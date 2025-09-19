Telekom als Innovationsführer: von 5G Standalone zu 5G Advanced

Die Telekom entwickelt ihr Netz ständig weiter und ist dabei technologischer Innovationstreiber für ihre Kunden. Bereits 2023 wurde 5G Standalone von der Telekom bundesweit ausgerollt. Seit dem sind alle 5G Antennen parallel an das neue 5G Standalone Kernnetz als auch an das bisherige „LTE“-Kernnetz angeschlossen.

Wir setzten bei 5G auf die leistungsfähige Highspeed Frequenz 3,6 GHz, als auch auf die Frequenzen 2,1 GHz und 700 MHz, die größere Flächen versorgen können. Von Anfang an hat uns dabei der Gedanke getrieben, mit unseren Innovationen einen echten Mehrwert für unsere Kunden zu bieten.

Deshalb entwickeln wir 5G konsequent weiter. Als erster Netzbetreiber in Deutschland bringen wir zusätzliche Funktionalitäten und damit verbundene neue Produkte auf Basis von 5G Standalone für unsere Kunden auf den Markt.

Network Slicing : Bereits im Jahr 2023 wurde das Produkt Live Video Production eingeführt. Das basiert auf Network Slicing und sorgt dafür, dass Broadcaster ein datenintensives Videosignal bei einer Live-Berichterstattung über 5G Standalone übertragen können, und das in zuverlässiger Qualität. ( Medieninformation ) Im Herbst 2024 haben wir mit 5G+ Gaming die nächste Innovation in unser Netz eingebracht: L4S (Low Latency, Low Loss Scalable Throughput) . Mit dieser Technologie lässt sich ein Network Slice mit einem zusätzlichen Feature „aufladen“: die Datenübertragung innerhalb des Slices wird so optimiert, dass immer eine optimale Latenz bzw. eine möglichst geringe Schwankung der Latenz erreicht wird. Diese Schwankung, auch Jitter genannt, ist vor allem für online Gamer entscheidend für den Spieleerfolg: je geringer der Jitter, desto besser und schneller die Reaktionen beim Gaming. Dafür sorgt L4S. Aber auch für andere Anwendungen wie zum Beispiel Videotelefonie ist L4S zukünftig ein echter Qualitätsgewinn. Seit Juli ist dieses Feature im gesamten 5G+ Netz der Telekom verfügbar. ( Medieninformation , L4S ) Ganz aktuell haben wir die nächste Innovationsstufe für unsere Kunden gezündet: mit der Implementierung von RedCap in unserem Netz sind wir der einzige Netzbetreiber in Deutschland, bei dem die neuen Modelle der Apple Watch auch im 5G Netz funken können. RedCap steht für Reduced Capabilities. Entwickelt wurde der Standard speziell für Geräte mit einem kleinen Formfaktor, geringem Datenbedarf und langer Batterielaufzeit. Mit dieser Innovation werden vor allem neue Endgerätetypen wie Wearables oder Sensoren im Netz der Telekom unterstützt. RedCap verbessert die Netzwerkeffizienz, erweitert die Gerätereichweite und verlängert die Batterielebensdauer von Geräten. Wir arbeiten bereits an weiteren Anwendungen für diese Technologie. ( Medieninformation , 5G RedCap )

Sowohl L4S als auch RedCap sind wesentliche Bestandteile von 5G Advanced, der technischen Weiterentwicklung von 5G. Damit sind wir einer der ersten Netzbetreiber, der 5G Advanced Fähigkeiten im Mobilfunk kommerziell einführt. Alle Funktionalitäten sind deutschlandweit verfügbar , wir erreichen bereits mehr als 98% der Bevölkerung mit unserem 5G Netz. Die Telekom hat eines der am weitesten entwickelten 5G-Netze Europas. Damit bieten wir unseren Kunden Produkte und Services auf Basis der neusten und innovativsten Technologien.

Aber auch ein Blick zu unseren amerikanischen Kollegen lohnt sich. T-Mobile US bietet ebenfalls Produkte und Lösungen an, die auf der 5G Standalone Technologie basieren:

T-Mobile US hat eine Partnerschaft mit dem in Berlin ansässigen Unternehmen Vay. Sie testen in den USA teleoperiertes Fahren, also die Steuerung eines Fahrzeugs mit Hilfe einer „Fernsteuerung“. Der Fahrer sitzt dabei in einer Zentrale und kann über Kameras und Sensoren alle wichtigen Daten aus einem Auto empfangen, um dieses Fahrzeug aus der Ferne zu steuern und zum Ziel zu bringen. Dazu sind geringe Latenzen unerlässlich, auch hier kommt deshalb die Technologie L4S zum Einsatz. ( t-mobile.com )

Bei der Deutschen Telekom stehen wir für Innovationen, nicht nur um der Technik willen, sondern um Mehrwert für Menschen zu bringen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir damit unseren gesellschaftlichen Beitrag leisten, für eine Digitalisierung, die unser Leben leichter und besser macht.