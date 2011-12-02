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Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 12. Mai 2011 in Köln

3 Minute Lesezeit

Vom Grundkapital in Höhe von 4.321.319.206 Stück Aktien waren zur Abstimmung über die Vorschläge der Verwaltung (TOPs 2 bis 27) 2.683.658.623 Stück Aktien anwesend. Dies entspricht einer Präsenz zur Abstimmung von 62,10 Prozent des Grundkapitals. In Bezug auf die Abstimmung über den Antrag von Herrn Walther auf Vertagung von Tagesordnungspunkt 6 lag die Präsenz bei 2.683.648.378 Stück Aktien, das sind 62,10 Prozent des Grundkapitals.

Gültige Stimmen
gesamt		Gültige Stimmen
in % vom GK		Ja-Stimmen
gesamt
Ja-Stimmen in %
der gültigen Stimmen		Nein-Stimmen
gesamt
Nein-Stimmen in %
der gültigen Stimmen		Ergebnis
Vertagungsantrag von Herrn Walther zu TOP 61.574.679.83262,1065.9530.011.574.613.87999,99abgelehnt
zu TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns2.646.950.09261,252.616.305.04798,8430.645.0451,16angenommen
zu TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 20102.654.750.82061,432.651.652.27299,883.098.5480,12angenommen
zu TOP 4: Entlastung des aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedenen Herrn Dr. Klaus Zumwinkel für das Geschäftsjahr 20082.658.371.19961,522.653.045.21699,85.325.9830,2angenommen
zu TOP 5: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 20102.622.136.82560,682.614.996.31899,737.140.5070,27angenommen
zu TOP 6: Bestellung des Abschlussprüfers2.663.750.83261,642.611.184.38798,0352.566.4451,97angenommen
zu TOP 7: Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien2.656.291.25461,472.629.786.4659926.504.7891angenommen
zu TOP 8: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds (Dr. von Grünberg)2.627.493.92860,82.601.093.3589926.400.5701angenommen
zu TOP 9: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds (Dr. h.c. Walter)2.627.201.87160,82.577.696.39298,1249.505.4791,88angenommen
zu TOP 10: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der T-Systems International GmbH2.667.044.29261,722.666.164.35499,97879.9380,03angenommen
zu TOP 11: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der DeTeFleetServices GmbH2.666.986.67861,722.666.134.29299,97852.3860,03angenommen
zu TOP 12: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der DFMG Holding GmbH2.666.988.52861,722.666.103.08999,97885.4390,03angenommen
zu TOP 13: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der DeTeAssekuranz – Deutsche Telekom Assekuranz-Vermittlungsgesellschaft mbH2.666.982.40661,722.666.150.66299,97831.7440,03angenommen
zu TOP 14: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Vivento Customer Services GmbH2.666.913.34261,722.666.037.58699,97875.7560,03angenommen
zu TOP 15: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Vivento Technical Services GmbH2.666.910.90961,722.666.043.47699,97867.4330,03angenommen
zu TOP 16: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Deutsche Telekom Accounting GmbH2.666.988.73561,722.666.147.08299,97841.6530,03angenommen
zu TOP 17: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Deutsche Telekom Training GmbH2.666.982.10461,722.666.126.17099,97855.9340,03angenommen
zu TOP 18: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Norma Telekommunikationsdienste GmbH2.666.957.03261,722.666.111.38299,97845.6500,03angenommen
zu TOP 19: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der DeTeAsia Holding GmbH2.666.942.78961,722.666.074.73399,97868.0560,03angenommen
zu TOP 20: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Traviata Telekommunikationsdienste GmbH2.666.934.73761,722.666.083.47899,97851.2590,03angenommen
zu TOP 21: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Scout24 Holding GmbH2.666.876.99461,712.666.012.88399,97864.1110,03angenommen
zu TOP 22: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der T-Mobile Worldwide Holding GmbH2.666.918.53361,722.666.057.63799,97860.8960,03angenommen
zu TOP 23: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Telekom Deutschland GmbH2.666.961.40061,722.666.145.97799,97815.4230,03angenommen
zu TOP 24: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der MagyarCom Holding GmbH2.666.872.27761,712.666.002.20599,97870.0720,03angenommen
zu TOP 25: Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung2.666.396.01761,72.665.240.91299,961.155.1050,04angenommen
zu TOP 26: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Vergleichsvereinbarung mit dem ehemaligen Vorstandsmitglied Kai Uwe Ricke2.660.748.89261,572.648.202.73799,5312.546.1550,47angenommen
zu TOP 27: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Vergleichsvereinbarung mit dem ehemaligen Aufsichtsratsmitglied Dr. Klaus Zumwinkel2.649.722.32061,322.636.708.60999,5113.013.7110,49angenommen

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