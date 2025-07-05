5G+ Gaming startet durch – jetzt auch mit iPhones

Deutschlands größtes 5G+ Netz für ein ruckelfreies Spielerlebnis unterwegs: Die Telekom bietet ihr 5G+ Gaming Angebot nun bundesweit an. Das Gaming-Paket auf Basis der neusten 5G Standalone Technologie ist jetzt außerdem auf noch mehr Smartphones verfügbar: Unterstützt wird 5G+ Gaming von allen iPhones der 15er und 16er Reihe inklusive des iPhone 16e. Für Android-Nutzer wird das Portfolio um die neuste S25 Serie ergänzt. Die Telekom ist der erste Netzbetreiber, der ein Privatkundenangebot auf Basis von 5G Network Slicing anbietet.

Gaming ohne Downloads

Auch das Spieleangebot wächst. Über die Cloud-Gaming-Plattform Sora Stream – betrieben von den Technologieanbietern ALSO und Ludium – erhalten Nutzerinnen und Nutzer Zugang zu mehr als 500 Top-Spielen. Gespielt wird direkt in der Cloud, egal ob auf Smartphone, Tablet oder PC. Unter den Spielen sind ausgewählte Indie-, Retro- und Familienspiele wie Deliver Us The Moon, Mail Time, Legendary Eleven oder AO Tennis 2. Wer bereits Lizenzen bei Steam oder im Epic Games Store besitzt, kann viele dieser Spiele ebenfalls direkt über die App nutzen – etwa Elden Ring, Hogwarts Legacy, Rocket League oder LEGO: Batman 3.

Exklusives Angebot für Telekom Kunden

Bei der Buchung eines Abo-Pakets von Sora Stream erhalten Telekom-Kunden bis Ende Oktober diesen Jahres 50 % Rabatt. Durch den Rabatt können Telekom-Kunden das Angebot zum Beispiel schon für 1,50 € pro Woche testen (statt regulär 2,99 €), ein Monat für 4,99 € (statt 9,99 €) oder ein ganzes Jahr für nur 49,99 € (statt regulär 99,99 €). Der Rabatt ist mehrfach einlösbar. Parallel zur Einführung von 5G+ Gaming für iPhones bietet Sora Stream ab sofort neben einer Android App auch eine iOS App . Die Apps stehen im App Store beziehungsweise im Google Play Store zum kostenlosen Download bereit.

Gaming in Echtzeit – jederzeit und überall

Durch 5G+ Gaming können Spiele unterwegs so flüssig gespielt werden wie zu Hause. Gebucht wird die kostenlose Funktion einfach über die MeinMagenta App, oder über die Webseite .

Mit dem Launch im Herbst 2024 hatte die Telekom den Startschuss für latenzoptimiertes Mobile Cloud Gaming gegeben. Nun wird das Angebot breiter und flexibler – für mehr Nutzerinnen und Nutzer in ganz Deutschland. Überall da, wo 5G der Telekom verfügbar ist, ist auch 5G+ verfügbar und die 5G+ Gaming Option kann genutzt werden. Damit betreibt die Deutsche Telekom das größte 5G+ Netz Deutschlands. Voraussetzung für die Nutzung der Gaming-Option ist ein aktueller MagentaMobil Tarif (ab August 2024) und ein Endgerät, welches 5G+ Gaming unterstützt. Die Telekom wird ihr Angebot für 5G+ sukzessive ausweiten mit dem Ziel, zusätzliche Partner für neue Kundenangebote zu gewinnen.

Innovative 5G-Technologie für mehr Spaß beim Gaming

Die Gaming-Lösung wird über das 5G-Standalone-Netz der Telekom realisiert. Das Besondere an diesem Netz ist die Möglichkeit, bestimmte Netzfunktionen anzuwenden. Dazu zählt in erster Linie „Network Slicing“, bei dem das Netz in virtuelle Scheiben („Slices”) unterteilt wird. Für 5G+ Gaming kommt ein weiteres Feature auf einem Network Slice zum Einsatz, das sogenannte L4S (Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput). Dieses sorgt für ein ruckelfreies Bild, indem es das Spieleerlebnis für die vorhandene Datenrate optimiert und so geringe Reaktionszeiten auch in einer ausgelasteten Zelle sicherstellen kann. Die Telekom ist der erste Netzbetreiber, der diese intelligenten Zusatzfunktionen in sein 5G-Netz integriert hat und ihren Privatkunden anbietet.

Liste der kompatiblen Endgeräte für 5G+ Gaming mit optimierter Latenz*:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus



iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16

Phone 16 Plus

iPhone 16e



Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Edge

*Hinweis: Auf den angegebenen Geräten profitieren Nutzer dank der 5G-Funktionen von einem noch besseren Spielerlebnis. Die Sora Stream Gaming-Plattform ist davon unabhängig auf allen Geräten verfügbar.



Über ALSO

ALSO ist einer der führenden Technologieanbieter für die ITK-Industrie und derzeit in 30 Ländern Europas und in insgesamt 144 Ländern weltweit tätig. Der Nettoumsatz des in der Schweiz ansässigen Unternehmens, das rund 4.000 Mitarbeiter beschäftigt, belief sich 2023 auf 11,1 Milliarden Euro. Das ALSO-Ökosystem bietet rund 135 000 Wiederverkäufern Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Anbietern in über 1.540 Produktkategorien. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft bietet das Unternehmen alle Dienstleistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand an.

ALSO hat drei Geschäftsmodelle: Der Bereich Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Der Bereich Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung von massgeschneiderten IT-Lösungen und schlüsselfertigen IoT-Anwendungen. Subskriptionsbasierte Cloud-Angebote für Soft- und Hardware sowie Plattformen für Cybersecurity, IoT, Virtualisierung und AI stehen im Mittelpunkt des Bereichs Service.



Über Ludium

Ludium Lab ist ein Technologieunternehmen, das 2012 in Barcelona (Spanien) gegründet wurde. Als Experte und führendes Unternehmen im Bereich Cloud-Dienste und -Lösungen ist Ludium Lab in über 60 Ländern weltweit tätig. Der aktuelle Schwerpunkt liegt auf der Anpassung seiner Technologie an Cloud-Gaming-Plattformen (Sora Stream-Entwicklung), den Automobilbereich (ICE), Metaverse-Lösungen, SaaS sowie XR (VR/AR).

Das Team arbeitet seit über einem Jahrzehnt an Virtualisierungs- und Cloud-Streaming-Technologien, um hochwertige Lösungen zu geringen Kosten bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ludiumlab.com .

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil