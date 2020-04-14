Exklusiv bei der Telekom: Neue Premium-Smartphones von OnePlus

In Sachen Geschwindigkeit ganz vorne #DABEI: Die Deutsche Telekom bietet die neue Smartphone-Generation von OnePlus exklusiv schon ab 14. April 2020 im Pre-Launch an. Unter dem Motto „Lead with Speed“ setzen die Modelle OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro neue Standards bei schneller Leistung und Bildwiederholrate. Das ermöglicht eine flüssige Darstellung sämtlicher Inhalte. OnePlus gehört zu den weltweit führenden Technologie-Herstellern im Smartphone-Segment. Die Geräte sind bei der jüngeren Zielgruppe beliebt, da sie vielfältige Nutzungsmöglichkeiten im Gaming-Bereich bieten.

Schnell, schneller, OnePlus

Die neuen Modelle von OnePlus überzeugen durch Geschwindigkeit gepaart mit Blickfang-Optik. Kunden wählen zwischen modischem Glacial Green und edlem Onyx Black. Der Bildschirm des OnePlus 8 Pro verfügt über eine 120 Hertz Bildwiederholrate. Damit gehört das Ruckeln beim Scrollen oder Gaming ab sofort der Vergangenheit an. Zudem punkten die neuen Flaggschiffe der begehrten Smartphone-Marke mit Schnelligkeit. Sie unterstützen 5G und Wi-Fi6. Dank komfortablem Fast Wireless Charging benötigen Nutzer für das Laden kein Kabel mehr.

Premiumhandys mit Top-Tarifen

Für das OnePlus 8 mit 128 GB Speicherplatz zahlen Kunden der Telekom im Tarif MagentaMobil L mit Top Smartphone nur 49,95 Euro. Im Tarif MagentaMobil XL mit Top-Smartphone gibt es das Modell mit 256 GB Speicherplatz für 1 Euro dazu. Das OnePlus 8 Pro mit 128 GB Speicherplatz ist im Tarif MagentaMobil L mit Premium-Smartphone und mit 256 GB Speicherplatz im Tarif MagentaMobil XL mit Premium-Smartphone jeweils für 1 Euro erhältlich.

Limitierte Pop-Up-Boxen und interaktives Livestreaming-Event

Bei der Telekom können Kunden die neuen Modelle bereits am 14. April und damit eine Woche vor dem offiziellen Verkaufsstart erwerben. Die ersten 100 Kunden erhalten eine limitierte OnePlus Pop-Up-Box mit exklusivem Zubehör. Dazu gehörten beispielsweise die Bullets Wireless Z Kopfhörer sowie passende Schutzhüllen. Die Aktion läuft vom 14. April 2020, 18:30 Uhr bis zum 15. April, 23:59 Uhr. Die Telekom garantiert die Zustellung der Geräte bis zum 18. April.

Ebenfalls am 18. April feiern OnePlus und die Telekom den Pre-Launch mit einem interaktiven Livestreaming-Event auf www.telekom.de. Teilnehmen werden unter anderem Twitch-Influencer. Auch die Spieler der E-Sports-Organisation SK Gaming sind dabei.

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