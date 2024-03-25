Wi-Fi 7 ist da: Alle Infos zum neuen WLAN-Standard

Was ist der Wi-Fi 7 Standard?
Wi-Fi-Standards werden von der IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) entwickelt und helfen sicherzustellen, dass verschiedene WLAN-Geräte miteinander kompatibel sind. Die Bezeichnung „Wi-Fi“ dient als eine Art „Gütesiegel“. Die Ziffern, wie zum Beispiel die 7 in Wi-Fi 7, bezeichnen die verschiedenen Generationen von WLAN-Technologiestandards, die sich im Laufe der Zeit immer wieder weiterentwickelt haben. Wi-Fi 7 ist dabei der vereinfachte Begriff für die korrekte Bezeichnung des neuen Standards IEEE802.11be. Wie bereits Wi-Fi 6E funkt Wi-Fi 7 über drei Frequenzbänder, nämlich 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Der neue Standard bietet aber eine Reihe von Verbesserungen im Vergleich zu seinen Vorgängern. Die Kombination von Wi-Fi-7-fähigen Routern und Endgeräten soll nicht nur höhere Downloadgeschwindigkeiten ermöglichen, sondern auch die Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit im drahtlosen Netzwerk erhöhen.
Sind WLAN 7 und Wi-Fi 7 dasselbe?
Die Begriffe WLAN und Wi-Fi werden umgangssprachlich oft für dieselbe Art von drahtlosen Funknetzwerken verwendet. Eigentlich bezeichnen sie aber unterschiedliche Dinge. Das Kürzel WLAN steht für "Wireless Local Area Network", also ein „drahtloses örtlich begrenztes Netzwerk“, über das Geräte via Funkwellen in der Luft miteinander kommunizieren und Daten kabellos übertragen können. Wi-Fi ist dagegen ein Kunstwort der Wi-Fi Alliance, eines Hersteller-Interessenverbands. Damit zertifiziert der Verband Geräte und Komponenten seiner eigenen zahlenden Mitglieder, und zwar auf Basis von Technologie-Standards, die durch das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) festgelegt werden.
Was sind die Vorteile von Wi-Fi 7?
- Schnellere Datenübertragung: Wi-Fi 7 bietet höhere Geschwindigkeiten als ältere Wi-Fi-Generationen. Es sollen Datenraten von bis zu 46 Gbit/s möglich sein.
- Verbesserte Stabilität: Gerade in stark frequentierten Netzen soll die doppelte Anzahl an Datenbahnen die Verbindungen stabilisieren.
- Verringerte Latenz: Ein neues Latenz-Management soll Verzögerungen vor allem bei zeitkritischen Anwendungen wie Online-Gaming oder Video-Streaming deutlich verringern.
- Höhere Bandbreite: Wi-Fi 7 schöpft das volle Potenzial des 6-GHz-Bands aus und verdoppelt die Bandbreite der letzten Generation auf 320 MHz. Das neue Feature Multi-Link Operation (MLO) ermöglicht erstmals, dass ein Gerät gleichzeitig mehrere WLAN-Frequenzbänder nutzen kann.
Übersicht Wi-Fi Generationen
|Wi-Fi Generation
|IEEE Standard
|Max. Datenrate [Mbit/s]
|Frequenzband [2,4 GHz]
|Frequenzband [5 GHz]
|Frequenzband [6 GHz]
|Veröffentlichung des IEEE Standards
|(Wi-Fi 1) *
|802.11b
|11
| X
|1999
|(Wi-Fi 2) *
|802.11a
|54
| X
|1999
|(Wi-Fi 3) *
|802.11g
|54
| X
|2003
|Wi-Fi 4
|802.11n
|72-600
| X
| X
|2009
|Wi-Fi 5
|802.11ac
|433-6.933
| X
|2013
|Wi-Fi 6/6E
|802.11ax
|600-9.608
| X
| X
| X
|2021
|Wi-Fi 7
|802.11be
|721-46.120
| X
| X
| X
|2024
* kein offizielles Branding der Wi-Fi Alliance, verbreiteter Gebrauch in Fachwelt
Wi-Fi 6 oder Wi-Fi 7: Was sind die Unterschiede?
Auch wenn Wi-Fi 6 bereits gute Leistungen bringt, stößt es in einer zunehmend vernetzten Welt an seine Grenzen. Wi-Fi 7 bietet eine zukunftssichere Lösung für die steigenden Anforderungen an drahtlose Netzwerke:
- Höhere Übertragungsrate: Wi-Fi 7 soll eine theoretische maximale Übertragungsrate von über 40 Gbit/s erreichen, während bei Wi-Fi 6 mit 9,6 Gbit/s Schluss ist. Die höheren Geschwindigkeiten resultieren aus der höheren Bandbreite von bis zu 320 MHz und aus der neuen Technologie Multi-Link-Operation (MLO). Bei Wi-Fi 6 und 6E liegt die maximale Bandbreite bei 160 MHz. Besonders das Erlebnis bei Anwendungen wie Video-Streaming und Gaming werden so verbessert.
- Zuverlässig auch in stark frequentierten Netzwerken: Die neue Technologie Multi-Link-Operation (MLO) sorgt dafür, dass Daten mit Wi-Fi 7 dynamisch über mehrere Frequenzbänder gleichzeitig gesendet werden. Je nach Ausstattung beinhaltet das auch das 6 Gigahertz (GHz)-Band. Das verringert nicht nur die Latenz und erhöht die Reichweite. Sollte eines der Bänder Störungen aufweisen, kann dieser Bereich „dynamisch umgangen“ werden.
- Konsistente Leistung trotz vieler verbundener Geräten: Durch die Optimierung der Kanalnutzung und die Reduzierung von Interferenzen bietet Wi-Fi 7 eine konsistente Leistung auch in Umgebungen mit vielen gleichzeitig verbundenen Geräten. Dies ist besonders wichtig in Bereichen wie öffentlichen Hotspots, Büros und Veranstaltungsorten, wo eine hohe Nutzerdichte zu Engpässen und Leistungsproblemen führen kann. Sollte trotz hohem Wi-Fi-Standard das WLAN zuhause streiken, findet ihr hier hilfreiche Tipps.