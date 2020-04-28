MagentaTV: SCROLLER-TV neu auf #DABEI.



Infotainment für Grundschulkinder: Neu in der Familie der #DABEI-Unterhaltung ist SCROLLER-TV. Das Format für Grundschulkinder weckt die kreative und kompetente Mediennutzung. Dabei hilft es, die Zeit ohne regulären Schulunterricht sinnvoll zu nutzen. Am 28. April startet SCROLLER-TV mit der ersten Folge „Meine kleine Fotoschule“. Das Format läuft auf Kids@home im #DABEI-Kanal von MagentaTV. In den nächsten vier Wochen gibt es jeden Dienstag eine weitere halbstündige Folge.

Mit „Meine kleine Fotoschule“ an den Start

Das Smartphone ist ein Alleskönner. Man kann texten, spielen, natürlich telefonieren und mit der Kamera großartige Fotos machen. Aber wie genau bekommt man die hin? In der ersten Folge von SCROLLER-TV beschäftigt sich Bianca Nawrath mit dem perfekten Handy-Foto. Jede Folge verbindet Animationsfilme, spannende Experteninterviews, taffe Tipps und Do-it-yourself-Elemente zu einem unterhaltsamen Beitrag im Zeichen der kompetenten Mediennutzung.

Gemeinsam und sicher in die digitale Welt

Der sichere Umgang mit digitalen Medien von Anfang an ist heute eine der Kernfragen der Chancengleichheit. Deshalb unterstützt die Initiative „Teachtoday“ der Deutschen Telekom seit vielen Jahren Kinder und Jugendliche, Eltern, Großeltern sowie pädagogische Fachkräfte. Auf www.teachtoday.de und www.scroller.de sowie direkt vor Ort finden sich vielfältige, praxisnahe Tipps und Materialien. SCROLLER gibt es auch als kostenfreies Printmagazin und online. Das mit dem Stiftung Lesen Siegel und German Design Award ausgezeichnete Kindermedienmagazin fördert die sichere und souveräne Nutzung von digitalen Medien. Es bietet jungen Menschen spannende Geschichten, Rätseln und Mitmach-Angebote.

#DABEI

Veranstalter des Programms #DABEI ist das Kölner Medienunternehmen Sporttotal.tv GmbH. #DABEI wird für vorerst zwei Monate exklusiv von der Telekom über MagentaTV und über www.magentatv.de angeboten. Zu unterschiedlichen Themen gibt es Informationen für die Zeit zu Hause. Das Angebot Kids@home richtet sich dabei an Familien: mit Angeboten von Eltern für Eltern, Informationen zum Lernen im digitalen Zeitalter und Ideen für das gemeinsame Spielen.

#DABEI versteht sich als partnerschaftliche Hilfestellung und Ratgeber in der aktuellen Situation. Der Kanal reiht sich in die zahlreichen Angebote des Unternehmens ein, mit denen die Solidarität des Unternehmens mit der Gesellschaft unterstrichen wird.

Die Netze der Telekom sind die Lebensader des digitalen Miteinanders. Die Telekom ist da, wenn die Gesellschaft sie braucht. Sie leistet ihren Beitrag - damit die Menschen in Verbindung bleiben!

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.telekom.de/wir-verbinden .

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