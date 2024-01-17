Vergleich WLAN 6 und Wi-Fi 6: Unterschiede und Vorteile.

Die Begriffe WLAN und Wi-Fi werden umgangssprachlich oft für dieselbe Art von drahtlosen Funknetzwerken verwendet. Eigentlich bezeichnen sie aber unterschiedliche Dinge.

Das Kürzel WLAN steht für "Wireless Local Area Network", also ein „drahtloses örtlich begrenztes Netzwerk“, über das Geräte via Funkwellen in der Luft miteinander kommunizieren und Daten kabellos übertragen können.

Wi-Fi ist dagegen ein Kunstwort der Wi-Fi Alliance, eines Hersteller-Interessenverbands, der die Namensrechte für den Begriff hält und ihn wie eine Art „Gütesiegel“ einsetzt. Damit zertifiziert der Verband Geräte und Komponenten seiner eigenen zahlenden Mitglieder und zwar auf Basis von Technologie-Standards, die durch das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) festgelegt werden. Die Ziffern, wie zum Beispiel die 6 in Wi-Fi 6, bezeichnen die verschiedenen Generationen von WLAN- Technologiestandards, die sich im Laufe der Zeit immer wieder weiterentwickelt haben. Gut zu wissen: Wi-Fi 7 steht bereits in den Startlöchern.

Übersicht Wi-Fi Generationen

Wi-Fi Generation IEEE Standard Max. Datenrate [Mbit/s] Frequenzband [2,4 GHz] Frequenzband [5 GHz] Frequenzband [6 GHz] Veröffentlichung des IEEE Standards (Wi-Fi 1) * 802.11b 11 X 1999 (Wi-Fi 2) * 802.11a 54 X 1999 (Wi-Fi 3) * 802.11g 54 X 2003 Wi-Fi 4 802.11n 72-600 X X 2009 Wi-Fi 5 802.11ac 433-6.933 X 2013 Wi-Fi 6/6E 802.11ax 600-9.608 X X X 2021 Wi-Fi 7 802.11be 721-46.120 X X X 2024

* kein offizielles Branding der Wi-Fi Alliance, verbreiteter Gebrauch in Fachwelt

Was sind Wi-Fi 6 oder WLAN 6?

Im Falle von Wi-Fi 6 zertifiziert die Wi-Fi Alliance WLAN-Produkte, die anhand des aktuellen IEEE-802.11-Standards von ihr auf die entsprechende Kompatibilität und Leistung getestet wurden. Oft wird 802.11ax ebenfalls als Bezeichnung verwendet. Manchmal wird dafür auch der Begriff WLAN 6 benutzt.

Eigenschaften und Vorteile von Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 bringt viele Verbesserungen gegenüber älteren Wi-Fi-Generationen:

Höhere Datenraten : Wi-Fi 6 bietet höhere Geschwindigkeiten als ältere Wi-Fi-Generationen.

: Wi-Fi 6 bietet höhere Geschwindigkeiten als ältere Wi-Fi-Generationen. Verbesserte Kapazität : Wi-Fi 6 kann eine größere Anzahl von Geräten gleichzeitig unterstützen. Das ist ideal für Haushalte mit vielen Geräten und stark genutzte Bereiche wie Flughäfen, Hotels oder andere öffentliche Plätze.

: Wi-Fi 6 kann eine größere Anzahl von Geräten gleichzeitig unterstützen. Das ist ideal für Haushalte mit vielen Geräten und stark genutzte Bereiche wie Flughäfen, Hotels oder andere öffentliche Plätze. Bessere Leistung in stark genutzten Netzwerken : Wi-Fi 6 verwendet eine Technologie namens OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access). Damit können Daten effizienter übertragen werden, wenn viele Geräte gleichzeitig auf das Netzwerk zugreifen.

: Wi-Fi 6 verwendet eine Technologie namens OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access). Damit können Daten effizienter übertragen werden, wenn viele Geräte gleichzeitig auf das Netzwerk zugreifen. Bessere Energieeffizienz : Wi-Fi 6-Geräte können ihren Stromverbrauch reduzieren. Mit Target Wake Time (TWT) legen sie den Zeitpunkt fest, an dem sie aus dem Standby-Modus aufwachen und Daten übertragen oder empfangen. Dies kann die Akkulaufzeit von mobilen Geräten wie Smartphones und Laptops verlängern.

Ist Wi-Fi 6 auch für Unternehmen geeignet?

Von Wi-Fi 6 profitieren auch Unternehmen erheblich. Hier die Vorteile:

Bessere Leistung bei vielen Geräten : Unternehmen haben oft viele Geräte, die gleichzeitig auf das WLAN zugreifen. Computer, Smartphones, Tablets und IoT-Geräte benötigen gleichzeitig Zugriff aufs Netzwerk. Wi-Fi 6 verbessert die Netzwerkleistung in solchen Umgebungen.

: Unternehmen haben oft viele Geräte, die gleichzeitig auf das WLAN zugreifen. Computer, Smartphones, Tablets und IoT-Geräte benötigen gleichzeitig Zugriff aufs Netzwerk. Wi-Fi 6 verbessert die Netzwerkleistung in solchen Umgebungen. Höherer Datendurchsatz : Wi-Fi 6 ermöglicht einen höheren Datendurchsatz, was die Geschwindigkeit und Effizienz der Arbeitsabläufe verbessern kann.

: Wi-Fi 6 ermöglicht einen höheren Datendurchsatz, was die Geschwindigkeit und Effizienz der Arbeitsabläufe verbessern kann. Verbesserte Energieeffizienz : Wi-Fi 6 kann mit Target Wake Time (TWT) die Akkulaufzeit von Geräten verlängern.

: Wi-Fi 6 kann mit Target Wake Time (TWT) die Akkulaufzeit von Geräten verlängern. Zukunftsorientierte Infrastruktur : Die wachsende Auswahl an Wi-Fi 6-fähigen Geräten und die generell zunehmende Verbreitung der Technologie hilft Unternehmen beim Umstieg. So können sie ihre Infrastruktur technologisch aktuell halten und zukunftssicher machen. Allerdings erfordert der Umstieg auf Wi-Fi 6 eine Investition in neue Hardware, da der Standard kompatible Router oder Access Points und möglicherweise auch die Aktualisierung einiger Client-Geräte erfordert.

Voraussetzungen für Wi-Fi 6

Um vom IEEE-802.11-Standard zu profitieren, müssen sowohl die verwendeten Geräte (Laptop, Smartphone, usw.) als auch der Router mit Wi-Fi 6 kompatibel sein. Hier die wichtigsten Voraussetzungen: