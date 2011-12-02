Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 12. Mai 2011 in Köln

Vom Grundkapital in Höhe von 4.321.319.206 Stück Aktien waren zur Abstimmung über die Vorschläge der Verwaltung (TOPs 2 bis 27) 2.683.658.623 Stück Aktien anwesend. Dies entspricht einer Präsenz zur Abstimmung von 62,10 Prozent des Grundkapitals. In Bezug auf die Abstimmung über den Antrag von Herrn Walther auf Vertagung von Tagesordnungspunkt 6 lag die Präsenz bei 2.683.648.378 Stück Aktien, das sind 62,10 Prozent des Grundkapitals.
|Gültige Stimmen
gesamt
|Gültige Stimmen
in % vom GK
|Ja-Stimmen
gesamt
|Ja-Stimmen in %
der gültigen Stimmen
|Nein-Stimmen
gesamt
|Nein-Stimmen in %
der gültigen Stimmen
|Ergebnis
|Vertagungsantrag von Herrn Walther zu TOP 6
|1.574.679.832
|62,10
|65.953
|0.01
|1.574.613.879
|99,99
|abgelehnt
|zu TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns
|2.646.950.092
|61,25
|2.616.305.047
|98,84
|30.645.045
|1,16
|angenommen
|zu TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
|2.654.750.820
|61,43
|2.651.652.272
|99,88
|3.098.548
|0,12
|angenommen
|zu TOP 4: Entlastung des aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedenen Herrn Dr. Klaus Zumwinkel für das Geschäftsjahr 2008
|2.658.371.199
|61,52
|2.653.045.216
|99,8
|5.325.983
|0,2
|angenommen
|zu TOP 5: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
|2.622.136.825
|60,68
|2.614.996.318
|99,73
|7.140.507
|0,27
|angenommen
|zu TOP 6: Bestellung des Abschlussprüfers
|2.663.750.832
|61,64
|2.611.184.387
|98,03
|52.566.445
|1,97
|angenommen
|zu TOP 7: Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
|2.656.291.254
|61,47
|2.629.786.465
|99
|26.504.789
|1
|angenommen
|zu TOP 8: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds (Dr. von Grünberg)
|2.627.493.928
|60,8
|2.601.093.358
|99
|26.400.570
|1
|angenommen
|zu TOP 9: Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds (Dr. h.c. Walter)
|2.627.201.871
|60,8
|2.577.696.392
|98,12
|49.505.479
|1,88
|angenommen
|zu TOP 10: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der T-Systems International GmbH
|2.667.044.292
|61,72
|2.666.164.354
|99,97
|879.938
|0,03
|angenommen
|zu TOP 11: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der DeTeFleetServices GmbH
|2.666.986.678
|61,72
|2.666.134.292
|99,97
|852.386
|0,03
|angenommen
|zu TOP 12: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der DFMG Holding GmbH
|2.666.988.528
|61,72
|2.666.103.089
|99,97
|885.439
|0,03
|angenommen
|zu TOP 13: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der DeTeAssekuranz – Deutsche Telekom Assekuranz-Vermittlungsgesellschaft mbH
|2.666.982.406
|61,72
|2.666.150.662
|99,97
|831.744
|0,03
|angenommen
|zu TOP 14: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Vivento Customer Services GmbH
|2.666.913.342
|61,72
|2.666.037.586
|99,97
|875.756
|0,03
|angenommen
|zu TOP 15: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Vivento Technical Services GmbH
|2.666.910.909
|61,72
|2.666.043.476
|99,97
|867.433
|0,03
|angenommen
|zu TOP 16: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Deutsche Telekom Accounting GmbH
|2.666.988.735
|61,72
|2.666.147.082
|99,97
|841.653
|0,03
|angenommen
|zu TOP 17: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Deutsche Telekom Training GmbH
|2.666.982.104
|61,72
|2.666.126.170
|99,97
|855.934
|0,03
|angenommen
|zu TOP 18: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Norma Telekommunikationsdienste GmbH
|2.666.957.032
|61,72
|2.666.111.382
|99,97
|845.650
|0,03
|angenommen
|zu TOP 19: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der DeTeAsia Holding GmbH
|2.666.942.789
|61,72
|2.666.074.733
|99,97
|868.056
|0,03
|angenommen
|zu TOP 20: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Traviata Telekommunikationsdienste GmbH
|2.666.934.737
|61,72
|2.666.083.478
|99,97
|851.259
|0,03
|angenommen
|zu TOP 21: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Scout24 Holding GmbH
|2.666.876.994
|61,71
|2.666.012.883
|99,97
|864.111
|0,03
|angenommen
|zu TOP 22: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der T-Mobile Worldwide Holding GmbH
|2.666.918.533
|61,72
|2.666.057.637
|99,97
|860.896
|0,03
|angenommen
|zu TOP 23: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der Telekom Deutschland GmbH
|2.666.961.400
|61,72
|2.666.145.977
|99,97
|815.423
|0,03
|angenommen
|zu TOP 24: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Ergebnisabführungsvertrags mit der MagyarCom Holding GmbH
|2.666.872.277
|61,71
|2.666.002.205
|99,97
|870.072
|0,03
|angenommen
|zu TOP 25: Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung
|2.666.396.017
|61,7
|2.665.240.912
|99,96
|1.155.105
|0,04
|angenommen
|zu TOP 26: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Vergleichsvereinbarung mit dem ehemaligen Vorstandsmitglied Kai Uwe Ricke
|2.660.748.892
|61,57
|2.648.202.737
|99,53
|12.546.155
|0,47
|angenommen
|zu TOP 27: Beschlussfassung über die Zustimmung zur Vergleichsvereinbarung mit dem ehemaligen Aufsichtsratsmitglied Dr. Klaus Zumwinkel
|2.649.722.320
|61,32
|2.636.708.609
|99,51
|13.013.711
|0,49
|angenommen