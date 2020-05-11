Robbie Williams spielt am 13. Juni 2021 in Bonn

Update 4. Mai 2021: Konzert erneut verschoben Die für Juni 2021 geplanten Hofgartenkonzerte können dieses Jahr aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht stattfinden. Die Konzerte mit Fanta4 und Kraftwerk wurden auf Mai 2022 verschoben. Wir sind optimistisch, dass wir auch für die Veranstaltung mit Robbie Williams einen neuen Termin in 2022 finden.

Konzert von Robbie Williams am 31. August 2020 auf der Hofgartenwiese in Bonn wird aufgrund des Coronavirus auf den 13. Juni 2021 verschoben

Feierlichkeiten zu Ehren von Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag offiziell bis September 2021 verlängert

Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben und erstattet werden

Superstar Robbie Williams wird für ein exklusives Konzert nach Bonn kommen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung zum Coronavirus und den damit einhergehenden Beschränkungen, ist es nach Absprache mit dem Konzertveranstalter, Robbie Williams und allen weiteren Beteiligten nicht mehr möglich, das Konzert in diesem Jahr stattfinden zu lassen. Stattdessen wird es auf den 13. Juni 2021 verlegt.

Ein Live-Konzert vor Publikum im Rahmen des Beethovenjahrs lässt sich der erfolgreichste Solo-Künstler in der Geschichte der UK-Album-Charts natürlich nicht nehmen, so war die Absage seines Auftritts vor 25.000 Fans auf der Bonner Hofgartenwiese keine Option. Bereits erworbene Karten behalten weiterhin ihre Gültigkeit für den Termin im nächsten Jahr. Falls gewünscht, können sie zurückgegeben werden. Die in Vorverkaufsstellen erworbenen Tickets können dort erstattet werden, wo sie gekauft wurden.

Da ein Großteil der in diesem Jahr geplanten Aktivitäten wegen der COVID-19-Pandemie nicht umgesetzt werden kann, werden die Feierlichkeiten zu Ehren von Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag offiziell bis September 2021 weitergeführt.

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