Connect IPTV-Test: Testnote „überragend“ an MagentaTV vergeben

Nun steht es schwarz auf weiß fest. Das Fachmagazin connect hat getestet, ausgewertet und entschieden: MagentaTV ist das überragende TV-Streaming-Angebot im deutschen Markt und überzeugt auf ganzer Linie.

Im umfangreichen Vergleichstest wurden sechs regionale und überregionale Angebote miteinander verglichen und auf Herz und Nieren getestet. Die 3,6 Millionen MagentaTV Kunden in Deutschland hatten es bereits vermutet, jetzt ist es zur Gewissheit geworden: Mit 486 von 500 möglichen Punkten konnte das TV-Streaming Angebot der Deutschen Telekom auf ganzer Linie überzeugen und hat somit zu Recht die Gesamtnote „überragend“ erringen können. Ein Testergebnis, das in der lange Testgeschichte des angesehenen Magazins selten vergeben wurde.

Getestet wurde das zur Verfügung gestellte Gesamtpaket aus Anschluss, Hardware und Leistungsfähigkeit. Laut Testergebnis belegen die Messungen, dass alles in technisch sehr überzeugender Qualität funktioniert. IPTV-Empfang und Zapping liefern ebenso Spitzenergebnisse wie die Datentests mit parallelen Downloads und Uploads sowie IP-Telefonie unter Last. Nachzulesen ist das Testergebnis in der connect Ausgabe 6/2020.

Was kann der Testsieger genau?

MagentaTV ist das einzigartige Fernsehangebot der Deutschen Telekom. Mit diesem Dienst empfangen Kunden mehr als 100 lineare TV-Sender, viele davon in HD, und alle Streaming Dienste auf einer Plattform mit einer einfachen Bedienung und persönlichen Empfehlungen. Zahlreiche Inhalte sind schon heute in 4K-Qualität vorhanden. Je nach Kundenwunsch gibt es verschiedene Angebotsvarianten: Infos unter www.telekom.de/tv .

Darüber hinaus bietet MagentaTV alle modernen

usatzfunktionen wie Restart, Timeshift oder die übergreifende Suche, sowohl in den TV Programmen als auch in den Streaming Angeboten. Ein weiteres Highlight ist die ohne Zusatzkosten enthaltene Megathek. Hier gibt es den teilweise exklusiven Zugriff auf einzigartige Serien, Filme, Shows und Musik Live Events. MagentaTV bündelt das gesamtes TV und Streaming Angebot auf nur einer Bedieneroberfläche. Natürlich sind alle wichtigen Streaming- Angebote wie Netflix, Amazon Prime Video, Sky und auch andere Streaming-Dienste und Partner integriert.

Zahlreiche Möglichkeiten, MagentaTV zu erleben

Unterhaltung wann Sie wollen und wo Sie wollen: Zum Beispiel mit den Media Receivern von MagentaTV direkt auf dem Fernseher. Oder mit dem MagentaTV Stick, Fire TV Stick oder Google Chromecast auf den Fernseher streamen. Oder auch auf dem Android / iOS Smartphone oder Tablet. Und auch per App im Amazon Store oder im Browser auf web.magentatv.de .

Alle Informationen zu Preisen und Angeboten finden Sie hier:

www.telekom.de/tv/magentatv

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