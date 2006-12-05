Deutsche Telekom richtet Führungsspitze neu aus

Engere Verzahnung der Konzernbereiche zur Verbesserung von Servicequalität, Innovationsleistung und Effizienz

Alle Vorstände künftig mit mehr spartenübergreifenden Funktionen

Timotheus Höttges wird Vorstand T-Com und verantwortet Vertrieb & Services in Deutschland

Hamid Akhavan wird Vorstand T-Mobile sowie Produktentwicklung und Produktinnovation

Dr. Karl-Gerhard Eick übernimmt kommissarisch Ressort Personal

Der Aufsichtsrat der Deutschen Telekom hat die Neuordnung der Führungsspitze des Unternehmens in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Die Vorstände der strategischen Geschäftsfelder Breit­band/Festnetz, Mo­bilfunk und Geschäftskunden übernehmen zukünftig weitere spartenübergreifende Aufgaben. Mit Timotheus Höttges, Vorstand T-Com und Sales & Service in Deutschland, sowie Hamid Akhavan, verantwortlich für T-Mobile sowie Produktentwicklung und Produktinnovation, hat der Aufsichtsrat zwei neue Mitglieder in den Vorstand der Deutschen Telekom berufen. Das neue Führungsteam wird in den nächsten Wochen die strategische Ausrichtung des Konzerns national wie international weiterentwickeln. Im operativen Fokus wird die Verbesserung der Servicequalität und der Kundenzufriedenheit stehen.

„Seit seiner Ernennung vor drei Wochen ist es dem Vorstandsvorsitzenden gemeinsam mit dem Aufsichtsrat gelungen, ein schlagkräftiges Vorstandsteam mit kundenorientierter Ausrichtung zu formen“, sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dr. Klaus Zumwinkel. „Binnen kürzester Frist ist das Fundament für eine erfolgreiche Arbeit des Managements gelegt worden. Die vorbehaltlose Arbeit für das Unternehmen, seine Kunden, Mitarbeiter und Anteilseigner kann beginnen.“

„Für die neue Führung der Deutschen Telekom sind mir höchste Kundenorientierung, unternehmerisches Denken und Innovationskraft besonders wichtig. Der neue Vorstand bringt diese Qualitäten mit. Gemeinsam werden wir nun die langfristige Strategie der Deutschen Telekom weiterentwickeln und bis zum Frühjahr vorstellen“, sagte Vorstandsvorsitzender René Obermann. „Ein langfristiges Ziel steht bereits fest: Wir wollen die Deutsche Telekom zum bestangesehenen Service-Unternehmen machen. Das bedeutet auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Produkt- und Serviceangebote, beste Netzqualität und das bei deutlich verbesserter Effizienz.“

Timotheus Höttges wird als Mitglied des Vorstands nicht nur die Verantwortung für das strategische Geschäftsfeld Breitband/Festnetz übernehmen, sondern auch das Service- und Vertriebsgeschäft von T-Com und T-Mobile in Deutschland verantworten. Höttges hatte zuletzt als Programmleiter der T-Vertriebsoffensive gezeigt, wie erfolgreich ein Team aus T-Mobile, T-Com den T-Punkten und dem Fachhandelsvertrieb zusammenarbeiten kann. Er hat außerdem während seiner Tätigkeit für T-Mobile bewiesen, wie man besseren Service bei gleichzeitig verbesserter Effizienz erreichen kann. Bisher hat Höttges im Vorstand von T-Mobile International die Service und Vertriebsaktivitäten in Europa koordiniert.

An die Spitze der T-Mobile tritt Hamid Akhavan. Er führt die Mobilfunkbeteiligungen in West- und Osteuropa und übernimmt zusätzliche Verantwortung für einen integrierten Marktangang in Ungarn, Kroatien und der Slowakei. Akhavan wird zugleich konzernübergreifend die Themenbereiche „Innovation“ und „Produktentwicklung“ im Privatkundengeschäft führen. Er war bisher Chief Technology and Information Officer von T-Mobile International und wurde im September zum CTO des Konzerns berufen.

Die Netz- und IT-Strategie sowie die Einkaufsverantwortung im Bereich „Infrastruktur“ liegen weiterhin bei T-Systems-Chef Lothar Pauly, der auch für die erfolgreiche Führung des Geschäftskundenbereichs verantwortlich bleibt.

Für das Finanzressort ist weiter Dr. Karl-Gerhard Eick zuständig, dessen Vertrag verlängert wurde. Er bleibt zugleich stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Zusätzlich fallen in sein Ressort künftig die Revision sowie die so genannten „Shared Services“. Eick wird zudem kommissarisch das Vorstandsressort Personal ab 1. Januar 2007 führen. Frau Regine Büttner hat ihre Kandidatur für das Ressort zurückgezogen.

Vorstand und Aufsichtsrat bedankten sich bei Heinz Klinkhammer für seine elf Jahre lange Tätigkeit als Personalvorstand. Klinkhammer hat seit 1995 sowohl den notwendigen Personalumbau der Deutschen Telekom gestaltet als auch den Wegfall von Stellen personalpolitisch mit Augenmaß umgesetzt. Mit der Vollendung des 60. Lebensjahrs hat sich Klinkhammer entschieden aus persönlichen Gründen zum Ablauf des Jahres sein Amt niederzulegen.

Ihren Dank sprachen Vorstand und Aufsichtsrat ebenfalls Walter Raizner für seine Arbeit an der Spitze der T-Com aus. Raizner hat das Geschäftsfeld Breitband/Festnetz entscheidend weiterentwickelt und in einem schwierigen Marktumfeld wichtige Weichenstellungen für die Neuausrichtung der Festnetzsparte vorgenommen. In die Zeit seiner Tätigkeit fiel die für den Konzern wichtige Verschmelzung von T-Online und T-Com.

Robert Dotson, CEO der T-Mobile USA, wird zukünftig direkt an den Vorstandsvorsitzenden berichten. Dort werden zukünftig auch die Bereiche Konzernorganisation, die Konzernsicherheit sowie Mergers and Acquisitions-Strategie angesiedelt.

„Das neue Vorstandsteam ist eine hervorragende Mischung aus starken Persönlichkeiten. Wir werden alles tun, um unsere Kunden und Aktionäre wieder für die Deutsche Telekom zu begeistern und um unsere Beschäftigten trotz des schwierigen Personalumbaus motiviert zu halten“, sagte René Obermann.