Gamescom 2024: Telekom präsentiert 5G-Innovation für Mobile Cloud Gaming

Die Deutsche Telekom und ALSO sowie ihr Technologie-Partner Ludium Lab, der auf Cloud Gaming spezialisiert ist, haben heute auf der Gamescom in Köln gemeinsam ihre Pläne zu einem Angebot für die Gaming-Szene vorgestellt: 5G+ Gaming sorgt in Zukunft für ruckelfreies und verzögerungsfreies Mobile Gaming. Das Angebot wird ab Herbst in der MeinMagenta App über Magenta Moments buchbar sein.

Was die Lösung kann, demonstrierten Twitch-Streamerin und TikTok-Star DI1ARAA und SK Gaming-Profi BigSpin schon jetzt auf der Gamescom in Köln. In einer Partie Fortnite zeigte sich der Unterschied deutlich: Während DI1ARAA mit der 5G+ Gaming Option ihrem Gegenspieler entkam oder ihm mit gezielten Angriffen zuvorkam, hatte BigSpin, der ohne die Zusatzfunktionen von 5G antrat, zu kämpfen. „Das Spiel lief einfach perfekt – keine Verzögerungen, kein Ruckeln", freute sich DI1ARAA. „Dank 5G+ Gaming konnte ich meinen Avatar mühelos durch das Spiel navigieren und war meinem Gegner immer einen Schritt voraus."

„Es war wirklich ein hartes Spiel", gab BigSpin zu. „Obwohl ich in solchen Spielen normalerweise gut abschneide, hatte ich ohne die Zusatzfunktionen von 5G einfach nicht die gleiche Reaktionszeit.”

Darauf können sich die Kundinnen und Kunden bei 5G+ Gaming freuen

Gemeinsam mit ALSO und Ludium schnürt die Telekom ein attraktives Paket für Cloud Gamerinnen und Gamer. Dabei können 100 Top-Spiele für einen Aktionsraum von sechs Monaten kostenlos gezockt werden – alles in Echtzeit und mit einer besonders stabilen Verbindung. Zum geplanten Angebot zählen beliebte Games wie Fortnite, PUBG und 9 Years of Shadows. Über die Android App „Sora Stream“ ist die Cloudplattform erreichbar. Als erstes dürfen sich Kunden mit einem Samsung Galaxy S24 Ultra freuen. Samsung Electronics hat dieses Smartphone-Modell bereits technisch so ausgestattet, dass es alle Funktionen von 5G+ Gaming realisieren kann. Im nächsten Schritt werden weitere Endgeräte hinzukommen, auf denen die neue Option funktionieren wird. 5G+ Gaming ist das weltweit erste Privatkundenangebot auf Basis von Network Slicing, das Samsung Electronics mit einem Telekommunikationsanbieter umsetzt.

Um die kostenlose 5G+ Gaming Option nutzen zu können, wird die Buchung einer aktuellen Version der MagentaMobil-Tarife Voraussetzung sein. Das Spielepaket wird grundsätzlich für alle Kunden buchbar sein. Zugang zur Plattform erhalten Nutzerinnen und Nutzer eines iOS-Geräts über den Webbrowser der Ludium-Plattform Sora Stream.

Innovative 5G-Technologie für mehr Spaß beim Gaming

Die neue Gaming-Lösung wird über das 5G-Standalone-Netz der Telekom realisiert. Das Besondere an diesem Netz ist die Möglichkeit, bestimmte Netzfunktionen anzuwenden. Dazu zählt in erster Linie „Network Slicing“, bei dem das Netz in virtuelle Scheiben („Slices”) unterteilt wird, die auf bestimmte Eigenschaften spezialisiert sind. Im Fall von Cloud Gaming sind das geringe Reaktionszeiten. Für 5G+ Gaming kommt ein weiteres Feature zum Einsatz. Dieses sorgt für ein ruckelfreies Bild, indem es die vorhandene Datenrate optimiert und so geringe Reaktionszeiten auch in einer ausgelasteten Zelle sicherstellen kann. Die Telekom ist der erste Netzbetreiber, der diese intelligenten Zusatzfunktionen in sein 5G-Netz integriert und ihren Kunden anbieten wird. Sobald der Kunde auf der Sora Stream Plattform ein Spiel startet, wird er darüber informiert, ob er im 5G+ Gaming Modus spielt.

Equal eSports Panel: Die Bedeutung nicht-männlicher Vorbilder im eSports

Im Anschluss an die Präsentation von 5G+ Gaming fand das Equal eSports Panel „Vom Traum zur Realität: Die Bedeutung nicht-männlicher Vorbilder“ statt. Antje Hundhausen, Vice President Brand Experience Deutsche Telekom und Schirmherrin der Initiative, betonte die Wichtigkeit sichtbarer Vorbilder im eSports. Gemeinsam mit DI1ARAA und Luna 'Zavee' Lochmann, einer erfolgreichen eSportlerin bei SK Avarosa, wurden die Herausforderungen und Chancen für nicht-männliche Vorbilder im eSports diskutiert: „Ich freue mich sehr, dass wir diese einzigartige Gelegenheit haben, gemeinsam mit DI1ARAA und Luna 'Zavee' Lochmann in einem Panel zu diskutieren. DI1ARAA ist ein starkes Sprachrohr für junge Menschen, und es ist großartig, dass die Equal eSports Initiative durch ihre Unterstützung gestärkt wird. Luna, als erfolgreiche eSportlerin und Mitglied von SK Avarosa, bringt wertvolle Praxiseinblicke mit, die verdeutlichen, wie wichtig diverse Vorbilder sind, die Mut machen und inspirieren. Es ist inspirierend zu sehen, wie wir gemeinsam konkrete Maßnahmen entwickeln können, um Diversität und Inklusion im eSports voranzutreiben und Geschlechterbarrieren abzubauen.“

DI1ARAA ergänzte: „Es ist unglaublich wichtig, dass junge Menschen im eSports Vorbilder haben, mit denen sie sich identifizieren können. Teil dieses Panels zu sein und über meine eigenen Erfahrungen zu sprechen, bedeutet mir viel, weil ich zeigen möchte, dass es für jeden Platz gibt, seine Träume zu verfolgen – unabhängig vom Geschlecht.“

Im Rahmen der Equal eSports Initiative der Telekom findet derzeit auch der Equal eSports Cup statt, dessen Finale am 24. und 25. August auf der Gamescom erfolgen wird. Der Equal eSports Cup ist die größte League of Legends Turnierserie für Frauen und nicht-binäre Spielerinnen und Spieler im EMEA-Raum. Er wird vor dem großen Messepublikum ausgetragen und live auf Twitch übertragen.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil

Über ALSO - Der Technologieanbieter

ALSO ist einer der führenden Technologieanbieter für die ITK-Industrie und derzeit in 30 Ländern Europas und in insgesamt 144 Ländern weltweit tätig. Der Nettoumsatz des in der Schweiz ansässigen Unternehmens, das rund 4.000 Mitarbeiter beschäftigt, belief sich 2023 auf 11,1 Milliarden Euro. Das ALSO-Ökosystem bietet rund 135 000 Wiederverkäufern Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Anbietern in über 1.540 Produktkategorien. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft bietet das Unternehmen alle Dienstleistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand an.

ALSO hat drei Geschäftsmodelle: Der Bereich Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Der Bereich Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung von massgeschneiderten IT-Lösungen und schlüsselfertigen IoT-Anwendungen. Subskriptionsbasierte Cloud-Angebote für Soft- und Hardware sowie Plattformen für Cybersecurity, IoT, Virtualisierung und AI stehen im Mittelpunkt des Bereichs Service.

Für weitere Informationen besuchen Sie: www.also.com

Über Ludium

Ludium ist ein Technologieanbieter im Rahmen des ALSO Gaming-Portfolios für Streaming-Dienste, der auf Cloud-Gaming-Anwendungen spezialisiert ist und maßgeschneiderte Streaming-Lösungen für Telekommunikationsbetreiber mit einem profitablen und skalierbaren Geschäftsmodell anbietet. www.ludiumlab.com/about/company