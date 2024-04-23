Es stehen mehrere Frequenzbereiche (Frequenzbänder) zur Verfügung, die weltweit regional unterschiedlich geregelt sind.

Die eingesetzte Frequenz bestimmt unter anderem die Reichweite und Durchdringungstiefe der Funkwellen. Niedrigere Frequenzen können beispielsweise Gebäudewände besser durchdringen und haben eine größere Reichweite, während höhere Frequenzen eine höhere Datenrate ermöglichen können, aber eine geringere Reichweite haben und durch Hindernisse stärker gedämpft werden.

Welche WLAN-Frequenzen gibt es aktuell?

Die in Europa am häufigsten genutzten Frequenzen liegen bei 2,4 GHz und 5 GHz.

Der Standard Wi-Fi 6E, der 2021 eingeführt wurde, arbeitet zusätzlich auch im 6-GHz-Band. Wi-Fi 7 nutzt diesen Frequenzbereich ebenfalls.

Was sind die Vorteile der einzelnen WLAN-Frequenzen?

2,4 GHz : Das Frequenzband 2,4 GHz ist seit langem in Gebrauch und wird von vielen verschiedenen Geräten genutzt. Da auch Mikrowellen-Geräte, Funkfernbedienungen, AV-Funksysteme und ältere schnurlose Telefone diesen Frequenzbereich nutzen, kann es zu gegenseitigen Beeinträchtigungen (Interferenzen) kommen. Die 2,4-GHz-Frequenz bietet jedoch eine bessere Reichweite als die 5-GHz-Frequenz.

5GHz : Das 5-GHz-Band wird aktuell seltener von anderen Geräten genutzt und ist daher weniger anfällig für gegenseitige Beeinträchtigungen. Die 5-GHz-Frequenz bietet eine höhere verfügbare Sendeleistung, hat aber in der Regel eine etwas geringere Reichweite als die 2,4-GHz-Frequenz.

6 GHz : Das 6-GHz-Band bietet mehr verfügbare Frequenzen und Bandbreite und ist daher weniger störanfällig. Dies erhöht die Stabilität und Leistungsfähigkeit des Netzes.

Allerdings kann das neue Frequenzband von älteren Geräten nicht mehr genutzt werden. Dadurch müssen sich in der Regel weniger Endgeräte die verfügbaren Funkkanäle teilen. So können Geräte mit dem neuen WLAN-Standard leichter Gigabit-Geschwindigkeiten erreichen.

Vereinfacht ausgedrückt bieten das 5 GHz- und das 6 GHz-Band insgesamt eine bessere Leistung und weniger Störungen, während das 2,4-GHz-Band eine größere Reichweite hat. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und der Umgebung ab.

Mit der Einführung von Wi-Fi 7 ist nun auch die gleichzeitige Nutzung der Frequenzbänder möglich. Gepaart mit einer höheren Modulation, steigert das die Übertragungsgeschwindigkeit nochmals enorm.

Wie wird die passende WLAN-Frequenz am Router eingestellt?

Die meisten Router wählen automatisch die besten Einstellungen für Ihr Heimnetzwerk aus.

Falls Sie die WLAN-Frequenz Ihres Routers dennoch manuell ändern wollen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Router-Login

Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN des Routers oder nutzen Sie eine Verbindung über ein Netzwerkkabel.

Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Routers in die Adressleiste ein (normalerweise 192.168.2.1, 192.168.1.1 oder 192.168.0.1). Bei Telekom-Routern kann in die Adresszeile alternativ „speedport.ip“ eingegeben werden.

Melden Sie sich mit den Anmeldeinformationen an (oft funktionieren folgende Eingaben: Benutzername: admin, Passwort: admin). Bei Telekom-Routern finden sich die werksseitig voreingestellten Angaben unter dem Gerät oder im mitgelieferten Router-Pass.

2. Navigieren Sie zu den WLAN-Einstellungen

Suchen Sie nach einer Option wie „Netzwerk“, “WLAN-Einstellungen”, “Drahtlos” oder “Frequenzband”. Sie werden Optionen für 2,4 GHz und 5 GHz und ggf. auch für 6 GHz sehen.

3. Wählen Sie die Frequenzbereiche aus, die verwendet werden sollen

Normalerweise stehen 2,4 GHz oder 5 GHz und ggf. 6 GHz zur Verfügung. Wählen Sie einen der Frequenzbereiche oder eine Kombination aus.

4. Speichern Sie die Änderungen und überprüfen Sie die Einstellungen

Starten Sie den Router neu, um die neuen Einstellungen zu übernehmen.

Verbinden Sie sich mit dem WLAN auf der neuen Frequenz.

Bitte beachten Sie, dass die genauen Schritte je nach Router Modell unterschiedlich sein können. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Routers oder suchen Sie online nach modellspezifischen Anweisungen.