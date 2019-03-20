Einfach erklärt: Echtzeit

Für das Wort „Echtzeit“ liefert der Duden zwei unterschiedliche Definitionen. Eine davon lautet „Echtzeit ist die simultan zur Realität ablaufende Zeit.“ Diese Erklärung würden im Alltag wohl viele Menschen geben, wenn sie gefragt würden, was Echtzeit für sie bedeutet. In der Informatik wäre das aber nicht ganz richtig. Dort gilt: „Echtzeit ist die vorgegebene Zeit, die bestimmte Prozesse einer elektronischen Rechenanlage in der Realität verbrauchen dürfen.“ Das heißt: Was hier in Echtzeit passiert, geschieht nicht sofort, sondern „nur“ in einer vorbestimmten Zeitspanne.

Die Informatik unterscheidet dabei zwischen einer absoluten und einer relativen Echtzeit. Bei absoluter Echtzeit liegt die Datenverarbeitung im Bereich von Millisekunden, bei relativer Echtzeit kann es auch mal mehrere Minuten dauern. Das ist etwa in der Produktion sehr wichtig. Denn dort muss unterschiedlich schnell auf Fehler und Veränderungen reagiert werden. Für manche Anwendungen reicht in der Regel eine Verzögerung von einigen Minuten aus. Das ist zum Beispiel bei der Umstellung der Wochenplanung von Anlagen der Fall. Manchmal ist es aber auch wichtig, innerhalb von Millisekunden handeln zu können – besonders bei Störungen.

5G minimiert die Reaktionszeiten in Zukunft

Der neue Mobilfunkstandard 5G minimiert die Reaktionszeiten in Zukunft auf bis zu eine Millisekunde. Smart Cities oder das autonome Fahren werden damit erst so richtig möglich. Schließlich müssen Daten dann zuverlässig und so schnell wie es geht übertragen werden. Aber auch schon heute begegnen uns Echtzeit-Anwendungen fast überall. Wenn uns eine App anzeigt, um wie viele Minuten sich unser Zug verspätet, haben wir es mit Echtzeit zu tun. Gleiches gilt, wenn das Antiblockiersystem eines Autos greift oder der Airbag im Fahrzeug ausgelöst wird. Und das sind nur ein paar Beispiele.