Verkauf über Everything Everywhere

Deutsche Telekom und Orange S.A. haben mit der britischen BT Group plc exklusive Gespräche über einen möglichen Erwerb des Gemeinschaftsunternehmens EE durch BT vereinbart. Das haben das Board of Directors der BT sowie die Vorstände von Deutscher Telekom und Orange jetzt beschlossen. Mehr
Die Deutsche Telekom und die französische Orange S.A. können ihr britisches Mobilfunk Joint-Venture EE wie geplant an die BT Group plc verkaufen. Mehr
Die Deutsche Telekom und der französische Telekommunikationsanbieter Orange S.A. haben mit der britischen BT Group plc. eine Vereinbarung über den Verkauf ihres Joint-Ventures EE geschlossen. Nach Vollzug der Transaktion wird die Deutsche Telekom mit einem Anteil von rund 12 Prozent größter Aktionär von BT.