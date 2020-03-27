MagentaTV: Neuer TV-Kanal #DABEI für alle.



Auch in schwierigen Zeiten an der Seite ihrer Kunden sein, so sieht die Deutsche Telekom ihre Rolle: Ab dem 29. März bietet das Unternehmen mit #DABEI einen zusätzlichen linearen TV-Kanal. Für alle MagentaTV-Kunden inklusive on demand Inhalten sowie frei empfangbar über magentatv.de. #DABEI bietet den Zuschauern wichtige Tipps und Tricks sowie ansprechende Unterhaltung für die Zeit in den heimischen vier Wänden.

Verschiedene Themenblöcke

„Fit&Gesund“ wendet sich nicht nur an die Sportler unter den Zuschauern: Training, Ernährung, Yoga und Meditation stehen dabei im Mittelpunkt und können Inspiration und Hilfestellung sein.

Für Unterhaltung sorgen die Bereiche „Show“ und „Entertainment“. Hier werden Comedy und Konzerte, Filme, Serien und Sport gezeigt.

Freuen Sie sich auf Konzerte von Coldplay, Amy Winehouse und Maroon5, in Kooperation mit Stingray Quello. Sehen Sie die deutsch-französische Comedy-Serie Deutsch-les-Landes. Genießen Sie Film-Talk mit Dominik Porschen. Und für die Kleinen gibt es zum Beispiel Spongebob und Kungfu Panda. Und vieles, vieles mehr.

Bei „Talk&News mit Florian Ambrosius“ erwarten den Zuschauer interessante Gespräche mit Prominenten und anderen interessanten Menschen. Und das mit mehr oder weniger Bezug zur aktuellen Situation.

Das Angebot „Kids@home“ richtet sich an Familien: mit Angeboten von Eltern für Eltern, Informationen zum Lernen im digitalen Zeitalter und Ideen für das gemeinsame Spielen.

Im Block „Geist&Seele“ zeigen wir Gottesdienste und klassische Musik.

Veranstalter des Programms #DABEI ist das Kölner Medienunternehmen Sporttotal.tv GmbH. #DABEI wird für vorerst zwei Monate exklusiv von der Telekom über MagentaTV und über www.magentatv.de angeboten.

Das neue Angebot versteht sich als partnerschaftliche Hilfestellung und Ratgeber in der aktuellen Situation. Es reiht sich in die zahlreichen Angebote des Unternehmens ein, um die Solidarität mit der Gesellschaft zu unterstreichen.

Die Netze der Telekom sind die Lebensader des digitalen Miteinanders. Die Telekom ist da, wenn die Gesellschaft sie braucht. Sie leistet ihren Beitrag - damit die Menschen in Verbindung bleiben!

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.telekom.de/wir-verbinden .

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