Abstimmungsergebnisse 2009

Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 30. April 2009 in Köln.

Vom Grundkapital in Höhe von 4.361.319.993 Stück Aktien waren zur Abstimmung 2.667.199.337 Stück Aktien anwesend. Dies entspricht einer Präsenz zur Abstimmung von 61,16 Prozent des Grundkapitals.

Abstimmungs-ergebnisse Nein- Stimmen Ja- Stimmen Ja- Stimmen

in % zu TOP 2*) 25.326.762 2.611.802.143 99,04 zu TOP 3 10.403.006 2.649.739.222 99,61 zu TOP 4 6.582.267 2.654.305.673 99,75 zu TOP 5 Prof. Dr. Ulrich Lehner 8.240.410 2.651.392.068 99,69 Jörg Asmussen 8.308.332 2.651.324.510 99,69 Hermann Josef Becker 7.831.863 2.651.798.491 99,71 Monika Brandl 7.836.845 2.651.794.383 99,71 Hans Martin Bury 8.256.805 2.651.373.660 99,69 Josef Falbisoner 7.877.283 2.651.753.784 99,70 Dr. Hubertus von Grünberg 8.257.315 2.651.377.886 99,69 Lawrence H. Guffey 8.266.551 2.651.368.243 99,69 Ulrich Hocker 8.238.114 2.651.397.025 99,69 Lothar Holzwarth 7.836.558 2.651.798.581 99,71 Hans-Jürgen Kallmeier 7.835.870 2.651.799.345 99,71 Sylvia Kühnast 7.837.580 2.651.796.967 99,71 Waltraud Litzenberger 7.837.041 2.651.798.422 99,71 Michael Löffler 7.847.786 2.651.784.381 99,70 Ingrid Matthäus-Maier 8.239.163 2.651.396.839 99,69 Dr. Thomas Mirow 8.225.800 2.651.409.667 99,69 Dr. Arndt Overlack 8.240.128 2.651.394.997 99,69 Prof. Dr. Wolfgang Reitzle 8.211.073 2.651.410.398 99,69 Prof. Dr. Wulf v. Schimmelmann 8.212.397 2.651.408.882 99,69 Dr. Klaus G. Schlede 8.210.830 2.651.414.866 99,69 Lothar Schröder 7.893.962 2.651.732.780 99,70 Dr. Ulrich Schröder 8.226.785 2.651.400.590 99,69 Michael Sommer 7.929.340 2.651.655.626 99,70 Bernhard Walter 8.219.147 2.651.406.196 99,69 Wilhelm Wegner 7.855.527 2.651.778.748 99,70 zu TOP 6 5.301.481 2.637.198.159 99,80 zu TOP 7 40.331.574 2.608.624.068 98,48 zu TOP 8 31.358.378 2.607.515.421 98,81 zu TOP 9 11.567.565 2.627.166.900 99,56 zu TOP 10 814.023 2.640.349.006 99,97 zu TOP 11 206.275.739 2.447.612.967 92,23 zu TOP 12 19.974.846 2.637.440.605 99,25 zu TOP 13 5.966.171 2.651.067.383 99,78 zu TOP 14 8.538.338 2.648.127.366 99,68 Antrag von Herrn Giebel zu TOP 8 1.588.941.725 103.448 0,01 Antrag von Herrn Giebel zu TOP 9 1.588.938.879 109.727 0,01

*TOP= Tagesordnungpunkt