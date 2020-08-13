Deutsche Telekom stößt in neue Dimensionen vor

Für die Deutsche Telekom beginnt mit dem zweiten Quartal 2020 ein neues Zeitalter. Mit der erstmaligen Einbeziehung von Sprint nach dem Abschluss der Fusion mit T-Mobile US am 1. April 2020 stößt der Konzern in neue finanzielle Dimensionen vor. So legte der Umsatz im zweiten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 37,5 Prozent auf 27,0 Milliarden Euro zu. Gleichzeitig wuchs das bereinigte EBITDA AL um 56,4 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro. In der organischen Betrachtung – also bereinigt um Veränderungen des Konsolidierungskreises und Wechselkurseffekte – blieb der Umsatz mit einem Minus von 0,6 Prozent etwa stabil und das bereinigte EBITDA AL stieg um 8,4 Prozent.

„Die Fusion in den USA ist für den Konzern eine historische Weichenstellung“, sagte Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom. „Unsere Zahlen sind beeindruckend, und dazu tragen auch unsere starken Geschäfte in Deutschland und dem übrigen Europa bei.“

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Zahlen der Deutschen Telekom blieben auch im zweiten Quartal 2020 begrenzt. Spürbar waren sie vor allem im Großkundengeschäft, wo sich neue Aufträge verzögern, und bei Roaming-Umsätzen im Mobilfunk, die wegen Reisebeschränkungen unter Druck stehen.

Der Free Cashflow AL erreichte 2,4 Milliarden Euro. Das waren 56,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der bereinigte Konzernüberschuss lag im zweiten Quartal um 3,8 Prozent unter dem Vorjahreswert bei 1,3 Milliarden Euro. Unbereinigt betrug der Rückgang 20,1 Prozent auf 754 Millionen Euro. Im Zusammenhang mit der Fusion in den USA hat die Deutsche Telekom stets darauf verwiesen, dass vor allem in den ersten drei Jahren Kosten für die Integration der beiden Gesellschaften das Netto-Ergebnis belasten werden. Zusätzlich sind die erhöhten Anteile von dritten Anteilseignern am Netto-Gewinn der Konzerngesellschaften zu berücksichtigen. Das gestiegene bereinigte EBITDA AL belegt die höhere operative Ertragskraft des erweiterten Geschäfts.

Die Deutsche Telekom aktualisierte wegen der neuen Konzernstruktur nach der Fusion in den USA ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Dabei blieben alle Werte für das Geschäft außerhalb der USA gegenüber der bisherigen Prognose unverändert. Der Konzern erwartet nun insgesamt für 2020 ein bereinigtes EBITDA AL von rund 34 Milliarden Euro statt bislang rund 25,5 Milliarden Euro. Der Free Cashflow AL soll mindestens 5,5 Milliarden Euro betragen nach bisher rund 8,0 Milliarden Euro. Hier wirken sich die bereits bei Bekanntgabe des Zusammenschlusses mit Sprint angekündigten Integrationskosten aus.

Deutschland – grundsolide in der globalen Krise

Auf ihrem Heimatmarkt verzeichnete die Telekom das erfolgreichste Quartal im Breitbandgeschäft gemessen an der Zahl der Nettoneukunden seit zwei Jahren. Zwischen April und Juni stieg die Zahl der Breitbandkunden um 87.000 und damit stärker als bei allen Wettbewerbern. Auf einen Glasfaser-basierten Anschluss (FTTH, FTTC/Vectoring) wechselten 386.000 Kunden. Die Gesamtzahl dieser Anschlüsse liegt nun bei 15,2 Millionen und damit um 1,8 Millionen höher als noch vor einem Jahr.

Im Mobilfunkgeschäft machten sich die wegen der Reisebeschränkungen fehlenden Roaming-Umsätze bemerkbar. Die Mobilfunk-Serviceumsätze lagen deshalb im zweiten Quartal um 1,1 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang fiel damit aber deutlich geringer aus als bei den Wettbewerbern. Die Telekom baute somit ihre Marktführerschaft gemessen an den Serviceumsätzen weiter aus. Ohne die negativen Einflüsse der Corona Beschränkungen wuchsen die mobilen Serviceumsätze um rund 2 Prozent.

Trotz des negativen Pandemie-Effekts auf die Roaming-Umsätze stieg der Gesamtumsatz des operativen Segments Deutschland im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um 1,1 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro. Gleichzeitig wuchs das bereinigte EBITDA AL um 3,0 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Die Marge verbesserte sich somit im Jahresvergleich um 0,7 Prozentpunkte auf 40,7 Prozent.

USA – neue T-Mobile steigt zur Nummer zwei auf

Zum 1. April kam die Fusion von T-Mobile und Sprint zum Abschluss. Die Integration ist in vollem Gange, so wurde die Marke Sprint zum 2. August eingestellt. Die neue T-Mobile betreute zum Ende des zweiten Quartals 2020 107,7 Millionen Kunden. Zum 1. Juli verkaufte T-Mobile wie mit den Genehmigungsbehörden vereinbart das Prepaid-Geschäft von Sprint. Damit errechnet sich eine Kundenzahl von 98,3 Millionen. T-Mobile hat somit nach Kunden in den USA AT&T überholt und ist die neue Nummer zwei auf dem US-Mobilfunkmarkt.

Einen deutlichen Sprung gab es natürlich auch bei den Finanzkennzahlen. T-Mobile erzielte im zweiten Quartal einen Gesamtumsatz von 19,0 Milliarden Dollar, ein Plus von 72,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte EBITDA AL lag mit 6,9 Milliarden Dollar um 115 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Organisch stieg das bereinigte EBITDA AL um 11,1 Prozent. Beim Umsatz gab es in der organischen Betrachtung einen leichten Rückgang um 0,8 Prozent. Gründe waren die Auswirkungen der Pandemie und das vor dem Zusammenschluss schrumpfende Geschäft von Sprint.

Europa – Ergebnis wächst weiter

Die starke Einschränkung von Reisen belastete wegen deutlich geringerer Roaming-Umsätze die Mobilfunk-Serviceumsätze in Europa. Dies betraf vor allem Griechenland. Der Gesamtumsatz im Segment ging in der Folge im zweiten Quartal organisch um 2,0 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro zurück. Strikte Kostendisziplin half, beim Ergebnis diese Entwicklung zu vermeiden. Das bereinigte EBITDA AL lag mit 1,0 Milliarden Euro organisch um 1,1 Prozent über dem Vorjahreswert und wuchs damit das zehnte Quartal in Folge.

Einen ungebrochen positiven Trend zeigten auch die Kundenzahlen. Im zweiten Quartal gewannen die Landesgesellschaften 174.000 neue Mobilfunk-Vertragskunden. Die Zahl der Breitband-Kunden legte zwischen April und Juni um 69.000 zu. Zudem gewannen die Unternehmen 265.000 neue Nutzer von Bündelprodukten aus Festnetz und Mobilfunk. Die Kundenbasis wuchs hier im Jahresvergleich um mehr als 30 Prozent.

Systemgeschäft – Pandemie belastet

T-Systems spürte im zweiten Quartal die Auswirkungen der globalen Pandemie deutlich. Diese verzögerte vor allem den Abschluss neuer Verträge mit Großkunden. Neue IT-Projekte wurden häufig ausgesetzt oder gestoppt. Kunden konzentrieren sich darauf, die Kontinuität ihres Geschäfts zu sichern und sich auf die Zeit nach der Pandemie vorzubereiten. Unter dem Strich stand ein Rückgang beim Auftragseingang im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 24,0 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.

Das bereinigte EBITDA AL ging um 22,8 Prozent auf 98 Millionen Euro zurück, der Umsatz lag mit 1,6 Milliarden Euro um 3,4 Prozent unter dem Niveau des zweiten Quartals 2019. Ein deutliches Plus zeigten dabei die Wachstumsbereiche Public Cloud und Security mit jeweils zweistelligem Wachstum.

Group Development – Gewinn bei T-Mobile NL legt zu

Die im Segment Group Development zusammengefassten Geschäftsbereiche wuchsen im zweiten Quartal 2020 weiter. So stieg der Umsatz im Funkturmgeschäft gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent, während das bereinigte EBITDA AL um 3,8 Prozent zulegte. Hier waren zu Ende Juni 34.700 Mobilfunkstandorte in Deutschland und den Niederlanden zusammengefasst, 1.800 mehr als ein Jahr zuvor.

Trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie verzeichnete T-Mobile NL mit 50.000 neuen Mobilfunk-Vertragskunden erneut einen kräftigen Zuwachs. Die Mobilfunk-Serviceumsätze stiegen im Quartal gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Prozent. Einen Gewinnsprung um 22,2 Prozent gab es beim bereinigten EBITDA AL.

Konzern Deutsche Telekom im Überblick





2. Quartal 2020 in Mio. EUR 2. Quartal 2019 in Mio. EUR Veränd. in % 1. Halbjahr 2020 in Mio. EUR 1. Halbjahr 2019 in Mio. EUR Veränd. in % Gesamtjahr

2019 in Mio. EUR Umsatz 27.041 19.664 37,5 46.984 39.152 20,0 80.531 Anteil Ausland in % 77,5 69,0 8,5p 74,2 69,0 5,2p 69,5 EBITDA 10.026 6.701 49,6 16.966 13.162 28,9 27.120 EBITDA bereinigt 11.271 7.263 55,2 18.834 14.164 33,0 28.708 EBITDA AL bereinigt 9.829 6.283 56,4 16.373 12.223 34,0 24.731 Konzern-überschuss (nach Minderheiten) 754 944 -20,1 1.670 1.845 -9,5 3.867 Konzernüberschuss bereinigt (nach Minderheiten) 1.278 1.329 -3,8 2.562 2.512 2,0 4.948 Free Cashflow a 3.677 2.312 59,0 5.970 4.682 27,5 10.133 Free Cashflow AL a 2.425 1.546 56,9 3.712 3.103 19,6 7.013 Cash Capex b 4.547 4.199 8,3 8.117 8.027 1,1 14.357 Cash Capex b (vor Spektrum) 3.669 3.324 10,4 7.022 7.006 0,2 13.118 Netto-Finanz-verbindlichkeiten 120.897 75.709 59,7 76.031 Anzahl Mitarbeiter c 229.170 212.762 7,7 210.533

Anmerkungen zur Tabelle:

Seit dem 1. April 2020 wird Sprint als vollkonsolidiertes Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Deutschen Telekom einbezogen. Die unterjährige Veränderung des Konsolidierungskreises führt neben der Übernahme der zu diesem Zeitpunkt neu bewerteten Vermögenswerte und Schulden auch zum Einbezug sämtlicher ab dem Erstkonsolidierungszeitpunkt erwirtschafteter Erträge und Aufwendungen in die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Deutschen Telekom. Dies hat Einfluss auf die Vergleichbarkeit der Zahlen der aktuellen Berichtsperiode mit den Vorjahresvergleichswerten.

a Vor Ausschüttung und Investitionen in Spektrum, vor Zinszahlungen für Nullkupon-Anleihen sowie vor Rückzahlung Zinssicherungsgeschäfte T-Mobile US

b Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill).

c Zum Stichtag.





Operative Segmente: Operative Entwicklung





2. Quartal 2020 in Mio. EUR 2. Quartal 2019 in Mio. EUR Veränd. in % 1. Halbjahr 2020 in Mio. EUR 1. Halbjahr 2019 in Mio. EUR Veränd. in % Gesamtjahr

2019 in Mio. EUR Deutschland Gesamtumsatz 5.446 5.388 1,1 10.852 10.745 1,0 21.886 EBITDA 2.106 2.036 3,4 4.080 3.981 2,5 8.319 EBITDA bereinigt 2.224 2.161 2,9 4.394 4.274 2,8 8.744 EBITDA AL bereinigt 2.218 2.153 3,0 4.382 4.261 2,8 8.720 Anzahl Mitarbeiter a 58.807 61.552 -4,5 58.807 61.552 -4,5 60.501 USA b Gesamtumsatz 17.297 9.826 76,0 27.455 19.623 39,9 40.420 in USD 19.041 11.041 72,5 30.239 22.166 36,4 45.236 EBITDA 6.548 3.334 96,4 10.141 6.545 54,9 13.265 EBITDA bereinigt 7.441 3.534 n.a. 11.307 6.843 65,2 13.809 EBITDA AL bereinigt 6.304 2.872 n.a. 9.464 5.551 70,5 11.134 in USD 6.942 3.227 n.a. 10.426 6.269 66,3 12.463 Europa Gesamtumsatz 2.843 2.978 -4,5 5.746 5.869 -2,1 12.168 EBITDA 1.033 1.038 -0,5 2.067 2.072 -0,2 4.313 EBITDA bereinigt 1.084 1.099 -1,4 2.157 2.158 0,0 4.460 EBITDA AL bereinigt 978 991 -1,3 1.941 1.937 0,2 4.005 Systemgeschäft Auftragseingang 1.433 1.886 -24,0 2.826 3.494 -19,1 7.329 Gesamtumsatz 1.616 1.673 -3,4 3.244 3.304 -1,8 6.805 EBIT-Marge ber. in % 0,7 1,9 (1,2p) 0,7 0,8 -0,1p 2,1 EBITDA 67 29 n.a. 151 108 39,8 314 EBITDA bereinigt 132 158 -16,5 265 284 -6,7 645 EBITDA AL bereinigt 98 127 -22,8 199 219 -9,1 519 Group Development Gesamtumsatz 716 683 4,8 1.424 1.364 4,4 2.797 EBITDA 316 300 5,3 649 626 3,7 1.427 EBITDA bereinigt 353 319 10,7 693 651 6,5 1.330 EBITDA AL bereinigt 283 250 13,2 552 506 9,1 1.033

Anmerkungen zur Tabelle:

a Zum Stichtag.

b Seit dem 1. April 2020 wird Sprint als vollkonsolidiertes Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Deutschen Telekom einbezogen. Die Vorjahresvergleichswerte werden nicht angepasst.





Operative Segmente: Kundenentwicklung im zweiten Quartal 2020

30.06.2020 in Tsd. 31.03.2020 in Tsd. Veränd. in Tsd. Veränd. in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 47.395 46.960 435 0,9 davon Vertragskunden 25.505 25.475 30 0,1 Festnetz-Anschlüsse 17.649 17.711 (62) (0,4) davon IP-basiert (Retail) 17.509 17.510 (1) 0,0 Breitband-Anschlüsse 13.900 13.813 87 0,6 davon Glasfaser a 9.012 8.787 225 2,6 TV (IPTV, Sat) 3.724 3.678 46 1,3 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 4.361 4.505 (144) (3,2) USA b Mobilfunk-Kunden c 107.720 68.543 39.177 57,2 davon eigene Postpaid-Kunden 77.753 47.811 29.942 62,6 davon eigene Prepaid-Kunden 29.967 20.732 9.235 44,5 Europa Mobilfunk-Kunden 45.665 45.916 (251) (0,5) davon Vertragskunden d 26.528 26.354 174 0,7 Festnetz-Anschlüsse 9.040 9.096 (56) (0,6) davon IP-basiert e 8.322 8.347 (25) (0,3) Breitband-Kunden 6.806 6.737 69 1,0 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.960 4.940 20 0,4 Group Development Niederlande Mobilfunk-Kunden 5.741 5.686 55 1,0 Festnetz-Anschlüsse 644 632 12 1,9 Breitband-Anschlüsse 628 616 12 1,9

Anmerkungen zur Tabelle:

a Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH/B).

b Seit dem 1. April 2020 wird Sprint als vollkonsolidiertes Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Deutschen Telekom einbezogen. Die Vorjahresvergleichswerte werden nicht angepasst.

c Mit Beginn des ersten Quartals 2020 weist T-Mobile US aufgrund des Ausbaus des M2M- und IoT-Produktangebots keine Wholesale-Kunden mehr aus und fokussiert sich stattdessen auf die Kennzahlen zu den Kunden unter eigener Marke.

d M2M-Karten (Machine to Machine) wurden zum 1. Januar 2020 konzerneinheitlich neu klassifiziert und ausschließlich dem Prepaid-Kundensegment zugeordnet. Der Teil der M2M-Karten, der bis dahin im Vertragskundensegment ausgewiesen war, wurde entsprechend reklassifiziert. Die Vorjahresvergleichswerte wurden rückwirkend angepasst.

e Vorquartalsvergleichswert für IP-basierte Festnetz-Anschlüsse in der Tschechischen Republik wurde im Rahmen der Vereinheitlichung der zugrunde liegenden Kundendefinition angepasst.





Operative Segmente: Kundenentwicklung im Jahresvergleich

30.06.2020

in Tsd. 30.06.2019

in Tsd. Veränd. in Tsd. Veränd. in % Deutschland Mobilfunk-Kunden 47.395 44.827 2.568 5,7 davon Vertragskunden 25.505 24.974 531 2,1 Festnetz-Anschlüsse 17.649 18.228 (579) (3,2) davon IP-basiert (Retail) 17.509 16.614 895 5,4 Breitband-Anschlüsse 13.900 13.636 264 1,9 davon Glasfaser a 9.012 7.913 1.099 13,9 TV (IPTV, Sat) 3.724 3.477 247 7,1 Teilnehmer-Anschlussleitungen (TAL) 4.361 4.913 (552) (11,2) USA b Mobilfunk-Kunden c 107.720 65.983 41.737 63,3 davon eigene Postpaid-Kunden 77.753 44.646 33.107 74,2 davon eigene Prepaid-Kunden 29.967 21.337 8.630 40,4 Europa Mobilfunk-Kunden 45.665 46.469 (804) (1,7) davon Vertragskunden d 26.528 25.778 750 2,9 Festnetz-Anschlüsse 9.040 9.057 (17) (0,2) davon IP-basiert e 8.322 8.031 291 3,6 Breitband-Kunden 6.806 6.540 266 4,1 TV (IPTV, Sat, Kabel) 4.960 4.910 50 1,0 Group Development Niederlande Mobilfunk-Kunden 5.741 5.455 286 5,2 Festnetz-Anschlüsse 644 578 66 11,4 Breitband-Anschlüsse 628 562 66 11,7

Anmerkungen zur Tabelle:

a Gesamtzahl aller FTTx-Anschlüsse (z. B. FTTC/VDSL, Vectoring sowie FTTH/B).

b Seit dem 1. April 2020 wird Sprint als vollkonsolidiertes Tochterunternehmen in den Konzernabschluss der Deutschen Telekom einbezogen. Die Vorjahresvergleichswerte werden nicht angepasst.

c Mit Beginn des ersten Quartals 2020 weist T-Mobile US aufgrund des Ausbaus des M2M- und IoT-Produktangebots keine Wholesale-Kunden mehr aus und fokussiert sich stattdessen auf die Kennzahlen zu den Kunden unter eigener Marke.

d M2M-Karten (Machine to Machine) wurden zum 1. Januar 2020 konzerneinheitlich neu klassifiziert und ausschließlich dem Prepaid-Kundensegment zugeordnet. Der Teil der M2M-Karten, der bis dahin im Vertragskundensegment ausgewiesen war, wurde entsprechend reklassifiziert. Die Vorjahresvergleichswerte wurden rückwirkend angepasst.

e Vorquartalsvergleichswert für IP-basierte Festnetz-Anschlüsse in der Tschechischen Republik wurde im Rahmen der Vereinheitlichung der zugrunde liegenden Kundendefinition angepasst.



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