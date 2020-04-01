Telekom verbindet Deutschland – auch vor Ort, trotz Corona

Die Deutsche Telekom öffnet wieder 19 ihrer Telekom Shops. Voran geht ab morgen, 31. März 2020, das Bundesland Baden-Württemberg (13). Ab nächster Woche werden dann die Bundesländer Berlin (2) und Schleswig-Holstein (4) (Adressen der Telekom-Shops im Anhang) nachziehen. Ferner laufen Gespräche mit den Bundesländern Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Diese könnten schon bald folgen. Auf Grundlage von Verordnungen der Landesregierungen ist es Dienstleistern im Bereich Telekommunikation gestattet, ihre Geschäfte zu öffnen. In den Telekom Shops wird eine reduzierte Zahl von Services angeboten. Dazu gehören:

Sicherstellung Hardware-Versorgung Smartphones, Router, SIM-Karten, Soforttausch bei defekten Endgeräten/SIM-Karten

Schnellstarter/Prepaid Pakete zur sofortigen Bereitstellung von Telefonie- und Internetdiensten

Handydatentransfer für Neu- und Austauschgeräte

Beratung und Erstlösung bei Zugangs- bzw. Hardwareproblemen

Sofortige Inbetriebnahme von Festnetz- und Mobilfunkgeräten

Unterstützung bei Fragen zur Optimierung der Heimvernetzung

Auch ein Abschluss von Verträgen ist grundsätzlich möglich.

So schützen wir Kunden und Mitarbeiter

Die Telekom hat umfangreiche Maßnahmen zum Schutze der Kunden und ihrer Mitarbeiter in die Wege geleitet:

Versorgungs-Schalter im Shop-Eingang mit Plexiglasscheibe

Hygiene-Ausstattung mit Desinfektionsmitteln, Handschuhen und medizinischen Schutzmasken

Abstandshalter am Boden vor den Versorgungs-Schaltern

Es werden Zweier-Teams auf freiwilliger Basis in den Telekom Shops eingesetzt. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis samstags jeweils von 10 bis 14 Uhr.

Die Telekom ist somit – trotz Corona – auch lokal für ihre Kunden da: Wir verbinden Deutschland.

Telekom Shops im Versorgungskonzept

ab 31.3.2020

Baden Württemberg:

Telekom Shop Mannheim/Megastore, O2 Straße 2, 68161 Mannheim

Telekom Shop Karlsruhe/Megastore, Kaiserstraße 144, 76133 Karlsruhe

Telekom Shop Heilbronn, Am Wollhaus 2, 74072 Heilbronn

Telekom Shop Tauberbischofsheim, Hauptstraße 45, 97941 Tauberbischofsheim

Telekom Shop Stuttgart, Königstraße 35, 70173 Stuttgart

Telekom Shop Reutlingen, Markwiesenstraße 6, 72770 Reutlingen

Telekom Shop Offenburg, Heinrich-Hertz-Straße 1, 77656 Offenburg

Telekom Shop Freiburg, Eisenbahnstraße 58, 79098 Freiburg

Telekom Shop Lörrach, Turmstraße 17, 79539 Lörrach

Telekom Shop Schorndorf, Oberer Marktplatz 2, 73614 Schorndorf

Telekom Shop Ulm, Hirschstraße 24, 89073 Ulm

Telekom Shop Rottweil, Hauptstraße 26 ,78628 Rottweil

Telekom Shop Ravensburg, Marienplatz 63, 88212 Ravensburg

ab KW 15

Berlin:

Telekom Shop Charlottenburg, Wilmersdorfer Straße 55-56, 10627 Berlin

Telekom Shop Mitte, Friedrichstraße 155-156, 10117 Berlin

Schleswig-Holstein:

Telekom Shop Flensburg, Holm 60, 24937 Flensburg

Telekom Shop Heide, Markt 10, 25746 Heide

Telekom Shop Schwentinental, Liebigstraße 3, 24223 Schwentinental

Telekom Shop Lübeck, Herrenholz 18, 23556 Lübeck