Im Juni neu bei MagentaTV: „Banking District – Staffel 2” und „Swarm Intelligence“

Die Deutsche Telekom kündigt zwei neue Highlights für den Juni an. MagentaTV präsentiert die zweite Staffel der Thrillerserie „Banking District“ um eine Schweizer Bankiersfamilie exklusiv ab 04. Juni 2020. Mit „Swarm Intelligence“ zeigt MagentaTV ab 08. Juni eine Weltpremiere. Die Dokumentation erzählt in einem Film und einer mehrteiligen Serie die Geschichte einer einzigartigen Öko-Revolution. Beide Titel sind exklusiv und ohne Zusatzkosten in der MagentaTV-Megathek erhältlich.

Eine gefährliche Korruptionsaffäre und ein besonderes Umweltprojekt

In der zweiten Staffel von „Banking District“ bewegt sich die Schweizer Bankiersfamilie Grangier weiterhin in der zwielichtigen Finanzwelt. Während Tochter Elisabeth versucht das Familienunternehmen zu seinem alten Glanz zurückzuführen, findet sie sich plötzlich inmitten einer internationalen Korruptionsaffäre und blutigen Machenschaften mit Diamantenhändler wieder. Ein Kampf um die Kontrolle der Bank beginnt.

Ebenfalls in einem internationalen Umfeld bewegt sich die Dokumentation „Swarm Intelligence“: In Rückblenden wird die bewegende Reise der PARLEY-Bewegung unter dem deutschen Designer Cyrill Gutsch begleitet. Nach einem Zusammentreffen mit Meeresaktivist Paul Watson beginnt er sein Leben auf den Kopf zu stellen und gemeinsam mit bekannten Persönlichkeiten, Künstlern und Wissenschaftlern gegen den nahenden Zusammenbruch der Weltmeere zu kämpfen. Ein beschwerlicher Prozess, der nach vier Jahren mit der Abschlusskundgebung der ersten Ozeankonferenz seinen Höhepunkt findet.

Weitere Neuheiten bei MagentaTV

MagentaTV präsentiert ab dem 30. Juni 2020 außerdem die deutsche Streaming-Premiere der vierten Staffel von „The Good Fight“. Mit brandaktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen sorgt die hochkarätig besetzte Fox Anwaltsserie immer wieder für Aufsehen. In den zehn neuen Folgen geht es vor allem um große Firmen-Fusionen und die aktuelle politische Lage in den USA.

Auch weitere internationale Top-Serien ergänzen ab Juni das Angebot von MagentaTV: Staffel 2 der spanischen Dramaserie „Velvet“, um die Geschichte eines madrilenischen Modehauses, die historische Miniserie „Howards End“ sowie Staffel 1 und 2 der Drama-Serie „Magic City“.

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