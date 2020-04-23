Neu bei MagentaTV: Zwei italienische Erfolgsserien



Die Deutsche Telekom kündigt die zweite Staffel der Serie „Meine geniale Freundin“ an. MagentaTV präsentiert „Die Geschichte eines neuen Namens“ exklusiv ab 07. Mai 2020. Vorlage ist der zweite Band aus Elena Ferrantes vierteiliger Bestsellerreihe.

Auch auf einer erfolgreichen Buchvorlage basiert die italienische Krimireihe „Rocco Schiavone“ von Fox. Die deutsche Streaming-Premiere der dritten Staffel startet bei MagentaTV ab 13. Mai. Die neuen Episoden sind wöchentlich direkt im Anschluss an die TV-Premiere auf Fox bei MagentaTV abrufbar. Beide Serien stehen ohne Zusatzkosten in der MagentaTV-Megathek bereit.

Das ist „Die Geschichte eines neuen Namens“

Die Freundinnen Elena und Lila driften auseinander und finden doch immer wieder zusammen: Elena entwickelt sich in der Schule und vor allem an der Universität in Pisa zu einer kultivierten, selbstbewussten Frau. Die charismatische, rebellische Lila sammelt Erfahrungen in der Ehe und als Verkäuferin in Neapel. Das verbindende und gleichzeitig trennende Element ist Nino. Er beeinflusst nicht nur die Beziehung zwischen den beiden Frauen. Die zweite Staffel basiert auf dem zweiten Band des Romanzyklus von Elena Ferrante.

Regie führte, wie bereits bei der ersten Staffel, Saverio Costanzo (Private, Die Einsamkeit der Primzahlen, Hungry Hearts).

„Meine geniale Freundin“ ist eine Serie von HBO- und RAI FICTION. Sie wird produziert von Lorenzo Mieli und Mario Gianani für Fremantle’s The Apartment und Wildside und von Domenico Procacci für Fandango in Zusammenarbeit mit RAI FICTION und HBO Entertainment; in Koproduktion mit Mowe und Umedia. Geschichte und Drehbücher stammen von Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci und Saverio Costanzo. Ausführende Produzenten sind Paolo Sorrentino und Jennifer Schuur. Fremantle tritt als internationaler Distributor in Zusammenarbeit mit Rai Com auf.

Weitere Neuheiten bei MagentaTV

Als „Rocco Schiavione“ kehrt Marco Giallini in die Rolle des unkonformen, mürrischen, aber durchaus charmanten Ermittlers zurück. In seinem neusten Fall wird all seine Erfahrung gefordert, denn ein alter Feind sinnt auf Rache. Am 13. Mai startet die dritte Staffel der Fox-Serie als Streaming-Premiere bei MagentaTV.

Ab Mai wird die Megathek außerdem um zwei weitere internationale Top-Serien ergänzt: Staffel 1 der spanischen Serie „Velvet“, ein glamouröses Drama im Stil der 1950er Jahre sowie Staffel 1 und 2 der Drama-Serie „Boss“.

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