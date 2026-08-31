Abstimmungsergebnisse der Deutschen Telekom AG Hauptversammlung am 28. März 2019 in Bonn
Die Hauptversammlung hat über die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu denTagesordnungspunkten 2 bis 8 bei einer Präsenz von 3.243.339.653 mit jeweilseiner Stimme ausgestatteten Stückaktien und unter Berücksichtigung von für16.313.124 Stückaktien zugegangenen Briefwahlstimmen, das entsprichtzusammen 68,46 % des in 4.761.458.596 Stückaktien eingeteilten Grundkapitals,wie folgt Beschluss gefasst:
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|Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien
|Anteil des hierdurch vertretenen eingetragenen Grundkapitals
|Ja-Stimmen
|Anteil Ja-Stimmen
|Nein-Stimmen
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TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
|3.252.463.141
|68,31%
|3.238.024.368
|99,56%
|14.438.773
|
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
|3.232.226.547
|67,88%
|3.105.532.832
|96,08%
|126.693.715
|
TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
|3.193.051.915
|67,06%
|2.891.232.075
|90,55%
|301.819.840
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TOP 5 Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Abschlussprüfers für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Geschäftsjahr 2019 und eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen.
|3.254.430.852
|68,35%
|3.103.082.691
|95,35%
|151.348.161
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TOP 6 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds - Herrn Lars Hinrichs
|3.250.924.315
|68,28%
|2.893.747.325
|89,01%
|357.176.990
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TOP 7 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds. - Herrn Karl-Heinz Streibich
|3.251.260.570
|68,28%
|2.894.382.306
|89,02%
|356.878.264
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TOP 8 Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds. - Herrn Dr. Rolf Bösinger
|3.246.262.109
|68,18%
|2.836.388.545
|87,37%
|409.873.564