Wi-Fi 7 ist da: Alle Infos zum neuen WLAN-Standard

Was ist der Wi-Fi 7 Standard?

Wi-Fi-Standards werden von der IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) entwickelt und helfen sicherzustellen, dass verschiedene WLAN-Geräte miteinander kompatibel sind. Die Bezeichnung „Wi-Fi“ dient als eine Art „Gütesiegel“. Die Ziffern, wie zum Beispiel die 7 in Wi-Fi 7, bezeichnen die verschiedenen Generationen von WLAN-Technologiestandards, die sich im Laufe der Zeit immer wieder weiterentwickelt haben. Wi-Fi 7 ist dabei der vereinfachte Begriff für die korrekte Bezeichnung des neuen Standards IEEE802.11be. Wie bereits Wi-Fi 6E funkt Wi-Fi 7 über drei Frequenzbänder, nämlich 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Der neue Standard bietet aber eine Reihe von Verbesserungen im Vergleich zu seinen Vorgängern. Die Kombination von Wi-Fi-7-fähigen Routern und Endgeräten soll nicht nur höhere Downloadgeschwindigkeiten ermöglichen, sondern auch die Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit im drahtlosen Netzwerk erhöhen.

Sind WLAN 7 und Wi-Fi 7 dasselbe?

Die Begriffe WLAN und Wi-Fi werden umgangssprachlich oft für dieselbe Art von drahtlosen Funknetzwerken verwendet. Eigentlich bezeichnen sie aber unterschiedliche Dinge. Das Kürzel WLAN steht für "Wireless Local Area Network", also ein „drahtloses örtlich begrenztes Netzwerk“, über das Geräte via Funkwellen in der Luft miteinander kommunizieren und Daten kabellos übertragen können. Wi-Fi ist dagegen ein Kunstwort der Wi-Fi Alliance, eines Hersteller-Interessenverbands. Damit zertifiziert der Verband Geräte und Komponenten seiner eigenen zahlenden Mitglieder, und zwar auf Basis von Technologie-Standards, die durch das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) festgelegt werden.

Was sind die Vorteile von Wi-Fi 7?

Schnellere Datenübertragung: Wi-Fi 7 bietet höhere Geschwindigkeiten als ältere Wi-Fi-Generationen. Es sollen Datenraten von bis zu 46 Gbit/s möglich sein.

Verbesserte Stabilität: Gerade in stark frequentierten Netzen soll die doppelte Anzahl an Datenbahnen die Verbindungen stabilisieren.

Verringerte Latenz: Ein neues Latenz-Management soll Verzögerungen vor allem bei zeitkritischen Anwendungen wie Online-Gaming oder Video-Streaming deutlich verringern.

Höhere Bandbreite: Wi-Fi 7 schöpft das volle Potenzial des 6-GHz-Bands aus und verdoppelt die Bandbreite der letzten Generation auf 320 MHz. Das neue Feature Multi-Link Operation (MLO) ermöglicht erstmals, dass ein Gerät gleichzeitig mehrere WLAN-Frequenzbänder nutzen kann.

Übersicht Wi-Fi Generationen

Wi-Fi Generation IEEE Standard Max. Datenrate [Mbit/s] Frequenzband [2,4 GHz] Frequenzband [5 GHz] Frequenzband [6 GHz] Veröffentlichung des IEEE Standards (Wi-Fi 1) * 802.11b 11 X 1999 (Wi-Fi 2) * 802.11a 54 X 1999 (Wi-Fi 3) * 802.11g 54 X 2003 Wi-Fi 4 802.11n 72-600 X X 2009 Wi-Fi 5 802.11ac 433-6.933 X 2013 Wi-Fi 6/6E 802.11ax 600-9.608 X X X 2021 Wi-Fi 7 802.11be 721-46.120 X X X 2024

* kein offizielles Branding der Wi-Fi Alliance, verbreiteter Gebrauch in Fachwelt

Wi-Fi 6 oder Wi-Fi 7: Was sind die Unterschiede?

Auch wenn Wi-Fi 6 bereits gute Leistungen bringt, stößt es in einer zunehmend vernetzten Welt an seine Grenzen. Wi-Fi 7 bietet eine zukunftssichere Lösung für die steigenden Anforderungen an drahtlose Netzwerke: