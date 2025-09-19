Was ist 5G RedCap?

Was ist RedCap?

RedCap ist eine neue Technologie im Mobilfunk. Das Wort kommt aus dem Englischen und steht für: Reduced Capability, auf Deutsch: reduzierte Fähigkeiten. Das klingt kompliziert und nach einer Einschränkung – ist aber ein großer Vorteil. Denn RedCap macht 5G leichter und stromsparender. So können Geräte wie Smartwatches, Sensoren oder smarte Kameras mit 5G verbunden und leistungsfähig sein – auch wenn sie keinen großen Akku oder viele Antennen haben.

Warum ist RedCap wichtig?

Viele Geräte schicken keine großen Datenmengen wie ein Handy. Sie müssen aber lange mit einer kleinen Batterie laufen. Beispiele dafür sind:

Smartwatches wie die Apple Watch 11

Fitness-Tracker

Industrie-Sensoren

medizinische Geräte

Für diese Geräte ist normales 5G zu aufwendig, hier kommt RedCap ins Spiel.

Wie funktioniert RedCap?

RedCap-Geräte können einfacher gebaut sein als Handys. Sie können zum Beispiel

weniger Antennen haben (z. B. 1–2 statt 4),

schmalere Funk-Kanäle nutzen

und dadurch weniger Strom benötigen.

Die Geräte bleiben voll im 5G-Netz eingebucht. So profitieren sie von den Vorteilen von 5G – aber günstiger und energieeffizient. RedCap funktioniert auf Basis der 5G Standalone Technologie, also im 5G+ Netz der Telekom.

RedCap im Netz der Telekom

Die Telekom ist der erste Netzbetreiber in Deutschland, der RedCap im 5G+ Netz kommerziell für Privatkunden anbietet. Das erste Angebot für unsere Kunden umfasst die neuen Modelle der Apple Watch (Serie 11, Apple Watch Ultra 3 und Apple Watch SE 3).

Damit funktioniert 5G erstmals auch auf einer Smartwatch – exklusiv im Telekom Netz.

Wer profitiert von RedCap?

RedCap ist besonders praktisch für:

Alltag: Smartwatches, Tracker, smarte Kameras

Unternehmen: Industrie-Sensoren, Logistik, Maschinen-Überwachung

Gesundheit: mobile Medizingeräte und Tele-Monitoring

Gut zu wissen

RedCap ist Teil des weltweiten 5G-Standards (3GPP Releases 17 und 18).

RedCap ist nur in 5G Standalone (5G+) Netzen möglich.

RedCap wird ständig weiterentwickelt. Künftig kommen noch mehr Geräte dazu.

Kurz gesagt

RedCap macht 5G-Geräte günstiger. Und: Bei der Telekom gibt es die ersten Produkte schon heute.