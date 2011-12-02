Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 12. Mai 2011 in Köln

Gültige Stimmen

gesamt Gültige Stimmen

in % vom GK Ja-Stimmen

gesamt

Ja-Stimmen in %

der gültigen Stimmen Nein-Stimmen

gesamt

Nein-Stimmen in %

der gültigen Stimmen Ergebnis

Vertagungsantrag von Herrn Walther zu TOP 6 1.574.679.832 62,10 65.953 0.01 1.574.613.879 99,99 abgelehnt

zu TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns 2.646.950.092 61,25 2.616.305.047 98,84 30.645.045 1,16 angenommen

zu TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 2.654.750.820 61,43 2.651.652.272 99,88 3.098.548 0,12 angenommen

zu TOP 4: Entlastung des aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedenen Herrn Dr. Klaus Zumwinkel für das Geschäftsjahr 2008 2.658.371.199 61,52 2.653.045.216 99,8 5.325.983 0,2 angenommen

zu TOP 5: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 2.622.136.825 60,68 2.614.996.318 99,73 7.140.507 0,27 angenommen

zu TOP 6: Bestellung des Abschlussprüfers 2.663.750.832 61,64 2.611.184.387 98,03 52.566.445 1,97 angenommen

zu TOP 7: Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 2.656.291.254 61,47 2.629.786.465 99 26.504.789 1 angenommen

zu TOP 8: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds (Dr. von Grünberg) 2.627.493.928 60,8 2.601.093.358 99 26.400.570 1 angenommen

zu TOP 9: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds (Dr. h.c. Walter) 2.627.201.871 60,8 2.577.696.392 98,12 49.505.479 1,88 angenommen

zu TOP 10: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der T-Systems International GmbH 2.667.044.292 61,72 2.666.164.354 99,97 879.938 0,03 angenommen

zu TOP 11: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der DeTeFleetServices GmbH 2.666.986.678 61,72 2.666.134.292 99,97 852.386 0,03 angenommen

zu TOP 12: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der DFMG Holding GmbH 2.666.988.528 61,72 2.666.103.089 99,97 885.439 0,03 angenommen

zu TOP 13: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der DeTeAssekuranz – Deutsche Telekom Assekuranz-Vermittlungsgesellschaft mbH 2.666.982.406 61,72 2.666.150.662 99,97 831.744 0,03 angenommen

zu TOP 14: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Vivento Customer Services GmbH 2.666.913.342 61,72 2.666.037.586 99,97 875.756 0,03 angenommen

zu TOP 15: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Vivento Technical Services GmbH 2.666.910.909 61,72 2.666.043.476 99,97 867.433 0,03 angenommen

zu TOP 16: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Deutsche Telekom Accounting GmbH 2.666.988.735 61,72 2.666.147.082 99,97 841.653 0,03 angenommen

zu TOP 17: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Deutsche Telekom Training GmbH 2.666.982.104 61,72 2.666.126.170 99,97 855.934 0,03 angenommen

zu TOP 18: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Norma Telekommunikationsdienste GmbH 2.666.957.032 61,72 2.666.111.382 99,97 845.650 0,03 angenommen

zu TOP 19: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der DeTeAsia Holding GmbH 2.666.942.789 61,72 2.666.074.733 99,97 868.056 0,03 angenommen

zu TOP 20: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Traviata Telekommunikationsdienste GmbH 2.666.934.737 61,72 2.666.083.478 99,97 851.259 0,03 angenommen

zu TOP 21: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Scout24 Holding GmbH 2.666.876.994 61,71 2.666.012.883 99,97 864.111 0,03 angenommen

zu TOP 22: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der T-Mobile Worldwide Holding GmbH 2.666.918.533 61,72 2.666.057.637 99,97 860.896 0,03 angenommen

zu TOP 23: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Telekom Deutschland GmbH 2.666.961.400 61,72 2.666.145.977 99,97 815.423 0,03 angenommen

zu TOP 24: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der MagyarCom Holding GmbH 2.666.872.277 61,71 2.666.002.205 99,97 870.072 0,03 angenommen

zu TOP 25: Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung 2.666.396.017 61,7 2.665.240.912 99,96 1.155.105 0,04 angenommen

zu TOP 26: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Vergleichsvereinbarung mit dem ehemaligen Vorstandsmitglied Kai Uwe Ricke 2.660.748.892 61,57 2.648.202.737 99,53 12.546.155 0,47 angenommen