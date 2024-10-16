Next Level Spielspaß: Neues 5G+ Gaming-Angebot ab jetzt verfügbar

Ab sofort können Kundinnen und Kunden kostenlos das neue Angebot „5G+ Gaming“ der Telekom nutzen. Gemeinsam mit den Partnern ALSO und Ludium Lab hat der Netzbetreiber exklusiv das Gaming-Paket entwickelt, das für noch mehr Spaß beim Mobile Cloud Gaming sorgt. Durch den Einsatz innovativer 5G-Netzfunktionen auf Basis von 5G Standalone ermöglicht 5G+ Gaming auch unterwegs ein ruckel- und verzögerungsfreies Spielerlebnis. Da beim Online-Gaming jede Millisekunde über Sieg oder Niederlage entscheiden kann, bietet 5G+ Gaming durch stabilere Reaktionszeiten einen echten Vorteil.

Die Telekom hatte das neue Angebot bereits auf der Gamescom in Köln vorgestellt und die 5G-Lösung live demonstriert. Jetzt kann das 5G-Gaming-Paket kostenlos über die MeinMagenta App als Teil des „Magenta Moments“-Treueprogramms gebucht werden. Damit erhält man neben der neuen kostenlosen 5G+ Gaming-Option Zugang zu 100 Top-Spielen auf der Cloud-Gaming-Plattform „Sora Stream”.

5G+ Gaming: Das ist für die Kundinnen und Kunden drin

Das exklusive Paket gibt es im Aktionszeitraum vom 16. Oktober 2024 bis zum 30. April 2025 – kostenfrei und dank 5G+ in Echtzeit sowie mit einer besonders stabilen Verbindung. Zum „Sora Stream“-Angebot zählen beliebte Spiele wie Fortnite, PUBG oder 9 Years of Shadows. Eine frühe Buchung lohnt sich: Wer sich das Spielepaket direkt zum Start des Aktionszeitraums sichert, profitiert volle sechs Monate von den kostenlosen Spielen auf der Gaming-Plattform – und spart sich den regulären Preis von monatlich 9,99 Euro, also für sechs Monate insgesamt 59,94 Euro. Unabhängig davon bleibt die Nutzung der 5G+ Gaming-Option im Netz der Telekom auch nach Ablauf des Aktionszeitraums am 30. April 2025 kostenlos.

Voraussetzung für die Nutzung der 5G+ Gaming-Option ist eine aktuelle Version eines MagentaMobil Tarifs. Im ersten Schritt ist die neue Option mit dem Samsung Galaxy S24 Ultra nutzbar. Samsung Electronics hat dieses Smartphone-Modell bereits technisch so ausgestattet, dass es alle Funktionen von 5G+ Gaming realisieren kann. Im nächsten Schritt werden weitere Endgeräte hinzukommen, welche die neue Option mit besonders stabilen Reaktionszeiten ermöglichen. 5G+ Gaming ist das weltweit erste Privatkundenangebot auf Basis von Network Slicing, das Samsung Electronics mit einem Telekommunikationsanbieter umsetzt.

Sora Stream: Bestes Spielerlebnis auf allen Geräten zuhause und unterwegs

Der kostenlose Zugang zur „Sora Stream“-Plattform ist für alle Kunden auch ohne die 5G+ Gaming-Option und mit anderen Geräten möglich: mit PC, Handy, Tablet, Fernseher oder mit jedem anderen Gerät mit Internetverbindung. Über die Cloud-Gaming-Plattform können Kundinnen und Kunden, wo und wann immer sie wollen, spielen – ganz ohne Downloads und Wartezeiten. Dabei können sie beispielsweise auch unterwegs auf Spielstände von ihren Geräten zu Hause zugreifen. Der Zugang zur Cloud-Plattform erfolgt bei Android-Geräten über die App „Sora Stream“. Nutzerinnen und Nutzer eines iOS-Geräts gelangen über den Webbrowser auf die „Sora Stream“-Plattform . Über einen Computer ist der Zugang zur Plattform auf diesem Weg ebenso möglich. Für die kostenlose Nutzung des „Sora Stream“-Angebots im Rahmen der vierwöchigen „Magenta Moments“-Aktion bis einschließlich 15. November 2024 erhalten Kunden einen persönlichen Code, den sie nach Registrierung auf der Gaming-Plattform per Webbrowser oder Android-App einlösen können.

Innovative 5G-Technologie für mehr Spaß beim Gaming

Die neue Gaming-Lösung wird über das 5G-Standalone-Netz der Telekom realisiert. Das Besondere an diesem Netz ist die Möglichkeit, bestimmte Netzfunktionen anzuwenden. Dazu zählt in erster Linie „Network Slicing“, bei dem das Netz in virtuelle Scheiben („Slices”) unterteilt wird. Diese Slices sind auf bestimmte Eigenschaften spezialisiert. Im Fall von Cloud Gaming sind das besonders geringe Schwankungen bei den Reaktionszeiten. Für 5G+ Gaming kommt ein weiteres 5G-Netz-Feature zum Einsatz. Dieses sorgt für ein ruckelfreies Bild, indem es die vorhandene Datenrate optimiert und so stabile Reaktionszeiten auch in einer ausgelasteten Zelle sicherstellen kann. Die Telekom ist der erste Netzbetreiber, der diese intelligenten Zusatzfunktionen in sein 5G-Netz integriert und seinen Kunden anbietet. Der Rollout von 5G+ Gaming erfolgt schrittweise. Auf www.telekom.de/5gplus-gaming können Interessierte prüfen, ob die 5G-Option vor Ort bereits verfügbar ist, und erhalten weitere Informationen zur Buchung und Nutzung des Angebots.





Über ALSO - Der Technologieanbieter

ALSO ist einer der führenden Technologieanbieter für die ITK-Industrie und derzeit in 30 Ländern Europas und in insgesamt 144 Ländern weltweit tätig. Der Nettoumsatz des in der Schweiz ansässigen Unternehmens, das rund 4.000 Mitarbeiter beschäftigt, belief sich 2023 auf 11,1 Milliarden Euro. Das ALSO-Ökosystem bietet rund 135 000 Wiederverkäufern Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Anbietern in über 1.540 Produktkategorien. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft bietet das Unternehmen alle Dienstleistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand an. ALSO hat drei Geschäftsmodelle: Der Bereich Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Der Bereich Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung von maßgeschneiderten IT-Lösungen und schlüsselfertigen IoT-Anwendungen. Subskriptionsbasierte Cloud-Angebote für Soft- und Hardware sowie Plattformen für Cybersecurity, IoT, Virtualisierung und AI stehen im Mittelpunkt des Bereichs Service. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.also.com

Über Ludium Lab

Ludium Lab ist ein Technologieunternehmen, das 2012 in Barcelona (Spanien) gegründet wurde. Als Experte und Marktführer für Cloud-Dienste und -Lösungen arbeitet das Unternehmen in mehr als 60 Ländern weltweit. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt derzeit auf der Anpassung der eigenen Technologie an Cloud-Gaming-Plattformen (Entwicklung von Sora Stream), Automotive (ICE), Metaverse-Lösungen, SaaS und XR (Vr/Ar). Das Team arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt an Virtualisierungs- und Cloud-Streaming-Technologien, um qualitativ hochwertige Lösungen zu niedrigen Kosten zu liefern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.ludiumlab.com

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