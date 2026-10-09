Live-Webcast für Privatanlegende zum Thema KI mit CEO Tim Höttges

Finfluencer fragen, CEO Tim Höttges antwortet: Live-Webcast für Privatanlegende zum Thema KI mit Holger Zschäpitz, Christian W. Röhl und Helmut Jonen am Montag, 12. Oktober, 18:30-19:30 Uhr auf YouTube.

KI ist ein wichtiger Beschleuniger für unser Erfolgsrezept Schwungrad. Aber wie wird aus künstlicher Intelligenz ein messbarer Beitrag zum Geschäft?

Nach dem Austausch mit professionellen Investoren dazu bei unserem AI Investor Day, jetzt die Einladung an alle Privatanlegerinnen und Privatanleger zum Austausch von CEO Tim Höttges mit 3 der reichweitenstärksten Finfluencer aus Deutschland:

Holger Zschäpitz, Podcast-Host von AllesAufAktien und Wirtschaftsredakteur bei Welt.

Christian W. Röhl, Chief Economist bei Scalable und Host zahlreicher Podcasts + Kanäle, Buchautor, Speaker und vieles mehr.

Helmut Jonen, ehemaliger UBS Private Wealth Manager und auf seinem Instagram-Account Waikiki5800 im Austausch mit >80k Followern.

Herzliche Einladung an alle, die sich für die Zukunft der Telekom interessieren, am Montag von 18:30 bis 19:30 Uhr dabei zu sein!