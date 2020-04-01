Telekom verbindet Deutschland – auch vor Ort, trotz Corona

Die Deutsche Telekom öffnet wieder 19 ihrer Telekom Shops. Voran geht ab morgen, 31. März 2020, das Bundesland Baden-Württemberg (13). Ab nächster Woche werden dann die Bundesländer Berlin (2) und Schleswig-Holstein (4) (Adressen der Telekom-Shops im Anhang) nachziehen. Ferner laufen Gespräche mit den Bundesländern Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Diese könnten schon bald folgen. Auf Grundlage von Verordnungen der Landesregierungen ist es Dienstleistern im Bereich Telekommunikation gestattet, ihre Geschäfte zu öffnen. In den Telekom Shops wird eine reduzierte Zahl von Services angeboten. Dazu gehören:
- Sicherstellung Hardware-Versorgung Smartphones, Router, SIM-Karten, Soforttausch bei defekten Endgeräten/SIM-Karten
- Schnellstarter/Prepaid Pakete zur sofortigen Bereitstellung von Telefonie- und Internetdiensten
- Handydatentransfer für Neu- und Austauschgeräte
- Beratung und Erstlösung bei Zugangs- bzw. Hardwareproblemen
- Sofortige Inbetriebnahme von Festnetz- und Mobilfunkgeräten
- Unterstützung bei Fragen zur Optimierung der Heimvernetzung
Auch ein Abschluss von Verträgen ist grundsätzlich möglich.
So schützen wir Kunden und Mitarbeiter
Die Telekom hat umfangreiche Maßnahmen zum Schutze der Kunden und ihrer Mitarbeiter in die Wege geleitet:
- Versorgungs-Schalter im Shop-Eingang mit Plexiglasscheibe
- Hygiene-Ausstattung mit Desinfektionsmitteln, Handschuhen und medizinischen Schutzmasken
- Abstandshalter am Boden vor den Versorgungs-Schaltern
Es werden Zweier-Teams auf freiwilliger Basis in den Telekom Shops eingesetzt. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis samstags jeweils von 10 bis 14 Uhr.
Die Telekom ist somit – trotz Corona – auch lokal für ihre Kunden da: Wir verbinden Deutschland.
Telekom Shops im Versorgungskonzept
ab 31.3.2020
Baden Württemberg:
Telekom Shop Mannheim/Megastore, O2 Straße 2, 68161 Mannheim
Telekom Shop Karlsruhe/Megastore, Kaiserstraße 144, 76133 Karlsruhe
Telekom Shop Heilbronn, Am Wollhaus 2, 74072 Heilbronn
Telekom Shop Tauberbischofsheim, Hauptstraße 45, 97941 Tauberbischofsheim
Telekom Shop Stuttgart, Königstraße 35, 70173 Stuttgart
Telekom Shop Reutlingen, Markwiesenstraße 6, 72770 Reutlingen
Telekom Shop Offenburg, Heinrich-Hertz-Straße 1, 77656 Offenburg
Telekom Shop Freiburg, Eisenbahnstraße 58, 79098 Freiburg
Telekom Shop Lörrach, Turmstraße 17, 79539 Lörrach
Telekom Shop Schorndorf, Oberer Marktplatz 2, 73614 Schorndorf
Telekom Shop Ulm, Hirschstraße 24, 89073 Ulm
Telekom Shop Rottweil, Hauptstraße 26 ,78628 Rottweil
Telekom Shop Ravensburg, Marienplatz 63, 88212 Ravensburg
ab KW 15
Berlin:
Telekom Shop Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 55-56, 10627 Berlin
Telekom Shop Mitte, Friedrichstraße 155-156, 10117 Berlin
Schleswig-Holstein:
Telekom Shop Flensburg, Holm 60, 24937 Flensburg
Telekom Shop Heide, Markt 10, 25746 Heide
Telekom Shop Schwentinental, Liebigstraße 3, 24223 Schwentinental
Telekom Shop Lübeck, Herrenholz 18, 23556 Lübeck