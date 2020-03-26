„Cardinal – Staffel 4“ ab April exklusiv bei MagentaTV

Auch im April erfährt die MagentaTV-Megathek weiteren Serien-Zuwachs. MagentaTV präsentiert exklusiv die vierte und damit letzte Staffel der erfolgreichen kanadischen Krimi-Serie „Cardinal“. Die Detektive Cardinal und Delorme ermitteln ab 16. April in ihrem letzten gemeinsamen Fall. Auch in der Fox-Serie „The Rookie“ geht es um Polizeiarbeit. Die jeweils neuen Episoden der zweiten Staffel sind ab 24. April wöchentlich direkt im Anschluss an die TV-Premiere auf Fox in der Megathek abrufbar. Beide Serien sehen MagentaTV-Kunden ohne Zusatzkosten.

Eiskalter Thriller aus Kanada

Die Serie „Cardinal“ beruht auf den Kriminalromanen von Giles Blunt und dreht sich um das Ermittlerduo John Cardinal (Billy Campbell) und Lise Delorme (Karine Vanasse). Im Serienfinale geht es um einen scheinbar banalen Vermisstenfall, der sich in eine Serie albtraumhafter Morde verwandelt. Unter Zeitdruck und mitten im unwirtlichen kanadischen Winter müssen die beiden Detektive den Mörder finden, bevor weitere Menschen zu Schaden kommen. Die Serie unter der Regie des preisgekrönten Filmemachers Nathan Morlando zeichnet sich durch Spannung und unerwartete Wendungen aus.

„Cardinal“ ist fester Bestandteil des Angebots an spannenden Crime- und Thriller-Serien in der Megathek: In „Manhunt, Staffel 2“ wird der wahre Fall rund um das Attentat bei den Olympischen Spielen 1996 aufgerollt. In der BBC-Produktion „A Confession“ untersucht Martin Freeman als Kommissar einen Vermisstenfall.

Weitere Neuheiten bei MagentaTV

In „The Rookie“ lässt sich ein 45-jähriger Bauunternehmer auf dem zweiten Bildungsweg zum Polizisten ausbilden und wird dabei mit dem stressigen Alltag der Gesetzeshüter konfrontiert. Die Crime-Serie schaut mit Witz, Spannung und Charme auf die Polizeiarbeit von Los Angeles. Am 24. April startet die zweite Staffel der Fox-Serie als Streaming-Premiere bei MagentaTV.

Ab April wird die Megathek außerdem um zwei weitere internationale Top-Serien ergänzt: Die Abenteuer-Serie „Black Sails“, von der ab 1. April die ersten vier Staffeln verfügbar sind, sowie die Romanverfilmung „Little Women“ als Mini-Serie.

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