dr. Thomas Mirow
|8.225.800
|2.651.409.667
|99,69
|Dr. Arndt Overlack
|8.240.128
|2.651.394.997
|99,69
|Prof. Dr. Wolfgang Reitzle
|8.211.073
|2.651.410.398
|99,69
|Prof. Dr. Wulf v. Schimmelmann
|8.212.397
|2.651.408.882
|99,69
|Dr. Klaus G. Schlede
|8.210.830
|2.651.414.866
|99,69
|Lothar Schröder
|7.893.962
|2.651.732.780
|99,70
|Dr. Ulrich Schröder
|8.226.785
|2.651.400.590
|99,69
|Michael Sommer
|7.929.340
|2.651.655.626
|99,70
|Bernhard Walter
|8.219.147
|2.651.406.196
|99,69
|Wilhelm Wegner
|7.855.527
|2.651.778.748
|99,70
|zu TOP 6
|5.301.481
|2.637.198.159
|99,80
|zu TOP 7
|40.331.574
|2.608.624.068
|98,48
|zu TOP 8
|31.358.378
|2.607.515.421
|98,81
|zu TOP 9
|11.567.565
|2.627.166.900
|99,56
|zu TOP 10
|814.023
|2.640.349.006
|99,97
|zu TOP 11
|206.275.739
|2.447.612.967
|92,23
|zu TOP 12
|19.974.846
|2.637.440.605
|99,25
|zu TOP 13
|5.966.171
|2.651.067.383
|99,78
|zu TOP 14
|8.538.338
|2.648.127.366
|99,68
|Antrag von Herrn Giebel zu TOP 8
|1.588.941.725
|103.448
|0,01
|Antrag von Herrn Giebel zu TOP 9
|1.588.938.879
|109.727
|0,01
*TOP= Tagesordnungpunkt